Жизнь на краю: 10 ужасающих фотографий с вершины небоскребов

Некоторые люди любят жить на краю – в буквальном смысле. Современные легкие камеры позволяют людям даже с самым тяжелым стремлением к приключениям снимать не только весь процесс поиска приключений, но и виды, которые открывается перед петешественниками в конце пути.
У любителей поизучать городские ландшафты большинство маршрутов рано или поздно заканчиваются на вершине небоскребов, и те фотографии, которые они делают на высоте нескольких сотен метров над землей, вызывают у большинства дрожь в коленках и священный ужас. Но как же хороши при этом виды!
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