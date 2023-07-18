Проект поддерживает администрация Вентспилской думы
Ceturtais
Piektais
Trešais
Sestais
ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Лучшее лекарство в мире в неограниченном количестве
Активный отдых и спорт в Вентспилсе
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс/ Delfi / пресс-фото
Фото: Карлис Дамбранс/ Delfi / пресс-фото
Ходить по 10 тысяч шагов в день, пересаживаться с машины на велосипед, начинать новые спортивные увлечения самостоятельно или выбирать наиболее подходящие занятия для детей – Вентспилс целенаправленно заботится о популяризации активного образа жизни и задействует для этих целей как городскую инфраструктуру, так и с различные мероприятия.
«Если бы физическая активность была лекарством, это было бы лучшее лекарство в мире. Для жителей Вентспилса это лекарство доступно повсюду – у нас есть море, парки, леса, горы – например, дюны или «Шляпа Лембергса», на которые можно быстро забираться бегом или подниматься не торопясь. Физическая активность лежит в основе здоровья – для нашего сердца, для нашего кровообращения. Эти лекарства нельзя купить ни в одном магазине, ни за какие деньги, а можно получить, только занимаясь спортом», – с вдохновением говорит и.о. руководителя Информационно-туристического центра Андрис Валертс, популяризатор активного образа жизни, который сам наглядно демонстрирует, как вписать Вентспилс и его широкие возможности в свой распорядок дня, шаг за шагом становясь все более энергичным.
Летом мы обычно чаще активно отдыхаем на свежем воздухе, и Валертс поощряет двигаться на свежем воздухе круглый год, несмотря на погоду.
Летом мы обычно чаще активно отдыхаем на свежем воздухе, и Валертс поощряет двигаться на свежем воздухе круглый год, несмотря на погоду.
“
Когда мы занимаемся спортом, мы не только улучшаем физическую форму и здоровье, но и увеличиваем количество эндорфинов или дозу гормонов счастья, которые мы можем получить, немного подтолкнув себя к выходу за пределы «я не могу» и «это сложно».
«У нас в Вентспилсе много парков, где можно заниматься спортом самыми разными способами. Любой, кто не живет у моря, обязательно захочет насладиться пляжем, когда приедет в гости. Ходьба босиком вдоль кромки воды или в воде очень полезна. Полезный совет – если вы гуляете в воде, эффективнее всего делать это на такой глубине, чтобы вода была выше колен», – советует энтузиаст активного отдыха, отмечая, что в Вентспилсе любой сможет найти для себя подходящее занятие.
Активный отдых, который ничего не будет стоить
Чистая и ухоженная пляжная зона и дюны будто бы созданы как для спокойных прогулок, так и для более интенсивной кардио-нагрузки – быстрого подъема или пробежки по пересеченной местности.
Прогулка босиком по песку и освежающей морской воде закалит и тело, и разум. Вдохновленные латвийской столицей скандинавской ходьбы, этим летом вы можете попробовать скандинавскую ходьбу в воде. Но помните – нужно использовать специальные «пинетки» для палок, чтобы случайно не поранить ноги в воде.
Юрмальский парк, Озеро Бушниеку, приморские леса – в Вентспилсе нет недостатка в местах, где можно гулять на свежем воздухе по разной длины маршрутам. В городе также есть сеть велосипедных дорожек протяженностью около 70 километров, что позволяет сочетать осмотр города с качественной и безопасной активностью.
Не хватает разнообразия в движениях? Попробуйте 14 бесплатно доступных тренажеров на открытом воздухе, которые позволят вам освоить и внедрить в свой распорядок дня упражнения для разных групп мышц. Где искать тренажеры – смотрите здесь.
Чтобы разнообразить физические занятия, не нужно специальное оборудование. В парках можно использовать скамейки или фонарные столбы, в лесах – деревья или более крупные камни. Дайте волю вдохновению и преодолейте свое «я не могу»!
Во время занятий, особенно летом, не забывайте пить! В Вентспилсе есть краны с бесплатной питьевой водой, которые позволят вам сразу же охладиться и взять воду с собой в своей бутылке.
Спортивные жители Вентспилса объединяются в различные спортивные клубы – по скандинавской ходьбе, бегу, тяжелой атлетике и другие. По словам Валертса, в городе представлены почти все виды спорта, а частные клубы также открыты для приема гостей, если кто-то заинтересован в участии в тренировках или других мероприятиях.
