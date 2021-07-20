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ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Где встречаются спорт, радость и уличная культура:
активный отдых в Вентспилсе
"В Вентспилсе очень много возможностей для спорта", – куда бы мы ни пошли в этом городе, слышим это снова и снова. Поэтому во втором сезоне проекта "Вентспилс глазами местных" мы решили побольше узнать о том, как в городе можно заниматься спортом и вести активный образ жизни.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс и пресс-фото
Видео: Патрикс Паулс-Брикис и материалы для прессы
Вентспилский пляж, парки, уличные тренажеры и обширная сеть велодорожек позволяют любителям активного образа жизни выбрать себе занятие по вкусу. Начиная от медленных прогулок – чтобы натопать 10 тысяч шагов в день – до различных упражнений в дюнах или игры в футбол с друзьями на стадионе. Возможностей очень много, и они разнообразны. Все это – благодаря Олимпийскому центру "Вентспилс", в подчинении у которого находятся 15 структурных единиц.
В первой половине июля в Олимпийском центре "Вентспилс" тренировались 25 латвийских юниоров и взрослых спортсменов-бобслеистов. Их тренировали Сандис Прусис, Янис Озолс и Даумантс Дрейшкенс и наблюдал спортивный врач Янис Каупе.
"Сейчас солнце, хочется улыбаться", – так описывает ощущения после уменьшения "ковидных" ограничений председатель правления Олимпийского центра "Вентспилс" Юргис Лиепайниекс. Проходят различные соревнования, спортсмены приезжают в город тренироваться, можно строить планы на будущее. Совсем скоро – с 23 по 25 июля – пройдет популярный фестиваль Ghetto Games, а в августе планируется фестиваль скандинавской ходьбы. "Стараемся вернуть все те традиционные вещи, которые были у нас раньше", – говорит Лиепайниекс.

Этим летом в Вентспилсе любой желающий может использовать поля для пляжного волейбола, стадион для уличных тренировок, трассу BMX, футбольные поля, скейтпарк и другие места, где можно заняться спортом в удобное для себя время. "Все наши уличные базы публично доступны – когда нет тренировок, они доступны любому желающему", – отмечает Лиепайниекс.

Наша спортивная жизнь очень разнообразна – у нас представлено более 40 видов спорта. Много заинтересованных, поэтому предложение такое обширное. Я всех приглашаю в Вентспилс заниматься спортом!
Юргис Лиепайниекс, председатель правления Олимпийского центра "Вентспилс"
Так же, как и в других отраслях, организаторы спортивной жизни в Вентспилсе, старались соблюдать продиктованные пандемией ограничения, искали и находили различные альтернативные решения, чтобы обеспечить желающих заниматься спортом этой возможностью. Здесь особенно гордятся фитнес-центром, который был создан на территории Олимпийского центра, под трибунами, и доступен бесплатно для всех и каждого.
Гостей Вентспилса в летний сезон особенно привлекают два объекта, которые с середины июня снова доступны для посещения – это "Парк приключений" и "Пляжный аквапарк". В парке могут отдыхать и активно заниматься спортом индивидуальные посетители и группы, а в аквапарке – насладиться водными развлечениями. "Все снова работает, жители и гости города снова ходят в парки и наслаждаются жизнью", – рассказывает Лиепайниекс.
Фестиваль Ghetto (больше информации здесь)
Июль
Augusts
Ноябрь
18.11. Забег и велопробег, посвященные дню рождения Латвии: "Пробеги или проедь на велосипеде по контуру Латвии в Вентспилсе"
Decembris
31.12. Новогодний забег
Мероприятия, которые стоит запланировать
01.08. Латвийский чемпионат по триатлону на Олимпийской дистанции
14.08. Вселатвийский фестиваль скандинавской ходьбы
21. – 22.08. Балтийский и латвийский чемпионат по легкой атлетике для сениоров
Вдохновение полета
Попасть в другой мир. Кажется, что именно эти слова лучше всего описывают ощущения от вентспилского скейтпарка. Это мир, в котором царит азарт, горящие глаза подростков, ощущение единства, вызов и смелость. Мир, в котором после падения поднимаются на ноги, чтобы попробовать еще раз и еще раз. Именно там мы встретили Томаса Гринберга, BMX спортсмена, который предпочитает freestyle. Его цель – летом 2024 года стартовать на олимпийских играх в Париже и вернуться домой с медалью.
"В начале это было на уровне хобби. У меня начало получаться, я начал добавлять трюки. Взрослые мальчики, которые уже умели ездить, заметили меня, взяли на тренировки, а потом и на соревнования. Так все и пошло", – рассказывает о начале своей карьеры Томас, который сейчас представляет Латвию на профессиональном уровне на чемпионатах мира.

На протяжении всего лета Томаса можно встретить в Вентспилсе, где он для тренировок использует море, свежий воздух, парки и лес и, конечно, городской скейтпарк. В детстве на него огромное впечатление произвело то, как прыгали взрослые мальчики и какие трюки они делали, поэтому Томас надеется, что своим примером он тоже сможет вдохновить юных посетителей скейтпарка.

"Если я могу кого-то вдохновить – это мотивирует, заставляет работать и развиваться", – говорит молодой спортсмен.
Именно в этом скейтпарке свой путь к тому, чтобы обозначить Латвию на мировой карте скейтборда, начал Мадарс Апсе – единственный профессиональный скейтбордист в Латвии.

"Я люблю Вентспилс, мне нравится локация и местные люди. Я много путешествую, но всегда скучаю по дому!" – признает Мадарс. Он – патриот своего родного города и продолжает вдохновлять местную молодежь. В прошлом году, когда Вентспилский скейтпарк праздновал свое 20-летие, он провел в нем соревнования по скейтборду. Мадарс часто участвует в разных мероприятиях.

"Вентспилс как будто создан для детей – тут много развлечений. Если говорить о молодежи, то культурной жизни, конечно, еще есть куда стремиться! Молодежи нравится пойти в какой-нибудь бар или клуб поздно вечером", – говорит Апсе. Три года назад он закончил Вентспилский университет, где получил двойную степень магистра по программе "Международный бизнес и экспортный менеджмент".

На вопрос о том, есть ли у него любимое место в родном городе, Мадарс отвечает, что есть: это пляж – в нем есть размах, есть дюны и есть лес.

Фото: Томс Лоде

Возвращение самой спортивной вечеринки
В этом году в Вентспилс вернется фестиваль Ghetto Games, который любят и местные, и приезжие. Уже в девятый раз спортсмены мирового уровня, любители и поклонники экстремальных видов спорта встретятся в Вентспилсе на крупнейшем событии в Балтии, посвященном альтернативным видам спорта и уличной культуре. На этом мероприятии встречаются экстремальные спортсмены мирового уровня, острые ощущения, уличная культура, азарт, дружба, разговоры и невероятно вкусная еда.
Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году самыми яркими событиями фестиваля станут: баттл импровизаций Ghetto, Ghetto Fight и Ghetto Slam Dunk – для взрослых и молодежи. В скейтпарке пройдут следующие соревнования: латвийский кубок Inline 2021, этап Латвийской лиги скейтборда Vans, BMX парк 2021 и экстремальная езда на скутерах Rideoo scooter competition.

Вся информация о фестивале и его программа доступны на домашней странице мероприятия.
Больше о туристических возможностях в Вентспилсе
Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов»

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».
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