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Вентспилс глазами местных
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
"Что это за корабль?" – удивились мы с коллегами год назад, приехав в Вентспилс. Тогда мы практически ничего не знали о планах построить в городе Центр науки и инноваций, а в рамках второго сезона проекта "Вентспилс глазами местных" мы отправились изучать то, что скрывает в себе стеклянной здание, которое в лучах солнца действительно напоминает сверкающий корабль.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс и пресс-фото
Нужно задействовать изрядную порцию фантазии, чтобы представить себе то, о чем говорит наш гид, директор Вентспилского Дигитального (цифрового) центра Элина Кронькалне. В пустых помещениях, еще покрытых строительной пылью, где разносятся звуки сверления, это сделать сложно. Но если закрыть глаза, можно представить, как уже в следующем году большие залы наполнит гомон любознательных посетителей и одобрительные восклицания.
Узнать что-то новое
"Мы активно работаем над тем, чтобы здесь было интересно посетителям любого возраста, начиная от совсем маленьких детей и заканчивая сениорами", – подчеркивает директор Дигитального центра.

В научном центре будут созданы обучающие интерактивные выставочные залы и будет установлено более 80 экспонатов, которые позволят посетителям попробовать, прочувствовать, пощупать и прожить новый опыт. Это позволит лучше понять умные технологии, математику, физику, географию и другие естественные науки. Также планируются научные шоу, лаборатории, конференц-залы, учебные классы и технически-творческие мастерские.
"Сейчас мы работаем над учебными программами, которые подойдут и для детей дошкольного возраста, и для школьников разных возрастов. У нас будет и что-то необычное – специальные программы для семей, чтобы дети могли заниматься вместе с родителями", – делится планами Кронькалне.

Открытие VIZIUM запланировано на весну 2022 года, но о более точной дате пока что говорить рано. В реализации проекта подобного масштаба задействовано много сторон, и, конечно, свои коррекции в планы несла и продолжает вносить пандемия. Понятно одно – когда в следующем году начнется туристический сезон, Центр науки откроет свои двери для всех заинтересованных.
Как все начиналось?
Информационные и коммуникационные технологии – это важное направлении в видении будущего для Вентспилса. В качестве отправной точки, которая закономерно привела к созданию VIZIUM, Кронькалне упоминает 2000 год, когда появился проект e-Ventspils. "По тем временам это был очень современный, объемный и содержательно ценный проект, который включал в себя современный городской портал, описания всех услуг, предоставляемых самоуправлением, проектирование общей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры во всех муниципальных зданиях, единую систему бухгалтерии, а также обучение работников самоуправления и жителей. Теперь кажется, что это стандарт, но по тем временам это было новое и уникальное решение", – вспоминает руководитель Цифрового центра. Чтобы продолжить развитие этого направления, в 2003 году был создан Вентспилский Дигитальный центр, который и сейчас заботится о том, чтобы город активно внедрял информационно-коммуникационные технологии.

"Мы обслуживаем всю ИТ-отрасль в городе, но параллельно с этим, конечно, очень важно все время образовывать жителей и гостей города, увеличивая их интерес и понимание технологий", – так объясняет Кронькалне функции Дигитального центра. В начале центр фокусировался на образовании для взрослых. В первые годы людей обучали включать компьютер, писать текст в Word и распечатывать его, но сейчас уже идут навыки другого порядка – люди обучаются обработке фото, черчению, 3D моделированию, изучают другие навыки для хобби и для профессионального развития.

Следующий "прорыв" Вентспилса в области цифрового образования произошел в 2015 году, когда была начата программа по освоению компьютерных навыков для всех общеобразовательных школ в городе. Теперь в Дигитальном центре любой вентспилский школьник может освоить полезные навыки – программирование, обработку фото и видео, роботику и другие. Выбрать что-то себе по душе не составит труда – центр предлагает более 20 разных кружков.

Учитывая нынешние объемы обучения и планы на будущее, создание Центра науки и инноваций как современной среды обучения стало логичным шагом. В блестящем корабле VIZIUM штат сотрудников дигитального центра пополнят примерно 20 новых сотрудников, среди которых будут гиды выставочных залов, преподаватели, технические работники и другие специалисты, которые обеспечат успешную работу нового здания.

