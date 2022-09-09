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Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.Особое спасибо ООО «Курземская филармония» за помощь в создании статьи «Войти в неизведанные воды. Культурное дыхание Вентспилса».Особое спасибо Олимпийскому центру «Вентспилс» и Спортивному управлению Вентспилсской думы за помощь в создании статьи «Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день».Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант».Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Один день в будущем: что ждет гостей Vizium».Особое спасибо Вентспилсскому центру культуры за участие в создании статьи "Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе".Особое спасибо ООО «Курземская филармония» за помощь в создании статьи «Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни».Особое спасибо Вентспилсскому центру культуры за участие в создании статьи «Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса»Особое спасибо Спортивному управлению Вентспилсской городской думы за помощь в создании статьи «Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе».Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом».Особое спасибо Олимпийскому центру «Вентспилс» за помощь в создании статьи «Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе».Особое спасибо Вентспилсскому центру культуры за участие в создании статьи «Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса».Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций Vizium».Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов».Особое спасибо Культурному центру Вентспилсской думы и ООО «Курземская филармония» за помощь в создании статьи «Cамое высокое пианино и самая громкая библиотека: Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма».Особое спасибо Олимпийскому центру «Вентспилс» и Спортивному управлению Вентспилсской думы за помощь в создании статьи «Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день».Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи "Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе".Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».