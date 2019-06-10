Жизнь на маяке: "Нам так повезло работать здесь"

На сегодняшний день в Великобритании работают более 250 маяков, играя жизненно важную роль для судоходства. Профессия смотрителя маяка фактически исчезла, так кто же присматривает за этими сооружениями?

Когда Скотт Такчи заметил объявление о работе техником маяка, он был настолько заинтригован, что подал заявку, а затем был рад получить должность.

30-летний мужчина из Корнуолла провел последние полтора года, поддерживая в рабочем состоянии маяки страны. Скотт завел страничку в "Инстаграме" и выкладывал там фото с захватывающими дух видами.

"Я работал механиком, но мне хотелось большего разнообразия, увидеть большее количество мест", - объясняет Скотт.

Техники могут проводить недели на одном месте, часто в плохую погоду, но это не смущает Скотта. "Нам так повезло, что мы выполняем эту работу и видим вещи, которые никто не видит, - я просто хотел показать это все людям".

Маяк Бишоп Рок

Местоположение: 4 мили к западу от островов Силли, в 28 милях от Корнуолла.

4 мили к западу от островов Силли, в 28 милях от Корнуолла. Построен: 1853 году

1853 году Высота: 49 метров



Бишоп Рок - самый маленький остров в мире, на котором есть постройка, внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

"Замена электросетей на вертолетных площадках - одно из самых захватывающих занятий. Это невероятно, но иногда страшно. Поневоле задумаешься: как долго эти объекты будут противостоять силам природы?

Мы проводим регулярные исследования. Маяки сейчас точно такие же, как когда их построили и выполняют именну ту функцию, ради которой были созданы. Постройки - учитывая доступные на тот момент технологии, просто невероятны".

Лонгшипский маяк

Местоположение: мыс Лендс-Эдд в графстве Корнуолл

мыс Лендс-Эдд в графстве Корнуолл Нынешняя башня построена: 1875

1875 Высота башни: 35 метров



"На этой фотографии можно увидеть, как выглядит Лонгшипский маяк с земли. Но вы редко можете выйти из башни, обычно тут все под водой", - рассказывает Скотт Такчи.

"Всегда есть что-то, что нужно сделать, потому что больше нет хранителей маяков, которые всегда были в курсе всего. Это может быть разбитая стеклянная панель или ржавая штепсельная розетка. Всегда есть чем заняться".

"На каждом маяке есть запасной набор стекол. Серьезный ремонт приходится планировать заранее".

"Было потрясающее январское утро на вертолетной площадке Лонгшипского маяка. Я сидел здесь и смотрел, как встает солнце, ел шоколад и смотрел на проплывающих мимо маяка дельфинов".

Северный ландинский маяк

Местоположение: остров Ланди у берегов графства Девон

остров Ланди у берегов графства Девон Построен: 1897 год

1897 год Высота: 17 метров



"На острове Ланди нет машин, только "лендроверы", которые используют рейнджеры, чтобы выполнять работу и перевозить пассажиров от парома до места размещения".

"Если повезет, мы можем подняться на вершину лестницы, которая ведет к Северному маяку. Добраться до него непросто, обычно приходится тащить на себе все свое снаряжение по этим ступеням".

Маяк Сарк

Местоположение: Сарк, Нормандские острова

Сарк, Нормандские острова Построен: 1913 год

1913 год Высота: 16 метров



"Маяк Сарк был модернизирован в последние годы. Старую оптику поменяли на светодиодные лампы. Они очень эффективны - во время недавнего посещения, длившегося 24 часа, мы обнаружили, что весь маяк с его новейшими технологиями потребляет не больше энергии, чем одна 100-ваттная лампочка".



Лизардский маяк

Местоположение: мыс Лизард у берегов графства Корнуолл

мыс Лизард у берегов графства Корнуолл Построен: 1751

1751 Высота: 19 метров



"В этом маяке по-прежнему используется старинная оптика, расположенная на поплавке-основании, опущенном в чашу, заполненную ртутью. Поэтому когда солнце садится и свет гаснет, сенсор включает лампу".





"И так до рассвета. Оптика вращается, создавая эффект быстрого луча. У каждого маяка - свой режим вспышки, чтобы моряки могли понять, какой именно маяк они видят".



Маяк Раунд-Айленд

Местоположение: архипелаг Силли

архипелаг Силли Построен: 1887 год

1887 год Высота: 19 метров

"Судно "Галатея" - одно из трех, находящееся в распоряжении Trinity House, которое фланирует между 60 маяками Англии, Уэльса и Нормандских островов. Оно приходит нам на помощь, когда мы находимся на маяке Раунд-Айленд. Его команда проводит гидрографические исследования, оказывает помощь механикам, доставляет топливо и воду".

"На маяке Раунд-Айленд - была очень мощная оптика, освещающая огромную часть поверхности моря, но теперь там установлена электронная оптика. Грустно наблюдать, как уходят старые вещи, но пока сохраняется баланс между новыми технологиями и старыми разработками. Удивительно, как эти вещи работают вместе".