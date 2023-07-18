Во второй половине июля – с 21 по 23 июля – уже в 11 раз в Вентспилсе пройдет крупнейшее мероприятие по альтернативным видам спорта и уличной культуре, фестиваль Ghetto Games.



«На протяжении многих лет мы шли рука об руку с Вентспилсом как в идеях, так и в амбициях», – говорит основатель Ghetto Games Раймондс Элбакянс. В Вентспилсе выросли, начали и развили свой спортивный прогресс успешные гонщики BMX Эрнестс Зеболдс, Викторс Кронбергс, Томасс Гринбергс, один из самых популярных латвийских фигуристов Мадарс Апсе, баскетболист 3x3, золотой призер Олимпийских игр Карлис Ласманис и другие спортсмены.



«Мы можем назвать Вентспилс маленькой латвийской Калифорнией – тут хорошо развиты экстремальные виды спорта на душу населения», – рассуждает Элбакянс. Именно эти спортивные традиции и направленность на развитие спорта, а также инфраструктура города 12 лет назад сыграли большую роль в выборе Вентспилса для проведения фестиваля Ghetto Games. «Большая городская площадь Вентспилса и Большой проспект позволяют нам расти и формировать мероприятие таким, каким мы его хотим видеть», – подчеркивает Элбакянс.



Сам он в 16 лет уехал учиться в Вентспилс и жил в баскетбольной школе-интернате. «Я помню, как шел мимо нового скейт-парка по дороге на тренировку по баскетболу и с завистью смотрел на него. Когда мне было 12 лет, я сам катался на BMX и хотел бы, чтобы в то время у меня был доступ к такому скейт-парку», – делится своими воспоминаниями из подросткового возраста Элбакянс.