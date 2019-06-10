Жизнь на маяке: "Нам так повезло работать здесь"
Foto: instagram.com/keeping_a_lighthouse/

На сегодняшний день в Великобритании работают более 250 маяков, играя жизненно важную роль для судоходства. Профессия смотрителя маяка фактически исчезла, так кто же присматривает за этими сооружениями?

Когда Скотт Такчи заметил объявление о работе техником маяка, он был настолько заинтригован, что подал заявку, а затем был рад получить должность.

30-летний мужчина из Корнуолла провел последние полтора года, поддерживая в рабочем состоянии маяки страны. Скотт завел страничку в "Инстаграме" и выкладывал там фото с захватывающими дух видами.

"Я работал механиком, но мне хотелось большего разнообразия, увидеть большее количество мест", - объясняет Скотт.

Техники могут проводить недели на одном месте, часто в плохую погоду, но это не смущает Скотта. "Нам так повезло, что мы выполняем эту работу и видим вещи, которые никто не видит, - я просто хотел показать это все людям".

Маяк Бишоп Рок

  • Местоположение: 4 мили к западу от островов Силли, в 28 милях от Корнуолла.
  • Построен: 1853 году
  • Высота: 49 метров
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A post shared by Sophie Baker (@muddycornwall) on Oct 22, 2018 at 12:06am PDT


Бишоп Рок - самый маленький остров в мире, на котором есть постройка, внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

"Замена электросетей на вертолетных площадках - одно из самых захватывающих занятий. Это невероятно, но иногда страшно. Поневоле задумаешься: как долго эти объекты будут противостоять силам природы?

Мы проводим регулярные исследования. Маяки сейчас точно такие же, как когда их построили и выполняют именну ту функцию, ради которой были созданы. Постройки - учитывая доступные на тот момент технологии, просто невероятны".

Лонгшипский маяк

  • Местоположение: мыс Лендс-Эдд в графстве Корнуолл
  • Нынешняя башня построена: 1875
  • Высота башни: 35 метров
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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on May 19, 2019 at 1:47pm PDT


"На этой фотографии можно увидеть, как выглядит Лонгшипский маяк с земли. Но вы редко можете выйти из башни, обычно тут все под водой", - рассказывает Скотт Такчи.

"Всегда есть что-то, что нужно сделать, потому что больше нет хранителей маяков, которые всегда были в курсе всего. Это может быть разбитая стеклянная панель или ржавая штепсельная розетка. Всегда есть чем заняться".

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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on Jun 7, 2019 at 11:27am PDT

"На каждом маяке есть запасной набор стекол. Серьезный ремонт приходится планировать заранее".

"Было потрясающее январское утро на вертолетной площадке Лонгшипского маяка. Я сидел здесь и смотрел, как встает солнце, ел шоколад и смотрел на проплывающих мимо маяка дельфинов".

Северный ландинский маяк

  • Местоположение: остров Ланди у берегов графства Девон
  • Построен: 1897 год
  • Высота: 17 метров
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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on Feb 24, 2019 at 12:35am PST


"На острове Ланди нет машин, только "лендроверы", которые используют рейнджеры, чтобы выполнять работу и перевозить пассажиров от парома до места размещения".

"Если повезет, мы можем подняться на вершину лестницы, которая ведет к Северному маяку. Добраться до него непросто, обычно приходится тащить на себе все свое снаряжение по этим ступеням".

Маяк Сарк

  • Местоположение: Сарк, Нормандские острова
  • Построен: 1913 год
  • Высота: 16 метров
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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on Mar 1, 2019 at 11:35pm PST


"Маяк Сарк был модернизирован в последние годы. Старую оптику поменяли на светодиодные лампы. Они очень эффективны - во время недавнего посещения, длившегося 24 часа, мы обнаружили, что весь маяк с его новейшими технологиями потребляет не больше энергии, чем одна 100-ваттная лампочка".

Лизардский маяк

  • Местоположение: мыс Лизард у берегов графства Корнуолл
  • Построен: 1751
  • Высота: 19 метров
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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on Mar 6, 2019 at 4:57am PST


"В этом маяке по-прежнему используется старинная оптика, расположенная на поплавке-основании, опущенном в чашу, заполненную ртутью. Поэтому когда солнце садится и свет гаснет, сенсор включает лампу".

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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on Mar 4, 2019 at 10:55am PST


"И так до рассвета. Оптика вращается, создавая эффект быстрого луча. У каждого маяка - свой режим вспышки, чтобы моряки могли понять, какой именно маяк они видят".

Маяк Раунд-Айленд

  • Местоположение: архипелаг Силли
  • Построен: 1887 год
  • Высота: 19 метров
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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on May 22, 2019 at 7:13am PDT

"Судно "Галатея" - одно из трех, находящееся в распоряжении Trinity House, которое фланирует между 60 маяками Англии, Уэльса и Нормандских островов. Оно приходит нам на помощь, когда мы находимся на маяке Раунд-Айленд. Его команда проводит гидрографические исследования, оказывает помощь механикам, доставляет топливо и воду".

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A post shared by Scott Tacchi (@keeping_a_lighthouse) on May 19, 2019 at 9:30am PDT

"На маяке Раунд-Айленд - была очень мощная оптика, освещающая огромную часть поверхности моря, но теперь там установлена электронная оптика. Грустно наблюдать, как уходят старые вещи, но пока сохраняется баланс между новыми технологиями и старыми разработками. Удивительно, как эти вещи работают вместе".

BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба
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