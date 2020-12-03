Зима без лыж? Что ждет латвийские и европейские горнолыжные трассы этой зимой

В нынешнем году зимы в Латвию запоздала. Поэтому не удивительно, что лыжные парки пока еще не начали свой сезон. Но он откладывается не только из-за погодных условий, но и ограничений, вызванных с эпидемиологическими мерами. Портал Delfi обобщил информацию о готовности европейских горнолыжных курортов и латвийских трасс.

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Горнолыжную трассу Riekstukalns уже готовят к началу сезона. При помощи снежных пушек ее можно открыть в течение двух дней, рассказал телеканалу LTV7 член правления Riekstukalns Эрвинс Кишуро. Как пишет портал Rus.lsm.lv, хотя процесс запущен, пока никто не знает, смогут ли снежные трассы вообще открыться в этом году. Если трассы в Латвии в этом сезоне не откроются, для бизнеса это будет вторая зима, которая принесет лишь убытки.

Как поясняет Кишуро, ситуация вообще очень серьезная, так как в прошлом году трассы почти не работали, и владельцы очень надеялись на этот год. "Конечно, мы будем соблюдать все правила, которые правительство огласит, но очень надеемся, что сможем работать. Мы на воздухе, людей немного, расстояние достаточное", - считает Кишуро.

В правительстве пока нет решения, что делать с лыжными трассами. Его будут рассматривать на ближайших заседаниях межведомственных координационных групп. Однако один из главных эпидемиологов страны Юрий Перевощиков против трасс ничего не имеет. Скорее всего ограничения будут распространяться на помещения, где будут сдавать лыжи в аренду, где будут переодеваться и даже на чем и с кем будут до лыжных трасс добираться. Но четкий перечень ограничений пока неизвестен.

Европа без лыж?



Как сообщает телеканал Euronews, в этом году на праздники европейцы будут сидеть дома - в лучшем случае им разрешат собраться и отметить Рождество и Новый год в небольшой компании, но провести время в привычном ритме - то есть катаясь на лыжах, им не разрешено. Власти объясняют подобные ограничительные меры необходимостью борьбы с эпидемией.

Как сообщает британская Guardian, Австрия намерена уступить давлению своих европейских соседей и также закрыть альпийские курорты для туристов. Ранее стало известно, что канцлер Себастьян Курц назвал "преувеличенными" попытки координировать закрытие зимних курортов для отдыхающих.

Основная масса иностранных туристов, которые катаются на склонах Китцбюэлч или Цель-ам-Зее, приезжает из ФРГ. Их число составляет чуть боле семи миллионов человек ежегодно. Закрытые склоны в баварских Альпах, по мнению немецкого канцлера, должны означать и закрытые спуски в австрийском Тироле, сообщает Euronws. Ангелу Меркель поддерживает французский лидер.

Макрон недвусмысленно дал понять, что в Куршевель и Межев можно поехать не для катания, а только, чтобы подышать свежим воздухом: "Если найдутся такие страны, входящие или не входящие в ЕС, решившие открыть горнолыжные курорты, нам придется принять дополнительные меры по переубеждению наших граждан, решивших провести отпуск там, где возможно наличие очагов инфекции. Кроме того, мы не будем мириться с ситуацией, когда в одних странах кататься можно, а в других - нельзя, поскольку это создает ненужный дисбаланс".

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поддержал французского лидера: "Должна существовать солидарность между европейскими странами и другими государствами, находящимися по соседству. Мы не можем говорить одним, чтобы они держали двери на замке и видеть, как люди едут кататься в другие места".

В среду состоится заседание кабинета министров Австрии. Правительство альпийской республики совместно со специалистами в области здравоохранения должны решить, какие именно ограничительные меры будут действовать до 7-го декабря, а какие рестрикции будут ослаблены.