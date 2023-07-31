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Как провести выходные с детьми в Вентспилсе

Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс/Delfi/Пресс-фото
При планировании отпуска одним из основных вызовов является забота о маленьких членах семьи. С этим согласится любой родитель, который неустанно пытается найти все новые и новые способы не только развлечь своих детей и придать этому особую ценность – предложить увлекательные занятия, которые откроют мир и его безграничные возможности для молодой личности.
В Вентспилсе всегда заботятся о том, чтобы у семей с детьми были разнообразные возможности отдохнуть увлекательно и насыщенно. Самой горячей новинкой этого лета, безусловно, является только что открытый в Парке приключений родельбан, на котором стоит прокатиться каждому охотнику за новыми эмоциями. Одним из наиболее популярных мест, привлекающих людей всех возрастов, жаждущих знаний и обучения, является Научный центр VIZIUM, открытый в прошлом году. Здесь в увлекательной форме можно познакомиться с такими предметами, как физика, математика, география, технологии и другими. Но это, конечно, далеко не все, что можно испытать в Вентспилсе.

Если вы едете отдыхать в Вентспилс с детьми, то обязательно стоит посетить детский городок – место, где время пролетает незаметно. Здесь для детей всех возрастов есть качели, спуски по трубам разной высоты, сети и десятки других аттракционов, где на свежем воздухе можно накувыркаться сколько душе угодно. Кстати, стоит вспомнить извечную правду о погоде и подходящей одежде – и местные жители, и гости города убедились, что детский городок – это идеальное место для развлечений даже тогда, когда латвийский климат не балует нас солнечными днями.

Кроме того, в список мест, которые стоит посетить, должна войти тропа джунглей Юрмальского парка, где и стар, и млад могут лазать, ползать, насладиться разнообразными приятными на ощупь поверхностями, проверить свою ловкость и чувство равновесия. Часть тропы была отремонтирована этим летом: тут заменили оборудование, установленное 15 лет назад, а, значит, активный отдых здесь стал еще более приятным.
Фото: Карлис Дамбранс/Delfi
«Строить новое – это одно, но очень важно поддерживать на уровне уже построенное», – поясняет директор Вентспилского коммунального управления Андрис Каусениекс.

В Вентспилсе 38 детских площадок, и они требуют неустанного внимания и обеспечения безопасности посетителей. «Площадки ежегодно проверяются, чтобы дети могли безопасно пользоваться всем игровым оборудованием», – говорит Каусениекс.

Перечисляя места, подходящие для семей с детьми, директор Коммунального управления выделяет городские парки, где можно как активно отдохнуть, так и устроить незабываемый пикник. Еще он отмечает обширную и безопасную инфраструктуру велосипедных дорожек, позволяющую совместить энергичный отдых с осмотром города. На пляже и на озере Бушниеку отдых можно совместить с наслаждением природой. Если хочется превратить прогулку по городу в увлекательную игру, то можно поставить себе цель найти и увидеть все девять цветочных скульптур или фонтанов или сфотографироваться у всех вентспилсских коров.
Чтобы насладиться всеми возможностями Вентспилса, хорошо и полноценно отдохнув, семье с детьми потребуется три дня.
Андрис Каусениекс, директор Вентспилского коммунального управления

Возможность радоваться и проявлять талант

Фото: Карлис Дамбранс, Delfi
Чтобы маленьким жителям Вентспилса и гостям города были доступны качественные развлечения, каждое воскресенье в детском городке в 11 часов и в 15 часов в Детском парке «Фантазия», который находятся в Парвентском лесном парке, проходят бесплатные мероприятия с песнями, танцами, играми и другими развлечениями, которые привлекают детей разного возраста и их родителей.

«Это уникальное событие. На этих мероприятиях мы можем испытать все, что угодно. Мы здесь отмечаем юбилеи, знакомимся с местными детскими коллективами, самыми увлеченными педагогами, узнаем, какие таланты скрываются в наших школах, смотрим спектакли, играем в игры. К нам приходят творческие объединения с разными мероприятиями – как спортивными, так и развлекательными», – рассказывает Ребека Бусуле, продюсер Вентспилского культурного центра по работе с детьми и молодежью, которая следит за программой и проведением этих регулярных мероприятий.
Это дружелюбная, семейная, простая среда, где артисты могут экспериментировать и свободно выражаться. И, конечно же, всегда нужно думать о том, чтобы дети были вовлечены и могли пробовать как новые, так и уже известные вещи. Здесь мы можем в простом виде показать, насколько интересен мир и какими интересными вещами занимаются люди.
Ребека Бусуле, продюсер Вентспилского культурного центра

В воскресенье, 6 августа, в рамках праздника города Вентспилса выступит клоун Кронопио из Аргентины – одно представление пройдет утром в детском городке, а второе – днем в Детском парке «Фантазия». А еще маленькие посетители будут в восторге от пенной вечеринки, а самые маленькие – от соревнований по ползанию.

