Роберт Сталтманис, известный под псевдонимом St. Robert, — "простой парень из деревни", но историю его жизни простой или скучной не назовешь. Три года назад Роберт собрал свой рюкзак и отправился в Белград, а вскоре уже наслаждался компанией пингвинов в Аргентине. Роберт — цифровой кочевник, то есть путешественник, который может взять свою работу в любую точку мира. А еще Роберт помогает мужчинам знакомиться с женщинами.



35-летний Роберт родился в Риге, но жил в небольшом поселке Скривери, пока не достиг совершеннолетия. После школы Роберт поступил в Banku Augstskola, но оказалось, что он вовсе не хотел работать в этой сфере. "Я очень не люблю, когда мне указывают, что делать. Конечно, я хотел работать только на себя. У меня была мечта о большом бизнесе, которая быстро испарилась, — говорит Роберт. — Моя мама учила меня с детства — делай то, что любишь, независимо от того, что думают другие".

По словам Роберта, ему еще никогда не приходилось работать на кого-то. Например, пять лет своей жизни он посвятил профессиональной игре в покер, называя это временем быстрых денег. Тогда же он впервые попробовал подолгу пожить за границей. "Я переехал на Мальту, но через месяц все рухнуло. Почему? Потому что деньги кончились. Это было сложнее, чем я планировал. Но я хотя бы попытался!" — говорит Роберт, чья профессиональная покерная карьера закончилась в возрасте 25 лет. Постепенно у него появилось стремление делать что-то, что приносит пользу людям.

Роберт говорит, что выбор следующей профессии он сделал задав себе вопрос — если бы у меня было настолько много денег, что мне никогда больше не нужно было бы работать, но при условии, что работать все равно надо, что бы я делал?. "Я понял, что работать только за деньги бессмысленно. Нужно делать то, что делает тебя счастливым. С тех пор я живу по такому принципу. Если меня что-то не устраивает, я меняю работу или уезжаю в другую страну".

Где живут самые красивые женщины?

Роберт вспоминает, как он собрал чемодан и отправился в аэропорт с билетом в Сербию. Он выбрал эту страну, чтобы проверить, верна ли поговорка о том, что самые красивые женщины живут в Сербии. Так ли это? Роберт говорит, что лучшие женщины живут в Латвии. "Я всегда говорю, что в Латвии много женщин, хороший wife material (женщины с потенциалом жены)".