Cамое высокое пианино и самая громкая библиотека: Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Несмотря на то, что минувшей весной и этим летом любители культуры были вынуждены изменить свои планы из-за ограничений, связанных с Covid-19, осень приближается с более обнадеживающими настроениями. Календари поклонников театра, музыки и других искусств понемногу заполняются различными мероприятиями. Вопреки неясностям, которые принесет нам осень, мир, перевернувшийся с ног на голову, научился искать и находить новые решения, переосмысливать привычную рутину и привносить новую искру в творческий процесс.
"Время Covid-19 сделало наброски к будущим идеям, которые мы продолжим реализовывать в нормальны условиях", – говорит руководитель Вентспилсского культурного центра Марис Валтенбергс. В качестве успешного примера он упоминает цикл мероприятий "Вентспилс звучит" – в июне и июле каждое субботнее утро жителей и гостей Вентспилса ждал сюрприз в разных, доселе неизведанных местах города. Мероприятия были самые разнообразные – от литературных до музыкальных постановок. Отзывчивость публики свидетельствует, что небольшие мероприятия-сюрпризы, которые проходят по выходным с утра, – это жизнеспособный формат, который можно и нужно продолжать в будущем.
Одним из самых больших вызовов для Вентспилского центра культуры стало планирование традиционного праздника города, проходящего в августе. Не имея информации о том, как изменятся ограничения и какими будут послабления по организации мероприятий, нужно было очень быстро принять решение, как их проводить. Оглядываясь на проведенные торжества, директор центра культуры признает – несмотря на то, что в этом году праздник посетило не так много людей, как в прежние годы, для местных он стал особо важным и принес много сердечности и тепла.
Этим летом городской праздник прошел не на привычном променаде улицы Остас, а в разных местах города. Завершающий салют тоже давали из разных точек, таким образом, расширилась территория, на которой зрители могли спокойно и безопасно расположиться. Фото: Монта Блазе
Лето понемногу клонится к закату, и попрощаться с ним можно было на прогулке под названием "Пятничный вечер", которая состоялась 28 августа. Этим вечером прошли мероприятия в разных точках Вентспилса – в амфитеатре концертного зала "Латвия" и на Большой площади, на Торговой площади, в Доме театра "Морские ворота", на Ратушной площади и в других местах. Курсируя по этому маршруту, местные жители и гости города смогли поближе узнать Вентспилс.
56 коллективов и многонациональный праздник
Осенью начинается сезон мероприятий в закрытых помещениях, а также сезон выступлений коллективов любительского художественного творчества. Это время несет новые вызовы для Вентспилсского центра культуры, потому что не до конца понятно, как в переменчивых условиях организовать работу коллективов, репетиции и сами мероприятия. Однако руководитель центра настроен позитивно и надеется, что сезон мероприятий удастся начать полноценно.
В Вентспилсе действует 56 коллективов любительского художественного творчества – хоры, фольклорные общества, духовой оркестр, ансамбль народных танцев и другие коллективы, которые насчитывают более 1000 участников и служат подтверждением многочисленных талантов вентспилсчан. В этом году значимый юбилей празднует Вентспилский театр – одному из ведущих любительских театров в этом году будет 75 лет. Юбилей планируется отметить парадом постановок последний лет.
В городе активно трудятся разные национальные общества, которые регулярно устраивают мероприятия, презентующие ту или иную культуру. Летом прошли дни культуры Беларуси и Украины, а в сентябре ожидаются дни российской и ливской культуры – они будут сопровождаться разными концертами, дегустацией национальных блюд и знакомством с традициями. Кроме этого, Вентспилсская ассоциация национально-культурных обществ раз в два года организует фестиваль "Вентспилсский венок", который собирает все общества и коллективы. "Мы уважаем то, что город многонационален, поэтому с уважением и поддержкой относимся к каждому, кто хочет здесь презентовать культуру своего народа", – отмечает Валтенбергс.
Самое высокое пианино в мире
Ценителям культурной жизни хорошо известен Дом театра "Морские ворота" в Вентспилсе. На гастроли латвийских профессиональных театров сюда приезжают не только вентспилсчане, лиепайчане и другие жители Курземе, но даже рижане, потому что нередко именно в Вентпилсе оказывается больше шансов купить билеты, когда в столице уже все раскуплено. Помещения "Морских ворот" идеально подходят для выставок – освещение и простор позволяют разместить здесь художественные работы разных форматов. Таким образом, посетители концерта, театральной постановки или другого мероприятия получают дополнительный бонус в виде выставки.