Подробнее о праздничных событиях 4-6 августа

Эпицентр различных интересов

Фото: Карлис Дамбранс, Delfi
Если вы ищете место, где есть масса интересных кружков, то дорога должна привести вас к Дому творчества, который в 1912 году был основан в доме Вентспилского латышского общества.

«Здесь дети и молодежь в возрасте от 3 до 25 лет посещают различные образовательные программы по интересам. В этом году мы предлагаем 54 различных образовательных программы по интересам. Например, трехлетние дети посещают утреннюю школу вместе с родителями, а самые серьезные ученики у нас заняты в настольном хоккее – кстати, они завоевали золотую медаль на чемпионате Европы. Арсенал занятий у нас очень обширный», – рассказывает директор Дома творчества Вита Хермансоне.

Говоря о самых популярных занятиях, Хермансоне признает, что их трудно оценить, поскольку количество участников на отдельных занятиях и групповых кружках различается, к тому же все занятия имеют свою специфику. Среди наиболее популярных занятий – пение, индивидуальная игра на музыкальных инструментах и кулинарный кружок для девочек и мальчиков. Также дети могут играть в шахматы, заниматься балетом, спортивными танцами, шашками и десятками других занятий, среди которых каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Гости города должны включить в свою программу посещение Вентспилского планетария и обсерватории. В планетарии менее чем за час, удобно откинувшись на мягких креслах, можно отправиться в познавательные визуальные путешествия благодаря 360-градусным фильмам. На куполе над головами зрителей раскидывается звездное небо, разворачиваются космические сцены и другие впечатляющие кадры. Репертуар адаптирован для аудитории разного возраста – от самых маленьких до самых заинтересованных взрослых.

Если погода подходящая – солнечная и без сильного ветра – в обсерватории, расположенной на крыше Дома творчества, можно узнать много интересного о строении Вселенной и посмотреть на Солнце в телескоп.

Чем насладиться в Вентспилсе семьям с детьми?
Научный центр VIZIUM ждет в гости как индивидуальных посетителей, так и группы школьников. Базовая экспозиция, различные образовательные программы, виды с террасы VIZIUM – есть много причин, по которым этот центр стоит включить в свой план отдыха. Больше информации можно найти здесь.
Безусловно самое популярное место этого лета – это только что открывшийся родельбан или санная трасса. Длина трассы составляет 800 метров, а спуск – более полукилометра. Знатоки говорят, что одного спуска будет недостаточно: если первый – это испытание, то второй уже позволит от души насладиться острыми эмоциями. Больше информации можно найти здесь.
В Вентспилском международном радиоастрономическом центре (VSRC) в Ирбене работают два радиотелескопа, но особенно интересной достопримечательностью является старое здание радиотелескопа, где расположен музей. Еще тут можно отправиться на вызывающую различные эмоции прогулку по подземному туннелю длиной 600 м. Более подробную информацию о вариантах туров в VSRC, ценах и заказе экскурсии можно найти здесь.
Вентспилский Приморский музей под открытым небом пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей города. Конечно, самое крутое приключение – это поездка на узкоколейке, впрочем, основная экспозиция деревенских дворов и предметов домашнего обихода, а также открытый два года назад Дом лодок, также могут удивить и открыть для вас много нового. Больше информации можно найти здесь.
В список мест для обязательного посещения летом входит и пляжный аквапарк – рай водных приключений как для маленьких, так и для взрослых. Три разных бассейна, горки разной высоты, специальные аттракционы для малышей и множество других развлечений. Больше информации можно найти здесь.
Пляж Вентспилса отмечен Голубым флагом и предлагает множество удобств для всей семьи. Здесь есть специальные дорожки для легкого доступа на пляж, раздевалки, игровые площадки и свежий морской воздух, который идеально сочетается с морским бризом. Это гарантирует, что и малыши, и взрослые насладятся здоровым отдыхом, а вечером у них будут румяные щеки, а сон – глубоким и расслабляющий. Больше информации можно найти здесь.
Любителям активного отдыха стоит включить в свой маршрут Вентспилский парк приключений, где в течение года доступны разнообразные развлекательные и спортивные объекты. Сюда можно приходить одному, группой или с семьей. Больше информации можно найти здесь.
Где отдохнуть с детьми в Вентспилсе
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