Знаменитые пляжи Копакабана и Барселонета уйдут под воду в ближайшие 10 лет

Лучшие пляжи в мире находятся под угрозой полного исчезновения. И все из-за повышения уровня мирового океана, ускорения эрозии почвы и мощных штормов, вызванных изменением климата, пишет turizm.ru со ссылкой на CNN Travel.

Итак, по данным Калифорнийского университета в Беркли, в ближайшее время может исчезнуть знаменитый пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Серия сильных штормов уже разрушила некоторые участки, в результате чего песок вынесло на ближайшие улицы. Но все может стать еще хуже. Из-за повышения уровня мирового океана пляж может просто оказаться под водой.

Аналогичная судьба ждет пляж Барселонета в каталонской столице. Как и все другие семь пляжей Барселоны, он является искусственным, поэтому зажат между морем и городом. В 2008 и 2010 годах серия сильных штормов разрушила большие участки нескольких пляжей города, включая Барселонету. Власти города провели восстановительные работы, но с тех пор пляж ушел под воду почти на половину. Уровень воды в Барселоне поднимается быстрее, чем прогнозировалось, поэтому вполне вероятно, что в ближайшие годы пляж утратит свое значения для жителей и туристов.

Под угрозой оказался также один из известнейших пляжей на Гавайях. Согласно отчету Гавайской комиссии по климату 2017 года, Вайкики-Бич в Гонолулу, пользующийся большой популярностью у сёрферов, может быть затоплен в следующие 15-20 лет. Потеря пляжа станет мощным ударом по экономике Гавайев, так как сёрферы ежегодно приносят 2 млрд долларов в местный бюджет.

В числе других известных пляжей, которые мы можем потерять в следующее десятилетие оказались: