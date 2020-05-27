Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел

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Вентспилс – один из древнейших городов Латвии, и знакомиться с ним надо с замка. Именно со строительства замка Ливонского ордена началось образование города, и в этом же месте мы начали проект "Вентспилс глазами местных". В рамках этого проекта всё лето мы с увлечёнными и вдохновляющими вентспилсчанами шаг за шагом будем погружаться в истории о Вентспилсе, возможности для местного отдыха, будем открывать скрытые жемчужины и только местным известные тропки и тайны. Преврати знакомство с Вентспилсом в приключение!
"Мы в Вентспилсе знаем, с какого именно момента начался город – он начался с замка Ливонского ордена, который был построен во второй половине или в конце 13 века. Первый раз в документах замок упоминается в 1290 году, эту дату мы и приняли за год появления города", – рассказывает заместитель директора Вентспилсского музея, ведущий исследователь и доктор исторических наук Армандс Виюпс.
Виюпс рассказал, что в источниках, датируемых 15 веком, есть записи, что во времена Ливонского ордена в замке жили семеро рыцарей, у которых была общая спальня или дормиторий, а также столовая или ремтерис. "У этого замка была типичная планировка замков немецкого ордена", – рассказывает историк.
Со времён Средневековья в Латвии целиком, а не в виде развалин сохранились только два замка Ливонского ордена – в Риге и в Вентспилсе. "В большей степени это была случайность", – объясняет историк сохранение замка. Когда средневековые замки утратили своё военное значение, их начали использовать как своеобразную «каменоломню» для добычи стройматериалов. Вентспилсский замок этой судьбы избежал – это случилось главным образом потому, что в ходе веков, во время различных исторических потрясений, замок оставался тихой гаванью, нетронутой и неразорённой. Самое большое несчастье случилось с ним в 1659 году, когда часть замка сгорела во время нападения шведов.
Позднее, в 18-м веке, замок, утратив своё военное значение, попал в печальную ситуацию, однако в начале 19-го века в Российской империи замку нашлось очень практичное применение – там обустроили тюрьму, которая в здании замка при разной власти находилась вплоть до 1959 года. В 20-е годы 19-го века замок был перестроен, его приспособили к тюремным нуждам, а позднее во дворе замка было возведено несколько построек, в которых были одиночные камеры и помещения администрации тюрьмы. Конечно, при перестройке замок потерял часть своего средневекового лица и получил совершенно новый фасад, однако достаточно смело можно заявить – если бы в здании не обустроили тюрьму, то до наших дней, оно бы с наибольшей долей вероятности не сохранилось бы вовсе.
Были времена, когда замок был "густонаселён" – в одном крыле находились тюремные камеры, а в другом были апартаменты директора тюрьмы, в капелле замка работала православная церковь, а рядом с ней в древнем зале капитула жил православный священник. В свою очередь в самом начале 20 века в замке нашлись помещения и для школьных классов.
После 1959 года замок вновь обрёл свои военные функции – там были обустроены армейские казармы. "Несмотря на то, что это были советские пограничники и армия, там не было комфортно – они не привыкли жить в средневековой постройке, в которой длительное время находилась тюрьма, и в 1983 году они покинули замок", – рассказывает Виюпс.
Затем замок на время пришёл в запустение и упадок, но в середине 90-х годов согласно проекту Петериса Блумса начались серьёзные работы по восстановлению замка. "Подход был очень уважительный и скрупулёзный – максимально сохранить то, что сохранилось от разных исторических периодов сквозь века вплоть до советских пограничников", – так характеризует работы по спасению замка Виюпс.
Замок Ливонского ордена, Приморский музей под открытым небом, Дом ремёсел, Мемориальный музей им. Х. Дорбе открыты для посетителей, но гостям города нужно быть ответственными и соблюдать все меры предосторожности.
Больше информации о замке Ливонского ордена, Приморском музее под открытым небом и других отделениях Вентспилсского музея можно найти здесь.
Современный замок – настоящая находка для тех, кто хочет узнать больше о Вентспилсе и об истории этого края от давних времён до нынешних, – масштабные реставрационные работы полностью завершились только в 2012 году, а уже с 2011 года в замке работает Вентспилсский музей. Там регулярно проходят разные увлекательные выставки, особенно позаботились о том, чтобы самым маленьким посетителям было интересно.
Охотников за рассказами о приведениях ждёт разочарование, потому что никаких гномичьих свадеб или историй о судьбах несчастных любовников тут не будет. Правда, некая таинственная легенда у замка всё же есть – тут можно встретить Чёрного поросёнка. "Он бродит по замку только тогда, когда ожидаются большие политические перемены, и в последнее время его никто не видел", – говорит Виюпс о таинственном жителе замка.
После осмотра замка Ливонского ордена исторические исследования стоит продолжить в Приморском музее под открытым небом, где во время увлекательной прогулки на свежем воздухе можно познакомиться с бытом жителей Курземского побережья, а также с жизнью латышских и ливских крестьян и рыбаков. Практический совет – если планируете прокатиться на узкоколейке, то нужно соблюдать все те же правила, которые действуют в любом общественном транспорте, и обеспечить себе маски для лица.
