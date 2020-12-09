ФОТО. Как выглядят рождественские елки в Эстонии?
Foto: Ago Tammik

Осталось всего две недели до Рождества. И хотя подготовка к празднику в этом году отличается от привычного нам, это не значит, что празднования отменяются совсем. Одним из символов зимних праздников, безусловно, являются рождественские ели, которые прямо сейчас радуют нас своими великолепными нарядами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во многих латвийских городах уже установлены зимние красавицы – мы показывали вам, как выглядят праздничный Огре, Лиепая, Даугавпилс, Мадона. В Тургиде даже проходило голосование за самую красивую елку в странах Балтии (участвовали зеленые красавицы из Риги, Таллина и Вильнюса). А сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как выглядят елки в разных городах Эстонии, начиная от елки в столице страны и заканчивая деревьями в самые разнообразных небольших городках. Наш выбор – елки в Пярну и Нарве. А как вы думаете, какая из них самая красивая?

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Новый год Рождество Эстония Igaunija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно