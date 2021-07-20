Именно в этом скейтпарке свой путь к тому, чтобы обозначить Латвию на мировой карте скейтборда, начал Мадарс Апсе – единственный профессиональный скейтбордист в Латвии.



"Я люблю Вентспилс, мне нравится локация и местные люди. Я много путешествую, но всегда скучаю по дому!" – признает Мадарс. Он – патриот своего родного города и продолжает вдохновлять местную молодежь. В прошлом году, когда Вентспилский скейтпарк праздновал свое 20-летие, он провел в нем соревнования по скейтборду. Мадарс часто участвует в разных мероприятиях.



"Вентспилс как будто создан для детей – тут много развлечений. Если говорить о молодежи, то культурной жизни, конечно, еще есть куда стремиться! Молодежи нравится пойти в какой-нибудь бар или клуб поздно вечером", – говорит Апсе. Три года назад он закончил Вентспилский университет, где получил двойную степень магистра по программе "Международный бизнес и экспортный менеджмент".



На вопрос о том, есть ли у него любимое место в родном городе, Мадарс отвечает, что есть: это пляж – в нем есть размах, есть дюны и есть лес.



Фото: Томс Лоде