В прошлом году в Вентспилсе открылся новый концертный зал "Латвия", который стал серьезной заявкой на латвийской карте культурного туризма и пристанищем для музыки, образования и искусства. В планы концертного зала также внес свои коррективы Covid-19 и связанные с ним ограничения, однако своего художественного видения зал не утратил.
"Задача команды концертного зала "Латвия" и моя – спланировать интересный, иногда вызывающий, удивляющий, свежий, провоцирующий размышления и дискуссии репертуар. Bажно идти непроторенной дорожкой, смотреть за пределы того, что предлагает нам государственный и региональный уровень, и время, в котором мы находимся – важно не только шагать в ногу со временем, но и стараться его опередить. Наши границы – это весь мир. Мы хотим привозить музыкантов из разных точек земного шара, представлять слушателям их программы и проекты, показывать совместные задумки, которые отражают то, как "звучит" современность в других местах планеты. Наша священная задача здесь, в Вентспилсе, – не застрять в мхом поросшем самодовольстве», – говорит Микс Магоне, художественный руководитель концертного зала "Латвия", описывая работу зала и планы на будущий репертуар.
Если интересно, то прогуляться по концертному залу можно даже тогда, когда там нет концертов или других мероприятий, чтобы своими глазами увидеть на данный момент самое высокое вертикальное концертное пианино в мире, которое создал фортепианных дел мастер латвийского происхождения Давидс Клявиньш. Кроме того, здесь можно увидеть орган, который произведен на предприятии Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG в Германии (больше об экскурсиях по концертному залу можно узнать здесь).
Мероприятия, запланированные на эту осень в концертном зале "Латвия"
19 сентября – Šis ir (ne) Bēthovens | Открытие сезона
26 и 27 сентября – Ивета Апкална | Концерт органной музыки
18 октября – KLUSĀK | THE SOUND POETS акустический концерт
28 ноября – GoGo Penguin | Концерт современного джазового трио
Самая громкая библиотека в Латвии
Неожиданный сюрприз, который ожидает посетителей концертного зала "Латвия", – это Музыкальная библиотека, филиал Вентпилсской библиотеки. Это первая публичная библиотека подобного типа в Латвии, которая предлагает широкий спектр услуг для профессионалов и любителей музыки.
Здесь есть музыкальные записи в разных форматах – их можно слушать на месте и брать с собой домой. Как говорит руководитель Музыкальной библиотеки Инга Аулмане, в библиотеку приходят люди разного возраста и руководствуются они разными интересами. Одни ищут латышскую академическую музыку, другие – компакт-диски, которые можно слушать в машине. Кроме этого, библиотеку посещают люди, которые в быту не пользуются компьютером, но хотят насладиться звучанием любимой музыки или найти что-то новое. По словам Аулмане, 80% посетителей библиотеки – это дети и подростки, в том числе из Вентспилсской музыкальной школы и Детской музыкальной школы, которые в библиотеке с удовольствием проводят время.
Нужно учитывать, что с началом учебного года жизнь в библиотеке будет бить ключом. Руководитель Музыкальной библиотеки смеется – oт окружающей суеты и суматохи здесь можно укрыться в комнате тишины или попробовать нечто небывалое – слушательные кресла. Слушатель садится в кресло, включает на своей мобильном устройстве любимую музыку и наслаждается звучанием и уютом, как Дюймовочка в чашечке цветка.
Насладиться тишиной можно в других библиотеках Вентспилса: в Парвенте, где посещение библиотеки можно совместить с осмотром фонтана или других достопримечательностей, в Главной библиотеке на центральной городской площади или в любом из трех филиалов Вентспилской библиотеки – Детской библиотеке, Вентспилсской университетской библиотеке или Галиньциемской библиотеке.
Для любителей литературы имя Вентспилса тесно связано с Международным домом писателей и переводчиков – уютным домиком, возведенным в 18 веке, в самом сердце старого города, который можно легко найти и узнать, благодаря скульптуре чернильницы. С начала работы дома в 2006 году здесь жили писатели и переводчики не только из Латвии, но и из десятка других стран мира, поддерживая в городе творческие процессы и творческое начало.
Для многих Вентспилс по-прежнему является местом для путешествия с семьей. Тем не менее город за своим будто бы сдержанным и консервативным фасадом скрывает много увлекательных культурных приключений – остается только изучить варианты, выбрать наиболее подходящий для себя и отправиться навстречу неизвестному с открытым сердцем. Эта осень – подходящее время для того, чтобы пополнить карту культурных развлечений ещё одной точкой назначения.