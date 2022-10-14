ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Движение – жизнь. Где активно отдохнуть в Вентспилсе
ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Движение – жизнь. Где активно отдохнуть в Вентспилсе
Разноцветные листья, бодрящий свежий воздух, переливы цветов и света на улицах города и в лесу, на смену которым приходят серо-дождливые дни, когда больше всего хочется залечь на диван с чашкой чая в руках и предаться безделью. В Латвии осень – это первое перед зимой испытание на выносливость для любителей активного отдыха, когда чтобы вылезти из дома, нужно найти в себе самодисциплину и мотивацию уровня Тома Круза. Вентспилс позаботился о том, чтобы в не самую приятную погоду желание двигаться и быть активным не пропадало ни у кого.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Монта Блазе, пресс-фото, Карлис Дамбранс, Delfi
Фото: Монта Блазе, пресс-фото, Карлис Дамбранс, Delfi
Первая и определенно самая теплая остановка – это Вентспилсский парк водных приключений. Здесь каждый найдет наиболее подходящий для себя отдых – и маленький смельчак, который захочет прокатиться по трубам, и родители, которые захотят поймать момент спокойствия и провести его вдвоем в спа-зоне. Три разные бани, большой бассейн для тренировок по плаванию, бассейн с волнами, соляная комната, горная река и прочие развлечения – аквапарк предлагает широкий и разнообразный выбор. Особо соблазнительно звучит возможность хорошенько погреться – например, в саунах или в бассейне с волнами, где температура составляет около + 26С, или в массажных ваннах и джакузи, где вода нагревается до + 36С. В детском бассейне вода такой же температуры, что понравится самым маленьких посетителей парка приключений. Общая температура воздуха в комплексе отдыха составляет около + 28C.
Каждую осень, между активным летним сезоном и началом осеннего сезона, в аквапарке проводится ремонт, который гарантирует, что гости получат удовольствие не только для души и тела, но и для глаз.
Отдыхать в аквапарке любят не только жители Вентспилса, но и его гости – сюда приезжают из соседних Литвы и Эстонии, а также из всех ближних и дальних латвийских городов. Управляющий парком Марис Миллерс вспоминает, что когда-то летом крытый аквапарк был закрыт, но именно спрос посетителей на водный отдых в часто меняющуюся летнюю погоду в Латвии определил то, что сейчас аквапарк работает круглый год.
Каждую осень, между активным летним сезоном и началом осеннего сезона, в аквапарке проводится ремонт, который гарантирует, что гости получат удовольствие не только для души и тела, но и для глаз.
Отдыхать в аквапарке любят не только жители Вентспилса, но и его гости – сюда приезжают из соседних Литвы и Эстонии, а также из всех ближних и дальних латвийских городов. Управляющий парком Марис Миллерс вспоминает, что когда-то летом крытый аквапарк был закрыт, но именно спрос посетителей на водный отдых в часто меняющуюся летнюю погоду в Латвии определил то, что сейчас аквапарк работает круглый год.
Горная река, удовольствие от движения и планы на будущее
Аквапарк – настоящий рай для детей. В теплом бассейне молодые мамы с удовольствием купают младенцев, для детей побольше оборудована специальная зона с небольшой горкой, где глубина воды составляет 10 сантиметров, а подросткам больше всего нравится горная река с резкими поворотами, которая будто «подбрасывает» человека как настоящая река.
У тех, кто решил хорошенько потренироваться, есть возможность посетить спортивный зал, который в комплекте с разогревом в сауне или купанием в большом бассейне станет порцией хороших упражнений и отличным перезапуском после напряженного рабочего дня или перезарядкой батареи перед рабочей неделей.
В аквапарке есть небольшой бассейн, где проводятся различные тренировки – для детей, школьников, частные тренировки, а также занятия аквааэробикой. Кстати, в этом году в качестве новинки планируется и специальная водная гимнастика для пожилых людей. В осенний сезон пенсионерам доступно еще одно специальное предложение – с 12 до 17 часов посещение комплекса отдыха для них стоит 3 евро. Как заметил управляющий парком, это предложение активно используют не только местные пожилые люди – сюда приезжают группы даже из других городов.
О том, что водный отдых востребован в Вентспилсе, свидетельствуют и планы на будущее. По словам Миллерса, несколько лет назад в Вентспилсе был спроектирован проект нового бассейна: 50-метровый восьмидорожечный бассейн, который будет расположен в новом здании рядом с центральным спортивным комплексом Олимпийского центра, где также есть отель и реабилитационный центр. «Если этот проект удастся реализовать, то он станет спортивной базой национального значения, необходимость которой была подчеркнута в том числе и Латвийской федерацией плавания», – рассказывает управляющий парком водных приключений свое видение будущего.
У тех, кто решил хорошенько потренироваться, есть возможность посетить спортивный зал, который в комплекте с разогревом в сауне или купанием в большом бассейне станет порцией хороших упражнений и отличным перезапуском после напряженного рабочего дня или перезарядкой батареи перед рабочей неделей.
В аквапарке есть небольшой бассейн, где проводятся различные тренировки – для детей, школьников, частные тренировки, а также занятия аквааэробикой. Кстати, в этом году в качестве новинки планируется и специальная водная гимнастика для пожилых людей. В осенний сезон пенсионерам доступно еще одно специальное предложение – с 12 до 17 часов посещение комплекса отдыха для них стоит 3 евро. Как заметил управляющий парком, это предложение активно используют не только местные пожилые люди – сюда приезжают группы даже из других городов.
О том, что водный отдых востребован в Вентспилсе, свидетельствуют и планы на будущее. По словам Миллерса, несколько лет назад в Вентспилсе был спроектирован проект нового бассейна: 50-метровый восьмидорожечный бассейн, который будет расположен в новом здании рядом с центральным спортивным комплексом Олимпийского центра, где также есть отель и реабилитационный центр. «Если этот проект удастся реализовать, то он станет спортивной базой национального значения, необходимость которой была подчеркнута в том числе и Латвийской федерацией плавания», – рассказывает управляющий парком водных приключений свое видение будущего.
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У меня двое детей – 14-летний подросток и пятилетняя девочка, и каждые выходные мы приезжаем в Вентспилс из Кулдиги, где живет моя семья. Сын идет в скейтпарк, потом мы с дочерью едем в один детский городок, затем еще в один детский городок. Летом каждые выходные в каждом детском городке Вентспилса проходят тематические мероприятия. Конечно, мы посещаем оба аквапарка или отправляемся в Парк приключений. Для ребенка получается очень насыщенный день. Осенью работает та же схема, все работает, только одеваться нужно теплее. И зимой то же самое! Зимой мы едем на «Шляпу Лембергса», чтобы кататься с горок. Не зря Вентспилс носит титул «Города для детей». Так оно и есть. Дети едут сюда, а родители едут вместе с ними.
В Вентспилсском парке водных приключений этой осенью особое предложение организовано для школьных групп, которые могут отдохнуть здесь в будние дни по особо выгодной цене. Также в осенний сезон школьники могут посетить Кошачью тропу Вентспилсского парка приключений с пятью различными трассами, поиграть в пейнтбол и лазертаг. Кто сказал, что осень – не время для классных приключений со своими одноклассниками?
Что скрывается «за кулисами» бассейна?
Марис Миллерс, управляющий Вентспилсским парком водных приключений, родился и живет в Кулдиге, но с 2016 года он до мельчайших подробностей погрузился в закулисье аквапарка и работает над правилами, оборудованием и обеспечением средств, которые помогают организовать не только приятный, но и безопасный отдых. Фото: Карлис Дамбранс
Когда вы отдыхаете в бассейне, то когда-нибудь задумывались о том, что скрывается «за кулисами»? Вместе с управляющим аквапарком мы спускаемся «в трюм» – в помещения под комплексом отдыха, где скрывается лабиринт труб, резервуаров для воды и механизмов, которые не только обеспечивают восстановление воды в бассейне, но и, например, приводят в действие одно из самых любимых развлечений всех посетителей – бассейн с волнами, который дарит радость и приятно удивляет тех, что еще не пробовал этот бассейн и не качался на волнах, которые так похожи на настоящие морские волны.
Работа в Парке водных приключений – это бесконечная забота о безопасности и обеспечении качества воды. Посетители не всегда соблюдают все требования безопасности и гигиены, поэтому работники бассейна должны быть готовы реагировать и исправлять ситуацию. Например, посетителей парка не зря призывают принимать душ перед посещением аквапарка, так как различные средства по уходу за телом, взаимодействуя с водой в бассейне могут образовывать пену, которая может помешать другим посетителям насладиться отдыхом.
Работа в Парке водных приключений – это бесконечная забота о безопасности и обеспечении качества воды. Посетители не всегда соблюдают все требования безопасности и гигиены, поэтому работники бассейна должны быть готовы реагировать и исправлять ситуацию. Например, посетителей парка не зря призывают принимать душ перед посещением аквапарка, так как различные средства по уходу за телом, взаимодействуя с водой в бассейне могут образовывать пену, которая может помешать другим посетителям насладиться отдыхом.
