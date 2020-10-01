Что привезти на память из Вентспилса
Отправляясь в новые места, обычно мы ждем новых эмоций и ярких впечатлений. Воспоминания о испытанном в основном хранят наши виртуальные фотоальбомы, но иногда хочется вернуться домой с чем-то более осязаемым. Из Вентспилса обязательно нужно возвращаться не с пустыми руками. Захватите с собой что-то особенное – для родных или даже для себя самого.
Практично и оригинально
Место, в котором можно создать кусочек города своими руками, это Вентспилский дом ремесел. В этом старинном здании когда-то находилась первая Вентспилская окружная школа, а теперь каждый может увидеть, как раньше выглядели учебные классы. Здесь можно посмотреть, как будет выглядеть ваш почерк на шиферной дощечке, спеть гамму или даже постоять на горохе – лучший способ почувствовать себя в шкуре школьников, которых наказывали за разные шалости.
Для организованных групп здесь проводят разные педагогические занятия, а познакомиться со старинным классом может любой.
По словам руководителя Дома ремесел Ингуны Хейнрихсоне, посещение старинного класса особенно нравится дошколятам, которые могут своими глазами увидеть и получить представление о том, как задолго до их появления проходил учебный процесс. Но детям более старшего возраста и взрослым здесь будет не менее интересно.
Дом ремесел предлагает познакомиться со старинными ремеслами. Здесь постоянно работают ткачи и гончар, а иногда проводятся разные мастер-классы для ознакомления с другими ремесленными навыками. Работу ремесленников можно не только посмотреть, но и опробовать самим – например, пройдя короткое обучение у гончара. На станках, которые предусмотрены специально для посетителей, можно попробовать себя в ручном ткачестве. Нужно добавить, что это требует высокой концентрации и терпения. А еще вы будете поражены, каким сложным и трудозатратным может быть процесс создания народного костюма.
Если вы хотите сделать сувениры своими руками, то в специально для этого обустроенной мастерской вы сможете попробовать трафаретную печати по ткани, сделать картинку в технике линогравюры или значок. Для печати на ткани можно взять с свою футболку или тканую сумку и выбрать один из уже готовых трафаретов. С помощью техники линогравюры можно изготовить на память картинку с изображением разных популярных мест в Вентспилсе. Если есть желание посетить мастерские, то желательно позвонить хотя бы за час и предупредить о своем прибытии, отмечает Хейнрихсоне.
В Доме ремесел есть сувенирный салон, в котором можно купить памятные вещички с городской символикой или изделия ручной работы от местных ремесленников. Те, кому Вентспилс особенно полюбился, могут приобрести джемпер с надписью The spirit of Ventspils. К слову, чаще всего его покупают местные.
Из Вентспилса домой можно привезти свечи, которые производит компания Diana Sveces и которые можно купить в разных местах города. В самое темное время года свечи будут навевать теплые воспоминания о летних путешествиях или станут великолепным подарком.
Сувениры со вкусом Вентспилса
Многие путешественники знают, что лучше всего город можно узнать, посетив местный рынок. Вентспилс, конечно, не исключение. В торговый день сюда съезжаются продавцы со всей округи – не успеешь оглянуться, как сумка для покупок наполнится разными вкусностями. Свежевыпеченный хлеб, мед, местные овощи и фрукты, а также много других лакомств – только успевай дегустировать и выбирать, что увезти с собой домой.
Священный долг каждого путешественника, который остановился в городе у моря, – привезти домой рыбу. Ее можно найти в рыбном павильоне, где есть и копченая, и свежая продукция. Вежливые продавцы не только расскажут, что есть что, но и почистят присмотренную рыбку. Если есть риск не довести свежую рыбу до дома в целости и сохранности, рекомендуем приобрести товары Вентспилского рыбоконсервного комбината.
После прогулки по рынку можно расслабиться и насладиться обедом в кабачке при Вентспилской пивоварне Coulrander. Здесь варят пиво, которое можно продегустировать на месте или взять с собой. Разнообразное предложение рыбных блюд позволит ощутить вкус города и старинные рыбацкие традиции. Там же на окраине рынка работает Вентспилская винокурня Windau Wines, где на свет появляются вина, сидр, шампанское и крепкие напитки.
Кстати, и в пивоварне, и в винокурне можно заказать экскурсию – это увлекательное путешествие в закулисье приготовления разных напитков.
Ищете сладких эмоций? Начиная с сентября, в городе будет возможность их получить, заглянув на производство российского производителя шоколада Pobeda Confectionery. Здесь можно увидеть, как какао-бобы превращаются в самый настоящий шоколад. Продолжительность экскурсии составляет полтора часа, и за это время вы узнаете всю подноготную производства шоколада, начиная с перемалывания бобов до формирования шоколадных плиток. Самая вкусная часть экскурсии – дегустация разных сортов шоколада.
Зарубежные поездки сейчас – не самый лучший выбор, но что делать, если тяга к новым впечатлениям не проходит? Знакомьтесь с городом с помощью проекта "Вентспилс глазами местных" и приезжайте в Вентспилс – такой разный и такой интересный. И обязательно привозите домой воспоминания, эмоции и вкусности!