Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM

Фото: Карлис Дамбранс и пресс-фото
В научном центре будут созданы обучающие интерактивные выставочные залы и будет установлено более 80 экспонатов, которые позволят посетителям попробовать, прочувствовать, пощупать и прожить новый опыт. Это позволит лучше понять умные технологии, математику, физику, географию и другие естественные науки. Также планируются научные шоу, лаборатории, конференц-залы, учебные классы и технически-творческие мастерские.
Открытие VIZIUM запланировано на весну 2022 года, но о более точной дате пока что говорить рано. В реализации проекта подобного масштаба задействовано много сторон, и, конечно, свои коррекции в планы несла и продолжает вносить пандемия. Понятно одно – когда в следующем году начнется туристический сезон, Центр науки откроет свои двери для всех заинтересованных.
"Мы обслуживаем всю ИТ-отрасль в городе, но параллельно с этим, конечно, очень важно все время образовывать жителей и гостей города, увеличивая их интерес и понимание технологий", – так объясняет Кронькалне функции Дигитального центра. В начале центр фокусировался на образовании для взрослых. В первые годы людей обучали включать компьютер, писать текст в Word и распечатывать его, но сейчас уже идут навыки другого порядка – люди обучаются обработке фото, черчению, 3D моделированию, изучают другие навыки для хобби и для профессионального развития.
Следующий "прорыв" Вентспилса в области цифрового образования произошел в 2015 году, когда была начата программа по освоению компьютерных навыков для всех общеобразовательных школ в городе. Теперь в Дигитальном центре любой вентспилский школьник может освоить полезные навыки – программирование, обработку фото и видео, роботику и другие. Выбрать что-то себе по душе не составит труда – центр предлагает более 20 разных кружков.
Учитывая нынешние объемы обучения и планы на будущее, создание Центра науки и инноваций как современной среды обучения стало логичным шагом. В блестящем корабле VIZIUM штат сотрудников дигитального центра пополнят примерно 20 новых сотрудников, среди которых будут гиды выставочных залов, преподаватели, технические работники и другие специалисты, которые обеспечат успешную работу нового здания.
Работа над созданием экспозиции началась несколько лет назад. Экспертная комиссия, созданная муниципалитетом, посетила научные центры в разных странах мира, изучила их опыт и нашла в каждом что-то, что особенно привлекает людей и у чего есть высокая добавленная ценность в плане образования. Таким образом был создан объемный "каталог" экспонатов, из которого были отобраны те, чьи функции были наиболее близки к целям и задачам VIZIUM. После этого началось создание экспонатов.
Руководитель Дигитального центра в качестве самого большого вызова в рамках обустройства VIZIUM называет зону симуляции. "Экспонаты, связанные с умными технологиями, – это топовые объекты. Мы стараемся, чтобы они были интересными, привлекательными и вызывали у посетителей ощущение, что они находятся в другом мире – с помощью движения, звука и всех других чувств", – рассказывает Кронькалне.
Куда бы еще забраться?
В рамках "Технотопии" предлагаются 16 разных занятий, на которых можно весело провести время, получить новые знания из области физики, STEM, программирования, создания 3D моделей, творчески выразиться и развить логическое мышление.
Вентспилский Дигитальный центр предлагает и выездные мастерские, предлагая возможность организовать занятия, как в самом центре по адресу ул. Акменю 3, так и вне центра. На занятия может зарегистрироваться группа или семья до 12 человек разных возрастов, начиная с 5 лет. Мастерские доступны с понедельника по субботу, длина занятия – 90 минут, цена – начиная от 60 евро независимо от количества участников. К стоимости выездных мастерских будут добавлены транспортные расходы.
Подробнее о занятиях и ценах можно узнать в буклете.
В случае вопросов можно связаться с Даце Бергмане, руководителем образовательных программ для взрослых Вентспилского Дигитального центра, по телефону 63607607 или эл.почте dace.bergmane@ventspils.lv.
Все занятия проводятся с соблюдением эпидемиологических мер безопасности, введенных в стране из-за Covid-19.