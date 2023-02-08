Землетрясения в Турции: предупреждения для путешественников, телефонные номера и что еще нужно знать туристам

На третий день после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии количество погибших достигло 11 000 человек. При этом Всемирная организация здравоохранения не исключает, что их число может вырасти еще примерно вдвое и достигнуть 20 тысяч. Подземные толчки силой 7,8 балла и последующие мощные подземные толчки вызвали массовые разрушения в нескольких городах, в результате чего было разрушено 4700 зданий. И пока спасатели спешат спасти выживших из-под обломков, путешественникам советуют держаться подальше от пострадавших регионов.

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Так, например, власти Великобритании предупредили, что путешественникам следует избегать поездок в Сирию и некоторые районы Турции.

Где произошло землетрясение?

Землетрясения в Турции и Сирии произошли 6 февраля с интервалом в девять часов. После землетрясений были зарегистрированы сотни повторных толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из которых достигала 6,7.

Первое землетрясение произошло в юго-восточном турецком городе Газиантеп в 4:17 утра по местному времени.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Второе землетрясение, магнитудой 7,5, произошло через несколько часов между городами Экинозу и Малатья. В течение понедельника в близлежащих регионах произошло не менее 20 подземных толчков.

Повредило ли землетрясение объекты культурного наследия?

В результате землетрясения сильно пострадали сразу несколько достопримечательностей в обеих странах. Больше всего ЮНЕСКО обеспокоено древним городом Алеппо в Сирии. Цитадель Алеппо, большой средневековый дворец в центре города, была "значительно повреждена".

В Турции же обрушились здания крепости Диярбакыр и садов Хевсель. Это объект всемирного наследия, которому более 2000 лет.

Можно ли сейчас поехать в Турцию и Сирию?

Самые густонаселенные города Турции – Анкара и Стамбул – находятся на западе страны, в сотнях километров. Путешествие в эти города и районы, такие как побережье Эгейского моря, осуществляется в обычном режиме, так как они не были затронуты землетрясениями на юго-востоке страны.

Однако поездка в зону землетрясения затруднена и нецелесообразна. Так, например, министерство иностранных дел Великобритании призвало путешественников избегать поездок на места происшествия. Этот совет относится к следующим турецким провинциям (илам) и городам: Газиантеп, Хатай, Османие, Адыяман, Диярбакыр, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Килис, Адана и Малатья.

Три турецких аэропорта закрыты. Аэропорт Адана Шакирпаша (ADA) и аэропорт Хатай (HTY) закрылись из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Международный аэропорт Газиантеп Огузели (GZT) закрыт для всех гражданских рейсов, но продолжает обслуживать спасательные полеты. В Турцию прибыло более 2600 поисковых работников из 65 стран.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство иностранных дел Латвии никаких предупреждений относительно поездок в Турцию пока не выпускало. Однако оно призвало всех, кто находится в этом регионе Турции, сообщить близким о своей ситуации или отметить ее в социальных сетях, а также строго следовать всем инструкциям местных властей. На данный момент ничего о погибших или получивших травмах латвийцах не известно.

Также министерство напомнило, что при необходимости нужно звонить на круглосуточный номер консульской помощи +371 26 337711 или посольства Латвии в Турции +90 312 405 6138 (в рабочее время).

"В случае, если путешественники из Латвии захотят вернуться из Турции раньше, мы предлагаем вам связаться с вашим туроператором, чтобы поменять билет или внести изменения в планы путешествия самостоятельно", – также указано на сайте Министерства иностранных дел Латвии.