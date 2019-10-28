Жевать или не жевать? Опытный врач дал важные советы авиапассажирам

Британский врач посоветовал авиапассажирам отказаться от жевательной резинки на время перелета. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Daily Star.

Доктор Бен Макфарлейн из Великобритании поделился секретом, который поможет чувствовать себя более комфортно на борту самолета. По его словам, многие путешественники жуют жевательную резинку, чтобы избавиться от неприятного ощущения в ушах при взлете и посадке. Однако, специалист опытным путем выяснил, что это может навредить организму человека. Дело в том, что жевание заставляет людей заглатывать лишний воздух. А это в свою очередь вызывает в организме избыток газов, приводящий к вздутию живота и другим неприятным ощущениям. Как отметил врач, "избыток газа никогда не доставляет удовольствия, особенно для людей, сидящих рядом с вами".

Кроме того, специалист дал несколько советов, которые помогут легче перенести полет. Так, чтобы избавиться от закладывания ушей, он рекомендует шевелить нижней челюстью и почаще зевать, даже если не хочется. Чтобы не мучиться с животом, врач советует отказаться от употребления до и во время полета газированной воды и шампанского.

Ранее глава авиакомпании British Airways Вилли Уолш рассказал, что быстро заснуть во время полета могут помочь пара бокалов красного вина. По его словам, в самолете очень важно поспать, чтобы после приземления чувствовать себя бодрым. Один или даже два бокала помогут справиться с напряжением и немного вздремнуть. Главное в этой рекомендации — не переусердствовать, — продолжает руководитель British Airways. Если вовремя не остановиться, чувство бодрости после совершения посадки сменится на противоположное, — заявил В. Уолш. Чтобы погрузиться в сон еще быстрее, глава авиаперевозчика также советует использовать маску для сна.