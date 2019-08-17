Жизнь на краю: 10 ужасающих фотографий с вершины небоскребов
Foto: Vida Press

Некоторые люди любят жить на краю – в буквальном смысле. Современные легкие камеры позволяют людям даже с самым тяжелым стремлением к приключениям снимать не только весь процесс поиска приключений, но и виды, которые открывается перед петешественниками в конце пути.

У любителей поизучать городские ландшафты большинство маршрутов рано или поздно заканчиваются на вершине небоскребов, и те фотографии, которые они делают на высоте нескольких сотен метров над землей, вызывают у большинства дрожь в коленках и священный ужас. Но как же хороши при этом виды!

View this post on Instagram

A post shared by Rooftopping Official™ 💯🔥📸 (@rooftoppingofficial) on Aug 1, 2019 at 3:30am PDT
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Aug 15, 2019 at 8:52pm PDT
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Feb 14, 2018 at 7:03am PST
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Jan 2, 2018 at 4:01am PST
View this post on Instagram

A post shared by Ichiro Takahashi (@yng_lcfr_95) on Aug 14, 2019 at 6:11am PDT
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Dec 4, 2017 at 5:25am PST
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Oct 22, 2017 at 7:01am PDT
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Sep 26, 2017 at 5:49am PDT
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Sep 27, 2017 at 5:31am PDT
View this post on Instagram

A post shared by The world through your feet (@hangtrotter) on Sep 13, 2017 at 4:06pm PDT

Sharing Options

Source

Delfi Turgid
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form