В ходе веков Вентспилс пережил разные сюжетные повороты, и одна из самых необычных историй рассказывает о том, как город занесло песком в 17 веке. Примерно за 100 лет песок занёс городскую застройку 13-16 веков.
"В наши дни мы назвали бы это экологической катастрофой", – рассказывает Виюпс. Несмотря на то, что причины случившегося до конца не изучены, учёные допускают, что это случилось и из-за вырубки деревьев в близлежащих дюнах, и из-за климатических изменений.
Археологические раскопки вокруг городской стены показали, что под культурным слоем 18-20 века скрывается белый песок. "Местами этот спрессованный песок в высоту составляет 2 метра, а под ним – остатки древнего Вентспилса", – поясняет историк.
Из-за "нападения" дюнного песка, из которого образовались песочные горы высотой два или даже два с половиной метра, горожане были вынуждены переселиться. Город "ушёл вслед за ветром" – новый центр образовался там, где сейчас находится Рыночная площадь. В 18 веке ситуация нормализовалась, и город, который продолжал развиваться и расти, смог вернуться. Начался новый этап застройки. "Это та причина, по которой у нас нет средневекового Вентспилса. То, что от него осталось, находится на глубине 2 или 3 метров, а здесь мы видим уже застройку 18-20 веков", – поясняет Виюпс.
"Наш старый город неоднороден", – признаёт гид по Вентспилсу и руководитель туристического агентства "Тобаго" Ивета Риване. Она объясняет это как действиями самих горожан, так и влиянием разных властей, а также попросту течением времени.
Сильный след на облике современного Вентспилса оставили работы по перевалу соли в порту в советское время. "Когда в порту в открытом виде грузили калийную соль, в старом городе была обозначена санитарная зона и там нельзя было жить", – рассказывает гид.
Старый город был закрыт в середине 70-х годов, и в начале 90-х годов здесь осталось только 23 семьи, которые ждали квартиры в новых домах. Это объясняет и то, почему здания местами в таком плохом состоянии – когда люди их покинули, дома опустели, за ними перестали следить, и они потихоньку приходили в упадок, а их приведение в порядок и восстановление не происходит быстро.
Конечно, на внешний вид Вентспилса повлияли и сами горожане. «В средние века Вентспилс был двухэтажным городом, наподобие Кулдиги и частично Цесиса. Сто лет назад началось активно строительство железной дороги в порту, и вентспилчане стали хорошо зарабатывать. Богатые, как говорится, "патриции" не пойдут в новом городе строить новые дома где-то в картофельных полях – они сносят свои старые дома и на их месте строят более высокие и просторные здания», – так поясняет неоднородный вид старого города в Вентспилсе Риване.
Тем любителям истории, которых привлекают невероятные истории приключений, нужно заглянуть в кабачок при пивоварне Courlander на Рыночной площади. Там "живут" свидетельства о жизни вентспилсчанина Паулса Спрогиса, который во всём мире известен как Фред Ребел.
Спрогис, который родился в Вентспилсе в конце 19 века, после революции 1905 года сбежал в тогдашнюю Восточную Пруссию, где справил себе поддельный паспорт и принял имя Фред Ребел. Под этим именем он прожил всю жизнь и стал известен во всём мире. Его дальнейший путь лежал в Австралию, где Фред создал семью и начал своё хозяйство. Во времена мирового экономического кризиса 30-х годов Фред был близок к самоубийству, но от этих мыслей его спасло видение, после которого он понял – нужно пересечь Тихий океан и попасть в США.
Именно этот заплыв и сделал Фреда популярным среди экстремальных яхтсменов, ведь он отправился в путь на пятиметровой, кустарно оборудованной лодке и с картой, которую он сам перерисовал на шёлковой бумаге в Сиднейской библиотеке. Его путешествие длилось примерно полтора года: в нём была и жизнь на разных островах, и знакомства с людьми, и пережитые видения, и другие приключения. Всё это описано в его книге Escape to the Sea ("Побег в море").
"Эта книга стала азбукой для экстремальных яхтсменов", – рассказывает владелец пивоварни Courlander, который проследил дальнейшую жизнь Фреда Ребела. В США его лодку разбило о причал волной цунами, и Фред решил подать в суд на правительство США.
"Он долго судился, а в это время о нём писали сценарий и планировали снять фильм в Голливуде. Суд с американским правительством он выиграл и получил 300 долларов. Но американское правительство в отместку выслало Фреда из страны с его самодельным паспортом – ему пришлось вернуться в Латвию", – рассказывает Абеле.
Несколько лет он жил в доме родителей под Вентспилсом, а потом на сделанной в Вентспилсе лодке он отправился в Англию, позднее вернулся в Австралию, где работал в Сиднее проповедником Пятидесятнической церкви. В 60-х годах его не стало.
Если внимательно присмотреться к причудливым поворотам истории, легендам и преданиям, визит в город превращается в приключение. Дома, площади, маленькие улочки и знающие рассказчики открывают новые истории, позволяя увидеть другой Вентспилс – неизвестный и ещё более удивительный. Поэтому особенно любознательным мы советуем хотя бы один раз прогуляться по городу с гидом (их можно найти здесь) и не пропускать следующие рассказы из совместного проекта DELFI и города Вентспилса "Вентспилс глазами местных".