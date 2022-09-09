ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Думать нестандартно:
образовательный туризм в Вентспилсе
образовательный туризм в Вентспилсе
ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Думать нестандартно:
образовательный туризм в Вентспилсе
образовательный туризм в Вентспилсе
Мы часто слышим, что начало сентября – это конец чудесного периода каникул, наполненного солнцем и свободой, но это не так. Это время, когда без всех присущих лету соблазнов мы можем с головой окунуться в новые познавательные приключения, вспомнить уже изученное и научиться чему-то новому, чтобы встретить следующее лето с еще более объемным багажом знаний. Давайте посмотрим, что Вентспилс предлагает любознательным.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Юрис Пресниковс
В статье использованы пресс-фото из архива Вентспилсского туристического инфо-центра, а также фотографии Карлиса Дамбранса, Delfi
Фото: Юрис Пресниковс
В статье использованы пресс-фото из архива Вентспилсского туристического инфо-центра, а также фотографии Карлиса Дамбранса, Delfi
"Нас очень вдохновляет то, что в нашем городе доступно – как вне формального образования, так и в предпринимательской среде. Скоро пройдет 20 лет с тех пор, как город обратился к направлению STEM (подход к обучению, в котором делается упор на науку, технологии, инженерию и математику). У нас есть предпосылки, чтобы заявить – в рамках этого направления мы на шаг впереди остальных. Не потому, что нам хочется похвастаться, а потому что мы хотим делиться опытом с теми, кто встал на этот путь чуть позднее или только что. Таким образом мы все вместе сможем поднять уровень образования в области STEM", – так приоритеты и ценности в системе образования обрисовывает Кристианс Яцевичс, руководитель отдела коммуникаций Вентспилсского управления образования. В качестве одного из примера сотрудничества и эффективного обмена знаниями он упоминает недавно прошедшую Северо-курземскую конференцию для педагогов "Образовательный радар 2022", центральная тема которой в этом году была сфокусирована на дигитальной экосистеме в образовательном пространстве.
"Мы смотрим на все образовательное пространство в целом, поэтому есть вещи, в которых от А до Я принимают участие абсолютно все. Если мы организуем разного рода мероприятия и конференции, то стараемся смотреть на все комплексно, потому что дошкольному педагогу нужно видеть, каков должен быть финальный результат, которого мы хотим добиться от школьников в конце 12 класса. А учителя, преподающие двенадцатиклассникам, должны знать, чего ожидает вуз", – так описывает взаимодействие между разными участниками образовательной системы Яна Баканауска, исполняющая обязанности руководителя Вентспилсского управления образования.
"Мы смотрим на все образовательное пространство в целом, поэтому есть вещи, в которых от А до Я принимают участие абсолютно все. Если мы организуем разного рода мероприятия и конференции, то стараемся смотреть на все комплексно, потому что дошкольному педагогу нужно видеть, каков должен быть финальный результат, которого мы хотим добиться от школьников в конце 12 класса. А учителя, преподающие двенадцатиклассникам, должны знать, чего ожидает вуз", – так описывает взаимодействие между разными участниками образовательной системы Яна Баканауска, исполняющая обязанности руководителя Вентспилсского управления образования.
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В образовательном пространстве Вентспилса есть все игроки, начиная от дошкольных учреждений, образование в которых доступно без очередей, и заканчивая вузом – всех этих участников мы стараемся включить в единую систему, чтобы всем вместе делать одно дело – мы не учим, а создаем новые личности. Начиная от полутора лет и заканчивая дипломом вуза.
В Вентспилсе во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях (всего – в 475 помещениях) установлены датчики контроля качества воздуха, которые считывают концентрацию СО2 в воздухе, температуру и уровень влажности, чтобы дети учились, дыша хорошим воздухом.
В Вентспилсе во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях (всего – в 475 помещениях) установлены датчики контроля качества воздуха, которые считывают концентрацию СО2 в воздухе, температуру и уровень влажности, чтобы дети учились, дыша хорошим воздухом.
