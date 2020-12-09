ФОТО. Как выглядят рождественские елки в Эстонии?

Осталось всего две недели до Рождества. И хотя подготовка к празднику в этом году отличается от привычного нам, это не значит, что празднования отменяются совсем. Одним из символов зимних праздников, безусловно, являются рождественские ели, которые прямо сейчас радуют нас своими великолепными нарядами.

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Во многих латвийских городах уже установлены зимние красавицы – мы показывали вам, как выглядят праздничный Огре, Лиепая, Даугавпилс, Мадона. В Тургиде даже проходило голосование за самую красивую елку в странах Балтии (участвовали зеленые красавицы из Риги, Таллина и Вильнюса). А сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как выглядят елки в разных городах Эстонии, начиная от елки в столице страны и заканчивая деревьями в самые разнообразных небольших городках. Наш выбор – елки в Пярну и Нарве. А как вы думаете, какая из них самая красивая?

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.