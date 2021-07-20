активный отдых в Вентспилсе
Фото: Карлис Дамбранс и пресс-фото
Видео: Патрикс Паулс-Брикис и материалы для прессы
Этим летом в Вентспилсе любой желающий может использовать поля для пляжного волейбола, стадион для уличных тренировок, трассу BMX, футбольные поля, скейтпарк и другие места, где можно заняться спортом в удобное для себя время. "Все наши уличные базы публично доступны – когда нет тренировок, они доступны любому желающему", – отмечает Лиепайниекс.
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На протяжении всего лета Томаса можно встретить в Вентспилсе, где он для тренировок использует море, свежий воздух, парки и лес и, конечно, городской скейтпарк. В детстве на него огромное впечатление произвело то, как прыгали взрослые мальчики и какие трюки они делали, поэтому Томас надеется, что своим примером он тоже сможет вдохновить юных посетителей скейтпарка.
"Если я могу кого-то вдохновить – это мотивирует, заставляет работать и развиваться", – говорит молодой спортсмен.
"Я люблю Вентспилс, мне нравится локация и местные люди. Я много путешествую, но всегда скучаю по дому!" – признает Мадарс. Он – патриот своего родного города и продолжает вдохновлять местную молодежь. В прошлом году, когда Вентспилский скейтпарк праздновал свое 20-летие, он провел в нем соревнования по скейтборду. Мадарс часто участвует в разных мероприятиях.
"Вентспилс как будто создан для детей – тут много развлечений. Если говорить о молодежи, то культурной жизни, конечно, еще есть куда стремиться! Молодежи нравится пойти в какой-нибудь бар или клуб поздно вечером", – говорит Апсе. Три года назад он закончил Вентспилский университет, где получил двойную степень магистра по программе "Международный бизнес и экспортный менеджмент".
На вопрос о том, есть ли у него любимое место в родном городе, Мадарс отвечает, что есть: это пляж – в нем есть размах, есть дюны и есть лес.
Фото: Томс Лоде
Вся информация о фестивале и его программа доступны на домашней странице мероприятия.