Одним из популярных мест для активного отдыха среди горожан и гостей города является озеро Бушниеку и его девятикилометровая природная тропа, которую любят и велосипедисты, и бегуны, и любители пеших прогулок. Тех, кому недостаточно просто размять ноги, порадует тропа здоровья с 10 гимнастическими стендами для всех возрастных групп.
Одним из популярных мест для активного отдыха среди горожан и гостей города является озеро Бушниеку и его девятикилометровая природная тропа, которую любят и велосипедисты, и бегуны, и любители пеших прогулок. Тех, кому недостаточно просто размять ноги, порадует тропа здоровья с 10 гимнастическими стендами для всех возрастных групп.
Жители могут бесплатно использовать городской стадион для тренировок при финансовой поддержке муниципалитета. Футбольные поля доступны в определенное время, но летом, когда вы отдыхаете на пляже, вы можете использовать стадион с пятью площадками для пляжного волейбола. Также здесь есть скейт-парк и трасса BMX.
Более 20 лет в лагерях
Фото: Карлис Дамбранс, Delfi
В Вентспилсе родился и вырос бывший бобслеист, тренер по бобслею Сандис Прусис. Сейчас он живет в Угале, в Вентспилском крае, но уже много лет в Вентспилс стекается множество спортсменов, чтобы принять участие в спортивных лагерях для бобслеистов.
Сам тренер смеется, что не знает, где в Вентспилсе развлечься, поэтому друзьям и знакомым, которые часто просят рекомендации, помочь не может, но зато уверен, что Вентспилс – отличное место, где провести спортивный лагерь для молодых бобслеистов.
Главный плюс, который выделяет тренер, – компактное расположение необходимых объектов. Все находится в шаговой доступности, а, приехав в лагерь, можно обойтись без машины и сэкономить столь ценное время. Бобслеисты тренируются как на легкоатлетическом стадионе, так и на манеже, где есть беговые дорожки и тренажеры, так и на «Шляпе Лембергса», где они используют ступеньки для тренировок во время бега в гору.
Сам тренер смеется, что не знает, где в Вентспилсе развлечься, поэтому друзьям и знакомым, которые часто просят рекомендации, помочь не может, но зато уверен, что Вентспилс – отличное место, где провести спортивный лагерь для молодых бобслеистов.
Главный плюс, который выделяет тренер, – компактное расположение необходимых объектов. Все находится в шаговой доступности, а, приехав в лагерь, можно обойтись без машины и сэкономить столь ценное время. Бобслеисты тренируются как на легкоатлетическом стадионе, так и на манеже, где есть беговые дорожки и тренажеры, так и на «Шляпе Лембергса», где они используют ступеньки для тренировок во время бега в гору.
«Маленькая Калифорния» в Латвии?
Во второй половине июля – с 21 по 23 июля – уже в 11 раз в Вентспилсе пройдет крупнейшее мероприятие по альтернативным видам спорта и уличной культуре, фестиваль Ghetto Games.
«На протяжении многих лет мы шли рука об руку с Вентспилсом как в идеях, так и в амбициях», – говорит основатель Ghetto Games Раймондс Элбакянс. В Вентспилсе выросли, начали и развили свой спортивный прогресс успешные гонщики BMX Эрнестс Зеболдс, Викторс Кронбергс, Томасс Гринбергс, один из самых популярных латвийских фигуристов Мадарс Апсе, баскетболист 3x3, золотой призер Олимпийских игр Карлис Ласманис и другие спортсмены.
«Мы можем назвать Вентспилс маленькой латвийской Калифорнией – тут хорошо развиты экстремальные виды спорта на душу населения», – рассуждает Элбакянс. Именно эти спортивные традиции и направленность на развитие спорта, а также инфраструктура города 12 лет назад сыграли большую роль в выборе Вентспилса для проведения фестиваля Ghetto Games. «Большая городская площадь Вентспилса и Большой проспект позволяют нам расти и формировать мероприятие таким, каким мы его хотим видеть», – подчеркивает Элбакянс.
Сам он в 16 лет уехал учиться в Вентспилс и жил в баскетбольной школе-интернате. «Я помню, как шел мимо нового скейт-парка по дороге на тренировку по баскетболу и с завистью смотрел на него. Когда мне было 12 лет, я сам катался на BMX и хотел бы, чтобы в то время у меня был доступ к такому скейт-парку», – делится своими воспоминаниями из подросткового возраста Элбакянс.