Цифровые навыки для всех возрастов
Освоение образования STEM нельзя себе представить без соответствующего технического обеспечения, и город предлагает массу возможностей – Вентспилсская высшая школа, Вентспилсский техникум, Дигитальный центр, Вентспилсский парк высоких технологий и другие образовательные учреждения, каждое из которых играет свою роль. "У нас есть возможность использовать весь тот потенциал, который каждое из учреждений предлагает, и это большая добавленная стоимость. Еще у нас в Вентспилсе есть предприниматели, которых мы можем привлекать для карьерного образования и которые делятся не только историями успеха, но и дают практические рекомендации", – рассказывает Яцевичс.
В качестве одного из самых успешных примеров он выделяет Парк высоких технологий, под крылом которого работает мастерская дизайна RADE – она оснащена современным и мощным оборудованием для печати и создания 3D прототипов из разных материалов – школам такое недоступно. Доступ в мастерскую ценят и педагоги, и школьники, которым RADE дает возможность не только создать идею, но и самостоятельно получить реальные прототипы.
Кроме того, говоря о техническом обеспечении образования, нужно отметить доступность интернета, особо подчеркнув, что в прошлом году к оптическому интернету в Вентспилсе были подключены все дошкольные учреждения. Таким образом воспитателям обеспечили возможность бесперебойного использования E-klase и общения с родителями. Кроме этого, можно пользоваться планшетами, цифровыми досками и экранами, которые широко применяются в детских садах, чтобы уже с детства развивать цифровые навыки у детей. Большую поддержку в обеспечении доступности интернета и эффективном использовании смарт-устройств предоставляет Дигитальный центр, который неустанно занимается совершенствованием цифровых навыков педагогов.
В качестве одного из самых успешных примеров он выделяет Парк высоких технологий, под крылом которого работает мастерская дизайна RADE – она оснащена современным и мощным оборудованием для печати и создания 3D прототипов из разных материалов – школам такое недоступно. Доступ в мастерскую ценят и педагоги, и школьники, которым RADE дает возможность не только создать идею, но и самостоятельно получить реальные прототипы.
Кроме того, говоря о техническом обеспечении образования, нужно отметить доступность интернета, особо подчеркнув, что в прошлом году к оптическому интернету в Вентспилсе были подключены все дошкольные учреждения. Таким образом воспитателям обеспечили возможность бесперебойного использования E-klase и общения с родителями. Кроме этого, можно пользоваться планшетами, цифровыми досками и экранами, которые широко применяются в детских садах, чтобы уже с детства развивать цифровые навыки у детей. Большую поддержку в обеспечении доступности интернета и эффективном использовании смарт-устройств предоставляет Дигитальный центр, который неустанно занимается совершенствованием цифровых навыков педагогов.
Что предлагает Вентспилсская высшая школа?
Клуб STEM
Это место, где можно углубленно познакомиться с технологиями. Здесь можно освоить основы электроники, роботики и 3D печати, а также на практике закрепить знания в математике, физике и программировании. Аудитория клуба – учащиеся 8-12 классов.
Центр юных исследователей естественных наук
Это место, где можно получить понимание сателлитных технологий и науки о космосе. С сентября здесь доступна основная программа – цикл из 30 занятий, который позволит заглянуть в увлекательный мир космоса. Занятия будут проходить в помещениях Центра науки VIZIUM, Вентспилсской высшей школы, Вентспилсского доме творчества, где есть обсерватория и планетарий, а также в центре радиоастрономии в Ирбене. Здесь также будут предлагаться однодневные космические туры по Вентспилсу.
Факультет информационных технологий
Здесь можно закрепить знания и навыки в области STEM, освоив либо учебную программу высшего образования первого уровня "Специалист по программированию", либо одну из четырех бакалаврских программ – "Компьютерные науки", "Электронная инженерия", "Судовая навигационная электроника" или "Умные технологии и мехатроника".
Поддержка школьных педагогов
Вентспилсская высшая школа помогает подготовиться к переменам и школьным педагогам – на практические лабораторные занятия сюда приходят учителя математики, физики и ИТ, чтобы получить новые знания, найти более эффективные способы для их передачи школьникам и приобрести уверенность в преподавании новых материалов.
