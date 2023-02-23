Знакомьтесь: "Святой" Роберт, который объездил весь мир и сделал работой коучинг мужчин, ищущих внимания девушек

Роберт Сталтманис, известный под псевдонимом St. Robert, — "простой парень из деревни", но историю его жизни простой или скучной не назовешь. Три года назад Роберт собрал свой рюкзак и отправился в Белград, а вскоре уже наслаждался компанией пингвинов в Аргентине. Роберт — цифровой кочевник, то есть путешественник, который может взять свою работу в любую точку мира. А еще Роберт помогает мужчинам знакомиться с женщинами.
35-летний Роберт родился в Риге, но жил в небольшом поселке Скривери, пока не достиг совершеннолетия. После школы Роберт поступил в Banku Augstskola, но оказалось, что он вовсе не хотел работать в этой сфере. "Я очень не люблю, когда мне указывают, что делать. Конечно, я хотел работать только на себя. У меня была мечта о большом бизнесе, которая быстро испарилась, — говорит Роберт. — Моя мама учила меня с детства — делай то, что любишь, независимо от того, что думают другие".
По словам Роберта, ему еще никогда не приходилось работать на кого-то. Например, пять лет своей жизни он посвятил профессиональной игре в покер, называя это временем быстрых денег. Тогда же он впервые попробовал подолгу пожить за границей. "Я переехал на Мальту, но через месяц все рухнуло. Почему? Потому что деньги кончились. Это было сложнее, чем я планировал. Но я хотя бы попытался!" — говорит Роберт, чья профессиональная покерная карьера закончилась в возрасте 25 лет. Постепенно у него появилось стремление делать что-то, что приносит пользу людям.
Роберт говорит, что выбор следующей профессии он сделал задав себе вопрос — если бы у меня было настолько много денег, что мне никогда больше не нужно было бы работать, но при условии, что работать все равно надо, что бы я делал?. "Я понял, что работать только за деньги бессмысленно. Нужно делать то, что делает тебя счастливым. С тех пор я живу по такому принципу. Если меня что-то не устраивает, я меняю работу или уезжаю в другую страну".
Где живут самые красивые женщины?
Роберт вспоминает, как он собрал чемодан и отправился в аэропорт с билетом в Сербию. Он выбрал эту страну, чтобы проверить, верна ли поговорка о том, что самые красивые женщины живут в Сербии. Так ли это? Роберт говорит, что лучшие женщины живут в Латвии. "Я всегда говорю, что в Латвии много женщин, хороший wife material (женщины с потенциалом жены)".
За эти годы Роберт пожил в нескольких странах Европы, включая Румынию, Сербию, Чехию, Польшу и Испанию, а также Канаду, США, Аргентину, Колумбию и Мексику. В часть из них мужчина возвращался несколько раз. "Помню, в Европе стало холодно, поэтому мы с ребятами думали, куда бы поехать. Может, в Мексику? Да, поехали, почему бы и нет?! Я простой парень из деревни, из простой семьи, я не сын олигархов. Когда я уехал в Мексику и прожил там три месяца, то это казалось мне огромным достижением. Потом я подумал, что хочу увидеть пингвинов и уехал в Аргентину. Следующей зимой я уже жил там".
До войны Роберт несколько месяцев жил в украинском городе Харькове, где даже планировал купить квартиру. Харьков занимал особое место в его сердце и входил в тройку лучших городов мира. К сожалению, этому плану не суждено было сбыться.
Сейчас Роберт ездит только в те города и места, которые ему интересны. "Либо я хочу исследовать новое место, либо вернуться туда, где я уже был. Сейчас больше всего времени я провожу в Аргентине и Латвии. В основном я ориентируюсь по ощущениям. Если хочется на пляж, то еду в Мексику. Если хочу пожить в большом городе, то еду в Буэнос-Айрес", — говорит он.
"Медленным" путешественникам Роберт рекомендует отправиться в Аргентину. Он говорит, что Буэнос-Айрес очень классное место. "В Аргентине есть все, кроме пляжей. Уровень цен вполне нормальный, а не как в Колумбии или Мексике. Также это относительно безопасное место". Нью-Йорк тоже обязательно стоит посетить, если у вас есть такая финансовая возможность. "Я бы не поехал туда надолго, потому что там очень шумно, но мне нравится приезжать пару раз в год на неделю-полторы, чтобы встретиться с друзьями и потусоваться. Все, что вы любите, вы найдете в Нью-Йорке".
Мексику тоже стоит увидеть, но Роберт советует не ограничиваться Канкуном и Тулумом. На западном побережье тоже есть, на что посмотреть. Не опасно ли европейцу в Мексике? Роберт с улыбкой кивает, соглашаясь: "Опасность в Латинской Америке повсюду. В Буэнос-Айресе даже не стоит доставать телефон на улице".
