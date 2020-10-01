Что привезти на память из Вентспилса

Если вы хотите сделать сувениры своими руками, то в специально для этого обустроенной мастерской вы сможете попробовать трафаретную печати по ткани, сделать картинку в технике линогравюры или значок. Для печати на ткани можно взять с свою футболку или тканую сумку и выбрать один из уже готовых трафаретов. С помощью техники линогравюры можно изготовить на память картинку с изображением разных популярных мест в Вентспилсе. Если есть желание посетить мастерские, то желательно позвонить хотя бы за час и предупредить о своем прибытии, отмечает Хейнрихсоне.