Мы еще шире будем развивать образовательную функцию – кружки, технологические мастерские. Поэтому нам понадобятся преподаватели. Нам удалось добиться, что в Цифровом центре детей обучают специалисты в своих областях, профессионалы, увлеченные своим делом, люди, для которых это страсть, потому что только тогда человек может кого-то чему-то научить. Мы продолжим начатый путь.
Элина Кронькалне, директор Вентспилского Дигитального центра
Уникальные экспонаты, построенные с нуля
Архитектор здания Центра науки и инноваций – Аудриус Амбрасас из Литвы, для которого, как смеется руководитель Цифрового центра, процесс строительства во время пандемии стал уникальным опытом – пока были в силе ограничения на передвижение, он за многими вещами на стройплощадке следил через Zoom и другие цифровые платформы. А на месте за строительством наблюдал руководитель стройобъекта – Юрис Пога со своей командой из компании Arhitekta J. Pogas birojs.

Работа над созданием экспозиции началась несколько лет назад. Экспертная комиссия, созданная муниципалитетом, посетила научные центры в разных странах мира, изучила их опыт и нашла в каждом что-то, что особенно привлекает людей и у чего есть высокая добавленная ценность в плане образования. Таким образом был создан объемный "каталог" экспонатов, из которого были отобраны те, чьи функции были наиболее близки к целям и задачам VIZIUM. После этого началось создание экспонатов.
"Были созданы технические спецификации, в которых определено, какой научный феномен человек у экспоната может изучить. Но мы не знали, как экспонаты будут выглядеть. Это еще не готовый продукт, который можно просто выбрать по каталогу и купить. Строить что-то новое и небывалое – это совсем иначе, но в целом для нас это большой плюс, потому что мы можем сказать, что наши экспонаты уникальны".

Руководитель Дигитального центра в качестве самого большого вызова в рамках обустройства VIZIUM называет зону симуляции. "Экспонаты, связанные с умными технологиями, – это топовые объекты. Мы стараемся, чтобы они были интересными, привлекательными и вызывали у посетителей ощущение, что они находятся в другом мире – с помощью движения, звука и всех других чувств", – рассказывает Кронькалне.
Город с другого ракурса
Будущие посетители VIZIUM действительно будто бы попадут в другой мир, если поднимутся на террасу на крыше Научного центра. Ощущения неописуемые, а вид, который оттуда открывается, перехватывает дыхание. В том числе и буквально, потому что ветер в приморском городе Вентспилсе – самое обычное дело.

Куда бы еще забраться?

Кстати, любители впечатляющих видов могут добавить в свой маршрут выходного дня разные точки, которые позволяют посмотреть на город сверху.
Шляпа Лембергса
Открыта для посетителей каждый день с 11.00 до 22.00.
Башня коррекции наводки огня вентспилской 46-й батареи береговой обороны
Открыта для посетителей каждый день с 10.00 до 19.00.
Обсерватория Дома творчества
Доступна для посещения с 1 июля. Можно посетить с сертификатом Covid-19.
Смотровая вышка на Южном моле
С 12-метровой вышки открывается впечатляющий вид на Балтийское море, и с нее хорошо видна территория порта с морскими воротами Венты. Открыта круглосуточно.
Радиотелескоп RT-8 в Вентспилском международном радиоастрономическом центе в Ирбене
Башня с карильонными часами
Каждый час часы играют мелодию песни "У янтарного моря", а в 12.33 и 00.33 отбивают астрономическое время Вентспилса особой мелодией песни Улдиса Мархилевича "Вперед, Курземе".
Больше о туристических возможностях в Вентспилсе
Для познавательного лета
К началу школьных каникул Вентспилский Дигитальный центр подготовил небывалое предложение для семей и групп – познавательные и увлекательные мастерские "Технотопия". Мастерские прекрасно дополнят празднование дня рождения или другое мероприятие. Это отличный способ провести свободное время.

В рамках "Технотопии" предлагаются 16 разных занятий, на которых можно весело провести время, получить новые знания из области физики, STEM, программирования, создания 3D моделей, творчески выразиться и развить логическое мышление.

Вентспилский Дигитальный центр предлагает и выездные мастерские, предлагая возможность организовать занятия, как в самом центре по адресу ул. Акменю 3, так и вне центра. На занятия может зарегистрироваться группа или семья до 12 человек разных возрастов, начиная с 5 лет. Мастерские доступны с понедельника по субботу, длина занятия – 90 минут, цена – начиная от 60 евро независимо от количества участников. К стоимости выездных мастерских будут добавлены транспортные расходы.

Подробнее о занятиях и ценах можно узнать в буклете.

В случае вопросов можно связаться с Даце Бергмане, руководителем образовательных программ для взрослых Вентспилского Дигитального центра, по телефону 63607607 или эл.почте dace.bergmane@ventspils.lv.

Все занятия проводятся с соблюдением эпидемиологических мер безопасности, введенных в стране из-за Covid-19.
Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов»

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».
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