Работникам на удаленке, которые могут уехать хотя бы на несколько недель, Роберт рекомендует отправиться в Белград. "Это очень недооцененный город, который на самом деле очень классный. Там прекрасные люди и очень спокойно". Кроме того Роберт считает, что люди никогда в полной мере не понимали, насколько прекрасен украинский город Харьков.
Умеют ли мужчины знакомиться?
Роберт считает себя одним из тех счастливчиков, кому удалось найти свою профессию. После окончания Рижской школы коучинга он несколько лет работал в сфере бизнес-коучинга, помогая разрабатывать системы мотивации сотрудников, пока случайно не нашел свою нишу в сфере отношений. Теперь он помогает мужчинам знакомиться с женщинами, которые им действительно нравятся.
По словам Роберта, он стал лучшим другом для многих мужчин, когда расстался со своей девушкой. В то время он стал искать в Google ответ на вопрос "Как знакомиться с девушками?", чтобы залечить разбитое сердце. Чтобы потренироваться, Роберт начал подходить к девушкам на улице, и, как оказалось, у него неплохо получается. Мужчина даже придумал себе шутливое прозвище St. Robert (Святой Роберт), потому что часто устраивал свидания в баре Alķīmiķis, расположенном рядом с православной церковью Александра Невского. "Вся эта история очень систематизирована и структурирована. Представьте, парень приглашает девушку на свидание в пятницу, а она ему отказывает. Он предлагает субботу, а она снова не может..Через два дня он приглашает ее в третий раз, но она снова занята. В этой ситуации он дурак, потому что не понимает, что ему вежливо отказывают. И тогда я ему помогаю понять, что девушка не заинтересована и рассказываю, что нужно сделать, чтобы ее заинтересовать. Если нет, то стоит перестать пытаться и не превращаться в того дурака, который по 10 раз приглашает на свидание и пишет комментарии в Instagram".
Учиться знакомиться с женщинами — это как учиться кататься на велосипеде. Сначала у вас есть дополнительные колеса, но когда все начинает получаться, то их можно снять. Мужчины учатся общаться, заинтересовывать своими историями и строить красивые отношения.
Не приходилось ли Роберту попадать в неловкие ситуации с женщинами из-за своего необычного увлечения? Он смеется и признается, что случалось всякое. "Например, я разговариваю с одной девушкой, а мимо проходит другая, с которой у меня свидание в тот же день. И она улыбается, глядя мне в глаза, потому что знает, что происходит. И все улыбаются, потому что все понимают. Конечно, поначалу всякое бывает, но цель состоит в том, чтобы научиться интересно общаться".
Последние несколько лет Роберт был одинокой птицей, но совсем недавно к нему присоединилась подруга, которая оставила свои работу и место жительства, чтобы они могли быть рядом. Появилось ли у Роберта стремление к более стабильным отношениям, чем секс на одну ночь? Он открыто признается, что у него никогда не было проблем с созданием мини-отношений в разных странах мира. Но теперь он стал серьезнее задумываться о создании семьи. "Как только ты создаешь семью и вы вместе путешествуете, возникает вопрос — какой паспорт делать ребенку? Где рожать? О будущем я думаю достаточно. Я понял, что долгосрочные цели для меня не работают. Может показаться, что я человек, который живет сегодняшним днем, но я уверен, что мой образ жизни не причиняет вреда психическому, физическому и финансовому здоровью в долгосрочной перспективе".
Роберт говорит, что у его девушки нет возражений или предубеждений о том, чем он занимается. Это относится и ко всем его друзьям и семье. "С точки зрения индустрии, да, Роберт учит только "бабников", но есть люди, которые понимают, что и зачем я делаю. Родители, даже бабушки и дедушки, смотрят на это положительно. Конечно, есть исключения, но от таких людей я дистанцируюсь".
Жизнь на две страны
Может возникнуть ощущение, что Роберт живет в абсолютной сказке. Он путешествует и зарабатывает на жизнь работой, которая близка его сердцу. Есть ли какие-то минусы такого образа жизни? "Люди читают истории о том, как дешево жить в Мексике… Вы можете жить и в Болдерае, снимать комнату и говорить, что там дешево. Если вы хотите испытать все, что могут предложить другие страны, то надо понимать, что все это стоит денег. Я бы сказал, что жизнь в путешествии вдвое дороже, чем такой же образ жизни в одном месте". Есть еще один момент — чувство отчужденности от всего, что вы знаете и любите. "Если вы хотите позвонить своим друзьям или родственникам вечером после работы, то у вас это вряд ли получится, потому что в Латвии они уже спят".
Роберту скоро предстоит искать долгосрочное место жительство. Для него это период не дольше полугода. "Мне бы хотелось иметь одну крутую квартиру с нормальным договором, а не только Airbnb. Чтобы там было место для хранения вещей и мне больше не пришлось бы ездить везде с рюкзаком. Я хочу, чтобы у меня было два места в мире — одно в Латвии, а другое где-то еще. Я люблю Латвию, природу и людей, но близость России и бюрократическая система влияют на мои впечатления о стране".
От редакции
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