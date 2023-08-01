Жара на юге Европы: изменят ли зной и пожары привычные маршруты для летнего отдыха?

Жители Северной и Центральной Европы вот уже несколько десятилетий привыкли проводить летние отпуска на средиземноморских пляжах, чтобы как следует расслабиться и прогреться под жарким летним солнцем.

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Но сводки новостей, переполненные апокалиптическими кадрами бегущих от лесных пожаров туристов на Родосе и Корфу в Греции, или падающих в обморок под палящим солнцем на юге Италии могут заставить пересмотреть устоявшиеся привычки.

Прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю наблюдений, июль, судя по предварительным оценкам, тоже побьет этот рекорд. Ученые уверены, что из-за изменений климата, отягощенных человеческой деятельностью, подобные аномальные всплески будут происходить всё чаще.

Последовательные волны аномальной жары в южных широтах с температурами, зашкаливающими за 40 градусов Цельсия, могут сделать этот июль самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных в мире.

Составленные учеными климатические модели показывают, что ситуация продолжит ухудшаться, поскольку среднегодовая температура на планете продолжает расти. При этом эксперты говорят, что Европа нагревается быстрее, чем большинство частей света.

Впрочем, согласно данным единой информационной системы ЕС о природных пожарах (EFFIS), из всех европейских стран количество пожаров в этом году превысило многолетние среднестатистические значения лишь в одной только Греции.

Это, однако, совершенно не облегчает участь туристов, застрявших на Родосе и вынужденных проводить отпуска во временных убежищах или и вовсе раньше срока уезжать домой.

Как реагируют отдыхающие?

Пока что, во всяком случае в Британии, массовых панических отказов от купленных на юг путевок, не наблюдается: многие по привычке предпочитают жариться под безжалостным солнцем на средиземноморских курортах, чем мокнуть под нескончаемыми дождями у себя дома.

Вероятно, этому способствует погода на Британских островах и почти по всей Северной Европе этим летом: смещение "джетстрима" (или высотного струйного течения - атмосферного потока, переносящего массы теплого воздуха из Атлантики в Европу) к юго-востоку принесло аномально низкие для этого времени года температуры и обилие осадков на севере и жару на юге европейского континента.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По словам эксперта по турбизнесу Саймона Колдера, этим летом спрос на отдых в теплых краях никак не изменился.

По его словам, и туристическая индустрия в целом, и турагенты и туристические компании — все они утверждают, что дела идут, как обычно.

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"Люди по-прежнему покупают горящие туры на Средиземное море. Они хотят немного солнца, хотят тепла и готовы за это платить", — добавил он.

Что же касается планов на будущее, то здесь мнения британцев разделились.

Например, Бекки Маллиган из английского города Лестер пришлось спешно покинуть остров Родос, на котором она оказалась во время лесных пожаров, бушевавших на прошлой неделе. Она решила на время отложить поездки в теплые края.

"Для меня всегда было чем жарче, тем лучше. Я совершенно не подозревала, что может быть настолько жарко. Так что я больше в такое пекло не поеду", — говорит она.

Если бы у нее был выбор, то она бы предпочла отдыхать в июне, когда прохладнее, однако наличие детей школьного возраста привязывает ее время отпуска к летним школьным каникулам, которые приходятся на конец июля-август. А значит, ее семья может путешествовать только в самое жаркое время года.

"Кажется, я застряла между молотом и наковальней. Если я все-таки хочу поехать в эти страны, но могу путешествовать только в июле-августе, то или должна терпеть жару, или вовсе отказаться от поездок", — говорит Бекки Маллиган.

А вот Саймон Уитли из Челтнема, который также был эвакуирован из отеля на Родосе вместе со своей невестой и трехлетним сыном, сказал, что не собирается менять свои привычки и по-прежнему будет отдыхать летом в Греции.

"Мы думаем, что нам просто не повезло, и мы оказались не в том месте и не в то время", — говорит он, но добавляет, что в следующий раз предпочел бы отправиться пораньше июля.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

По его словам, не следует забывать о той роли, какую туризм играет в экономике этих стран.

"Эти общины, деревни и города в таких странах, как Греция, Испания, Турция, зависят исключительно от туристов. Если вы перестанете туда ездить, то просто погубите тех людей, которые зарабатывают на жизнь благодаря, например, маленькому бару на пляже", - считает он.

На курорты надо еще и доехать

Большинство экоактивистов разочаровано тем, что власти и подавляющая часть граждан не склонны отказываться от авиаперелетов, несмотря на то, что самолеты вносят определенный вклад в выбросы парниковых газов.

В мире на авиатранспорт приходится 2,4% выбросов CO2, тогда как в Британии эта доля вырастает до 8%.

Эндрю Симмс, директор аналитического центра New Weather Institute (Институт новой погоды), считает, что ситуация довольно парадоксальна: "Поначалу может показаться странным, что многие все еще готовы сесть во вредный для природы самолет, чтобы отправиться в отпуск именно в те места, где "эпоха глобального закипания", как это называет ООН, сделала жизнь очень трудной, если не невыносимой".

Беда, по его мнению, состоит в том, что общество получает противоречивые сигналы.

"Каждый день и на каждому шагу люди сталкиваются с рекламой товаров и услуг, которые связаны с углеродными выбросами. Им кажется нормальным образ жизни, при котором полеты в "горячие места" должны были бы стать грозным предупреждением", — считает Симмс.

При этом, наверняка, найдутся люди, которые рискнут забронировать поездку в отпуск даже в период "тепловой волны". Однако, как говорит доктор Элли Муртаг, руководитель отдела адаптации к климату в Британском обществе Красного Креста, это может быть чрезвычайно опасным.

"Если вы путешествуете с пожилыми людьми, беременными женщинами, маленькими детьми или людьми с хроническими заболеваниями, проявляйте особую осторожность - убедитесь, что они в безопасности и не подвержены чрезмерным нагрузкам", — предупреждает она.

Эксперт по туризму Саймон Колдер надеется, что британцы вернутся к отпускам, подобно тем, какие проводили их дедушки до начала эпохи расцвета бюджетных авиакомпаний. Он прогнозирует, что такие места, как побережье Бельгии, или курорты Нидерландов и Ирландии могут по мере потепления климата снова стать популярными, так же, как и отпуск, проводимый в Британии.

"Я думаю, что следующим летом пляжи Северного и Балтийского морей будут несколько переполнены из-за того, что нам довелось наблюдать в этом году", — добавляет он.