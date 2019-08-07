Золотая рыбка и противогаз: самые странные вещи, которые забывали в номерах постояльцы гостиниц

Золотая рыбка и противогаз вошли в список самых необычных предметов, оставленных в гостиничных номерах. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

Британская гостиничная сеть Premier Inn назвала самые необычные предметы, которые забыли в номерах ее постояльцы. В этот список вошли золотая рыбка по прозвищу Баб, противогаз времен Второй мировой войны и стеклянный тапок. За последний год довольно популярной забытой вещью оказывались памятные вещи, связанные с королевской династией. В их числе маски принцев Уильяма и Гарри, а также их супруг Кейт и Меган, кружки с их фото и флажки Соединенного Королевства.

Среди более причудливых предметов, найденных в более чем 80-ти филиалах Premier Inn, были большой профессиональный семейный портрет, повешенный на стену одним гостем, по-видимому, чтобы почувствовать себя как дома, королевская тиара для театра и свадебная фата. Также была обнаружена коробка с более чем 50 совершенно новыми галстуками и нижним бельем в стиле Ким Кардашьян, — пишет издание.

Как отметил управляющий директор сети Саймон Эвинс, "часть утраченного имущества действительно вызывает улыбку на лицах, а оставленные предметы говорят об огромном разнообразии путешественников со всех уголков земного шара". Он также добавил, что большинство забытых вещей постояльцы всегда могут вернуть. "Возможно, список из наиболее интересных утерянных предметов побудит людей тщательнее перепроверять все свои вещи", — сказал С. Эвинс.

В число самых распространенных находок попали зарядные устройства для телефонов, зубные щетки, туалетные принадлежности, очки, книги, косметика и туфли в единственном экземпляре. Также было много плюшевых мишек, книжных путеводителей и ноутбуков, — сообщили в гостиничной сети.

Ранее эксперты составили список необычных вещей, которые пропадают в отелях. В него вошли пианино, которое однажды пропало из холла итальянского отеля, номер с двери комнаты в одном из отелей Британии и чучело кабана, которое стащил один из постояльцев гостиницы во Франции. Среди других необычных похищенных предметов: сидения унитазов, водосточные трубы, ортопедический матрас, спавшая собака владельца отеля. Один из американских отелей однажды лишился всей мебели, стоявшей в номере.