Для идеального учебного дня вне школы
В то время, когда различные внеклассные мероприятия планируются с тщательной оценкой соразмерности вложений и полученной пользы, Вентспилс благодаря открытию VIZIUM расширил спектр образовательных программ, доступных группам учащихся разных возрастов.
Дигитальный центр в новом научном центре приглашает в технические мастерские, где у школьников есть возможность творчески самовыразиться и с помощью технологий пережить, изучить и самим создать разные интересные вещи. Группам школьников доступна печатная мастерская для создания рекламы, мастерская цифрового фото и видео, мастерская роботики, где в зависимости от возраста ученика можно заниматься с роботами Bee-Bot, Dash, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, LEGO Spike, Ozobot, Edison и Sphero bolt. Здесь также доступны мастерская компьютерной графики и цифрового искусства, мастерская компьютерной 3D графики, мастерская электроцепей и программирования, мастерская STEM и мастерская Minecraft, где проходит освоение разных учебных предметов через игру типа открытого мира Minecraft Education Edition. Часть из аудиовизуальных мастерских доступны для школ бесплатно в рамках программы "Латвийская школьная сумка".
Дигитальный центр в новом научном центре приглашает в технические мастерские, где у школьников есть возможность творчески самовыразиться и с помощью технологий пережить, изучить и самим создать разные интересные вещи. Группам школьников доступна печатная мастерская для создания рекламы, мастерская цифрового фото и видео, мастерская роботики, где в зависимости от возраста ученика можно заниматься с роботами Bee-Bot, Dash, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, LEGO Spike, Ozobot, Edison и Sphero bolt. Здесь также доступны мастерская компьютерной графики и цифрового искусства, мастерская компьютерной 3D графики, мастерская электроцепей и программирования, мастерская STEM и мастерская Minecraft, где проходит освоение разных учебных предметов через игру типа открытого мира Minecraft Education Edition. Часть из аудиовизуальных мастерских доступны для школ бесплатно в рамках программы "Латвийская школьная сумка".
В свою очередь Вентспилсский центр высоких технологий предлагает программу "Класс будущего" – это интерактивная, технологически оснащенная учебная среда с удобной трансформируемой мебелью, цифровыми инструментами обучения и учебным материалом, который способствует творчеству и процессу обучения, ориентированному на позитивные результаты. Класс разработан таким образом, чтобы учащимся в процессе обучения было легче сосредоточиться и сотрудничать между собой. Результаты достигаются с помощью различных методов, которые стимулируют движение, и визуально приятного интерьера. Технологическое оборудование класса предназначено как для очного, так и для дистанционного обучения.
"Класс будущего" предлагает два типа мастерских: "Учись дигитально в Классе будущего", которая доступна для групп начальной, основной и средней школы, а также мастерская по печати рекламы, где могут заниматься ученики 7-12 классов.
"Класс будущего" предлагает два типа мастерских: "Учись дигитально в Классе будущего", которая доступна для групп начальной, основной и средней школы, а также мастерская по печати рекламы, где могут заниматься ученики 7-12 классов.
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То, что предлагает Вентспилс, смело можно назвать образовательным туризмом. VIZIUM, RADE в Парке высоких технологий, планетарий и обсерватория в Доме творчества, лаборатории Вентспилсской высшей школы – здесь есть куда приехать и чем заняться, и этого хватит не на один день. На местном уровне – это возможность для детей выехать за пределы школы. На мой взгляд, это самый правильный способ обучения для детей, учитывая новый учебный материал, направленный на получении новых компетенций, – выходить за пределы школьной среды и видеть, как знания можно применить на практике, в максимально приближенной к реальности среде. Чем чаще мы будем выходить на улицу, тем лучше.
ТОП объектов для любознательных
Осень тоже умеет радовать солнечными деньками, но мы хорошо знаем, что на это нельзя положиться. Чтобы сложно прогнозируемая погода не стала препятствием для увлекательных и насыщенных выходных, предлагаем краткий путеводитель по разнообразным местам в Вентспилсе и его окрестностях, которые доступны вне зависимости от того, какая погода за окном. Ну что, отправляемся на охоту за знаниями?
