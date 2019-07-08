Знаете ли вы, почему в отелях используется постельное белье только белого цвета?

Задумывались ли вы, почему в отелях в большинстве своем используется постельное белье и полотенца белого цвета? Чтобы найти ответ на этот вопрос, британское издание обратилось к стилистам компании Tielle Love Luxury, специализирующейся на поставках премиального белья.

По словам специалистов, цветные простыни и одеяла со временем выцветают. По ним легко определить, насколько такое белье долго используется. Белый цвет, наоборот, чаще всего выглядит привлекательным независимо от возраста постельных принадлежностей, пишет Turizm.ru.

Кроме того, белое постельное белье выгодно для дизайнеров отелей. Нейтральное белье хорошо сочетается с чем угодно, поэтому специалисты по дизайну могут проявлять больше креативности с помощью обоев в номере или изящных изголовий кроватей. "Белый цвет всегда создает идеальный фон для любых других оттенков или текстур в спальне, — отметили в Tielle Love Luxury.

Не исключено, что отельеры добавили бы еще один аргумент в пользу белых простыней и полотенец. Такое белье стоит дешевле цветного.

Еще одним главным атрибутом в гостиничном номере, помимо белых постельных принадлежностей, в скором будущем могут стать устройства Refresher Boxx. Это специальные ящики, которые могут очистить любое белье за несколько минут без использования воды или химикатов. Чудо-коробки недавно были представлены на инновационном саммите Гостиничной ассоциации Германии. Авторы разработки рассказали, что устройство удаляет бактерии, присутствующие в текстиле, ультрафиолетовым светом, теплом и озоном. Затем вся грязь выводится из ящика через вентиляционную систему.