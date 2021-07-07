Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM

Информационные и коммуникационные технологии – это важное направлении в видении будущего для Вентспилса. В качестве отправной точки, которая закономерно привела к созданию VIZIUM, Кронькалне упоминает 2000 год, когда появился проект e-Ventspils. "По тем временам это был очень современный, объемный и содержательно ценный проект, который включал в себя современный городской портал, описания всех услуг, предоставляемых самоуправлением, проектирование общей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры во всех муниципальных зданиях, единую систему бухгалтерии, а также обучение работников самоуправления и жителей. Теперь кажется, что это стандарт, но по тем временам это было новое и уникальное решение", – вспоминает руководитель Цифрового центра. Чтобы продолжить развитие этого направления, в 2003 году был создан Вентспилский Дигитальный центр, который и сейчас заботится о том, чтобы город активно внедрял информационно-коммуникационные технологии.



"Мы обслуживаем всю ИТ-отрасль в городе, но параллельно с этим, конечно, очень важно все время образовывать жителей и гостей города, увеличивая их интерес и понимание технологий", – так объясняет Кронькалне функции Д игитального центра. В начале центр фокусировался на образовании для взрослых. В первые годы людей обучали включать компьютер, писать текст в Word и распечатывать его, но сейчас уже идут навыки другого порядка – люди обучаются обработке фото, черчению, 3D моделированию, изучают другие навыки для хобби и для профессионального развития.



Следующий "прорыв" Вентспилса в области цифрового образования произошел в 2015 году, когда была начата программа по освоению компьютерных навыков для всех общеобразовательных школ в городе. Теперь в Д игитальном центре любой вентспилский школьник может освоить полезные навыки – программирование, обработку фото и видео, роботику и другие. Выбрать что-то себе по душе не составит труда – центр предлагает более 20 разных кружков.



Учитывая нынешние объемы обучения и планы на будущее, создание Центра науки и инноваций как современной среды обучения стало логичным шагом. В блестящем корабле VIZIUM штат сотрудников дигитального центра пополнят примерно 20 новых сотрудников, среди которых будут гиды выставочных залов, преподаватели, технические работники и другие специалисты, которые обеспечат успешную работу нового здания.