«У нас электронная система, которая автоматически очищает все сама, также у нас есть сотрудник, отвечающий за состав химии в воде и каждый день проверяющий в каждом бассейне воду, чтобы убедиться, что все соответствует стандартам. И есть еще третья сторона – Научный институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR, с которым у нас контракт на обслуживание. Сотрудники института дважды в месяц проверяют качество воды и состав бактерий во всех бассейнах. При этом в любой момент может прийти Инспекция здравоохранения и запросить один из журналов учета – воздуха, состава воды, температуры, поэтому все тщательно контролируется и документируется», – объясняет Миллерс, добавляя, что для обеспечения качества воды в бассейне используется хлор, который убивает бактерии, и кислота, с помощью которой поддерживается необходимый уровень pH в воде.
Каждый день в аквапарке одновременно находятся два спасателя, а также по одному в большом и в маленьком бассейнах. Их основная задача – следить за тем, соблюдают ли все посетители технику безопасности, поскольку именно это позволяет защитить себя от ситуаций, в которых становятся необходимы спасательные работы.
Каждый день в аквапарке одновременно находятся два спасателя, а также по одному в большом и в маленьком бассейнах. Их основная задача – следить за тем, соблюдают ли все посетители технику безопасности, поскольку именно это позволяет защитить себя от ситуаций, в которых становятся необходимы спасательные работы.
Для замены всей воды в большом бассейне Вентспилсского аквапарка требуется 10 дней – в сутки заменяется около 10%. Всего в аквапарке около полутора тысяч кубометров воды, часть которой находится в бассейнах, а часть – в песочных фильтрах «за кулисами» бассейна, где вода очищается. Наряду с частицами кожи, волосами и т.п. 10% воды в день стекает, а вместо этого наливается новая вода, которая нагревается и попадает в бассейны.
Интересный факт: в большом бассейне аквапарка 750 кубических метров воды, а в бассейне с волнами – 500 кубических метров.
Интересный факт: в большом бассейне аквапарка 750 кубических метров воды, а в бассейне с волнами – 500 кубических метров.
Что еще есть интересного в Вентспилсе?
В предложении Олимпийского центра «Вентспилс» каждый любитель активного отдыха найдет для себя что-то свое: помимо аквапарка и Парка приключений в Вентспилсе есть хорошо оборудованные спортивные залы, стенки для скалолазания, тир и множество других мест для развития своих талантов или открытия новых хобби. Особо стоит отметить стенку для скалолазания, расположенную рядом со спортивным домом «Центр»: по ширине и высоте она является одной из крупнейших и лучших в Балтии. Эта стенка приятно удивляет энтузиастов скалолазания, когда они впервые приезжают в Вентспилс. Кроме того, если вы решили отправиться в более длительный отпуск, то можно остановиться в отеле Олимпийского центра «Вентспилс».
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Осень – очень подходящее время для мечтаний. Например, для мечтания о следующем лете. В этом смысле Вентспилс позаботился о приятном сюрпризе: с началом следующего туристического сезона в Парке приключений заработает родельная трасса – заветная мечта жителей Вентспилса.
Осень – очень подходящее время для мечтаний. Например, для мечтания о следующем лете. В этом смысле Вентспилс позаботился о приятном сюрпризе: с началом следующего туристического сезона в Парке приключений заработает родельная трасса – заветная мечта жителей Вентспилса.
«Это будет самая современная трасса в регионе, она будет отличаться от других трасс в Латвии, которые можно использовать только в сухой летний сезон. Наша трасса будет более современной, такой, как в большинстве стран Европы – с несколькими рельсами, автоматическим управлением дистанцией и тормозными системами, поэтому ее можно будет использовать круглый год. Наша цель была в том, чтобы мы могли предлагать эту возможность туристам круглый год. Привлекательность трассы увеличит великолепный вид на море и лес», – объясняет Юргис Лиепайниекс, председатель правления Олимпийского центра «Вентспилс».
«Это будет самая современная трасса в регионе, она будет отличаться от других трасс в Латвии, которые можно использовать только в сухой летний сезон. Наша трасса будет более современной, такой, как в большинстве стран Европы – с несколькими рельсами, автоматическим управлением дистанцией и тормозными системами, поэтому ее можно будет использовать круглый год. Наша цель была в том, чтобы мы могли предлагать эту возможность туристам круглый год. Привлекательность трассы увеличит великолепный вид на море и лес», – объясняет Юргис Лиепайниекс, председатель правления Олимпийского центра «Вентспилс».
Трасса будет находиться на открытом воздухе, а ее конструкция позволит использовать трассу как в дождь, так и в снег. Общая длина трассы составит чуть более 800 метров, а сам спуск – более 500 метров, что будет самым длинным спуском в Латвии. Что это значит? Что следующим летом снова надо будет приехать в Вентспилс, чтобы встретиться с новыми приключениями и насладиться захватывающим спуском по родельной трассе.