Если вы ищете место, где есть масса интересных кружков, то дорога должна привести вас к Дому творчества, который в 1912 году был основан в доме Вентспилского латышского общества.«Здесь дети и молодежь в возрасте от 3 до 25 лет посещают различные образовательные программы по интересам. В этом году мы предлагаем 54 различных образовательных программы по интересам. Например, трехлетние дети посещают утреннюю школу вместе с родителями, а самые серьезные ученики у нас заняты в настольном хоккее – кстати, они завоевали золотую медаль на чемпионате Европы. Арсенал занятий у нас очень обширный», – рассказывает директор Дома творчества Вита Хермансоне.

Говоря о самых популярных занятиях, Хермансоне признает, что их трудно оценить, поскольку количество участников на отдельных занятиях и групповых кружках различается, к тому же все занятия имеют свою специфику. Среди наиболее популярных занятий – пение, индивидуальная игра на музыкальных инструментах и кулинарный кружок для девочек и мальчиков. Также дети могут играть в шахматы, заниматься балетом, спортивными танцами, шашками и десятками других занятий, среди которых каждый сможет найти что-то интересное для себя.