В эпицентре любознательности
Самым популярным местом в Вентспилсе этой осенью, безусловно, является Центр науки VIZIUM, который ждет в гости как индивидуальных посетителей, так и группы студентов. Основная экспозиция, различные образовательные программы, вид с террасы VIZIUM – нет ни одной причины, чтобы не включить посещение центра в свой экскурсионный план.
Путешествие во времени
В Доме ремесел есть возможность осмотреть древнейший учебный класс, поработать в гончарной и ткацкой мастерских, принять участие в образовательных программах "Говорящий народный костюм" и "Легенда о золотой сакте", а также принять участие в различных мастер-классах, связанных с современными ремеслами.
Ближе к космосу
Вентспилсский дом творчества предлагает посетить самый современный и крупнейший в Балтии цифровой планетарий, где можно посмотреть захватывающие звездные шоу и 360-градусные фильмы о природе, Вселенной и планетах. А в обсерватории, если позволяет погода, через высококачественный телескоп можно взглянуть на Солнце. Подробную информацию о фильмах, которые можно посмотреть в Вентспилсском планетарии, времени сеансов и ценах можно найти здесь.
Для фанатов истории и астрономии
В Вентспилсском международном радиоастрономическом центре (VSRC) в Ирбене работают два радиотелескопа, но особенно интересной достопримечательностью является старое здание радиотелескопа, где расположен музей. Здесь можно совершить 600-метровую прогулку по подземному туннелю, которая гарантирует море эмоций. Более подробную информацию об экскурсиях и ценах в VSRC можно найти здесь.
Со школьной сумкой – за пределы школы
В Вентспилсском музее, который находится во дворце Ливонского ордена и его подразделениях – Приморском музее под открытым небом и Мемориальном музее Х. Дорбе, благодаря инициативе «Латвийская школьная сумка» доступны различные педагогические программы, позволяющие заглянуть в жизнь дворца в Средние века, познакомиться с различными музыкальными инструментами, проследить за процессом создания хлеба и получить другие знания за пределами школы.
По следам музыкальных тайн
Идеальное место для дождливого осеннего дня – концертный зал "Латвия". Здесь можно посетить разные экскурсии и самую громкую библиотеку в Латвии – музыкальную библиотеку, где можно познакомиться с различными инструментами, насладиться комнатой тишины или посидеть на музыкальных стульях, которые позволяют слушать любимые произведения, не мешая другим.
Для тех, кто хочет узнать больше о природных процессах и кто знает, что у природы нет плохой погоды, а есть только неподходящая одежда, идеальным местом станет Вентспилсский олений сад. Там в осенний сезон, с пятницы по воскресенье (для групп по предварительной записи – каждый день), можно узнать много нового о повседневной жизни различных животных, а также проветрить голову на свежем воздухе перед новой учебной неделей.
"В основе Вентспилсского оленьего сада лежит зеленая идея о том, что, во-первых, после нас должно остаться нечто лучшее, чем то, что было до нас, а, во-вторых, у нас есть желание дать каждому приходящему к нам ребенку и взрослому частичку знаний о природе, животных и возможной будущей профессии. Мы хотим показать, как знания, полученные на школьной скамейке в физике, химии, геометрии, биологии и других областях, перекликаются с жизнью. Тогда ребенок видит больше смысла в обучении", – уверен Петерис Димантс, создатель Оленьего сада.
"В основе Вентспилсского оленьего сада лежит зеленая идея о том, что, во-первых, после нас должно остаться нечто лучшее, чем то, что было до нас, а, во-вторых, у нас есть желание дать каждому приходящему к нам ребенку и взрослому частичку знаний о природе, животных и возможной будущей профессии. Мы хотим показать, как знания, полученные на школьной скамейке в физике, химии, геометрии, биологии и других областях, перекликаются с жизнью. Тогда ребенок видит больше смысла в обучении", – уверен Петерис Димантс, создатель Оленьего сада.