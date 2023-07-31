Фото: Карлис Дамбранс/Delfi/Пресс-фото
Если вы едете отдыхать в Вентспилс с детьми, то обязательно стоит посетить детский городок – место, где время пролетает незаметно. Здесь для детей всех возрастов есть качели, спуски по трубам разной высоты, сети и десятки других аттракционов, где на свежем воздухе можно накувыркаться сколько душе угодно. Кстати, стоит вспомнить извечную правду о погоде и подходящей одежде – и местные жители, и гости города убедились, что детский городок – это идеальное место для развлечений даже тогда, когда латвийский климат не балует нас солнечными днями.
Кроме того, в список мест, которые стоит посетить, должна войти тропа джунглей Юрмальского парка, где и стар, и млад могут лазать, ползать, насладиться разнообразными приятными на ощупь поверхностями, проверить свою ловкость и чувство равновесия. Часть тропы была отремонтирована этим летом: тут заменили оборудование, установленное 15 лет назад, а, значит, активный отдых здесь стал еще более приятным.
В Вентспилсе 38 детских площадок, и они требуют неустанного внимания и обеспечения безопасности посетителей. «Площадки ежегодно проверяются, чтобы дети могли безопасно пользоваться всем игровым оборудованием», – говорит Каусениекс.
Возможность радоваться и проявлять талант
«Это уникальное событие. На этих мероприятиях мы можем испытать все, что угодно. Мы здесь отмечаем юбилеи, знакомимся с местными детскими коллективами, самыми увлеченными педагогами, узнаем, какие таланты скрываются в наших школах, смотрим спектакли, играем в игры. К нам приходят творческие объединения с разными мероприятиями – как спортивными, так и развлекательными», – рассказывает Ребека Бусуле, продюсер Вентспилского культурного центра по работе с детьми и молодежью, которая следит за программой и проведением этих регулярных мероприятий.
В воскресенье, 6 августа, в рамках праздника города Вентспилса выступит клоун Кронопио из Аргентины – одно представление пройдет утром в детском городке, а второе – днем в Детском парке «Фантазия». А еще маленькие посетители будут в восторге от пенной вечеринки, а самые маленькие – от соревнований по ползанию.
Эпицентр различных интересов
«Здесь дети и молодежь в возрасте от 3 до 25 лет посещают различные образовательные программы по интересам. В этом году мы предлагаем 54 различных образовательных программы по интересам. Например, трехлетние дети посещают утреннюю школу вместе с родителями, а самые серьезные ученики у нас заняты в настольном хоккее – кстати, они завоевали золотую медаль на чемпионате Европы. Арсенал занятий у нас очень обширный», – рассказывает директор Дома творчества Вита Хермансоне.
Говоря о самых популярных занятиях, Хермансоне признает, что их трудно оценить, поскольку количество участников на отдельных занятиях и групповых кружках различается, к тому же все занятия имеют свою специфику. Среди наиболее популярных занятий – пение, индивидуальная игра на музыкальных инструментах и кулинарный кружок для девочек и мальчиков. Также дети могут играть в шахматы, заниматься балетом, спортивными танцами, шашками и десятками других занятий, среди которых каждый сможет найти что-то интересное для себя.
Если погода подходящая – солнечная и без сильного ветра – в обсерватории, расположенной на крыше Дома творчества, можно узнать много интересного о строении Вселенной и посмотреть на Солнце в телескоп.