«На протяжении многих лет мы шли рука об руку с Вентспилсом как в идеях, так и в амбициях», – говорит основатель Ghetto Games Раймондс Элбакянс. В Вентспилсе выросли, начали и развили свой спортивный прогресс успешные гонщики BMX Эрнестс Зеболдс, Викторс Кронбергс, Томасс Гринбергс, один из самых популярных латвийских фигуристов Мадарс Апсе, баскетболист 3x3, золотой призер Олимпийских игр Карлис Ласманис и другие спортсмены.
«Мы можем назвать Вентспилс маленькой латвийской Калифорнией – тут хорошо развиты экстремальные виды спорта на душу населения», – рассуждает Элбакянс. Именно эти спортивные традиции и направленность на развитие спорта, а также инфраструктура города 12 лет назад сыграли большую роль в выборе Вентспилса для проведения фестиваля Ghetto Games. «Большая городская площадь Вентспилса и Большой проспект позволяют нам расти и формировать мероприятие таким, каким мы его хотим видеть», – подчеркивает Элбакянс.
Сам он в 16 лет уехал учиться в Вентспилс и жил в баскетбольной школе-интернате. «Я помню, как шел мимо нового скейт-парка по дороге на тренировку по баскетболу и с завистью смотрел на него. Когда мне было 12 лет, я сам катался на BMX и хотел бы, чтобы в то время у меня был доступ к такому скейт-парку», – делится своими воспоминаниями из подросткового возраста Элбакянс.
“
У Вентспилса всегда было четкое видение спортивной политики, и он был первым городом в Латвии, который полностью пошел в этом направлении.
Что помогло традиции проведения фестиваля Ghetto Games так долго продержаться на плаву? «Очень важно иметь надежного и сильного партнера с сильными нервами, готового терпеть, понимать, принимать и продолжать. Город доверяет нам и знает, что все будет организовано на высоком уровне, и Вентспилс видит это мероприятие как неотъемлемую часть города», – говорит Элбакянс о многолетнем сотрудничестве. Это сотрудничество не ограничивается проведением летнего фестиваля – заботясь о спортивной инфраструктуре города, например, при строительстве нового скейтпарка, город консультировался с Ghetto Games, чтобы максимально эффективно инвестировать средства и предоставить спортсменам наиболее подходящую тренировочную среду.
Обрисовав в общих чертах программу мероприятий, запланированную на этот год, Элбакянс приглашает на мероприятие тех, кто не очень много знает об альтернативных видах спорта или уличной культуре – особенно интересным фестиваль может стать для семей с детьми и подростками, поскольку это возможность встретить в одном месте спортсменов очень высокого уровня. Кроме того, для детей будет много разных аттракционов, а зона питания со street food станет еще более обширной и разнообразной. Элбакянс напоминает, что мероприятие бесплатное.
Обрисовав в общих чертах программу мероприятий, запланированную на этот год, Элбакянс приглашает на мероприятие тех, кто не очень много знает об альтернативных видах спорта или уличной культуре – особенно интересным фестиваль может стать для семей с детьми и подростками, поскольку это возможность встретить в одном месте спортсменов очень высокого уровня. Кроме того, для детей будет много разных аттракционов, а зона питания со street food станет еще более обширной и разнообразной. Элбакянс напоминает, что мероприятие бесплатное.
Календарь спортивных событий 2023
ДАТА
СОБЫТИЯ
21. – 23.07.
Международный фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games 2023
23.07.
Чемпионат Латвии по триатлону на спринтерской дистанции
29.07.
Кубок Райтиса Силарайса по баскетболу 3x3
30.07.
Кубок Латвии по баскетболу 3х3
5. – 6.08.
Открытый чемпионат Латвии по стрельбе из лука
5.08.
Этап чемпионата Латвии среди силачей
12.08.
Вселатвийский фестиваль скандинавской ходьбы
17.09.
Вентспилский марафон
18.11.
Пробеги или проедься на велосипеде по контуру Латвии в Вентспилсе
31.12.
Новогодний забег
Copyright © 2023 AS DELFI. All rights reserved.
ТЕКСТ:
Кристине Мелне
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С:
ДИЗАЙН:
ФОТО:
Ралфс Эглитис
ФОТО: Карлис Дамбранс (Delfi), Вентспилский информационно-туристический центр (пресс-фото)
Эрвинс Малначс
РАЗРАБОТКА:
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Жанете Клявиня
ВИДЕО:
Патрикс Паулс Брикис
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИАКОММУНИКАЦИЯМ:
Лива Лаце