Cамое высокое пианино и самая громкая библиотека: Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма

"Время Covid-19 сделало наброски к будущим идеям, которые мы продолжим реализовывать в нормальны условиях", – говорит руководитель Вентспилсского культурного центра Марис Валтенбергс. В качестве успешного примера он упоминает цикл мероприятий "Вентспилс звучит" – в июне и июле каждое субботнее утро жителей и гостей Вентспилса ждал сюрприз в разных, доселе неизведанных местах города. Мероприятия были самые разнообразные – от литературных до музыкальных постановок. Отзывчивость публики свидетельствует, что небольшие мероприятия-сюрпризы, которые проходят по выходным с утра, – это жизнеспособный формат, который можно и нужно продолжать в будущем.

Одним из самых больших вызовов для Вентспилского центра культуры стало планирование традиционного праздника города, проходящего в августе. Не имея информации о том, как изменятся ограничения и какими будут послабления по организации мероприятий, нужно было очень быстро принять решение, как их проводить. Оглядываясь на проведенные торжества, директор центра культуры признает – несмотря на то, что в этом году праздник посетило не так много людей, как в прежние годы, для местных он стал особо важным и принес много сердечности и тепла.