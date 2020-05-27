Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел

Со времён Средневековья в Латвии целиком, а не в виде развалин сохранились только два замка Ливонского ордена – в Риге и в Вентспилсе. "В большей степени это была случайность", – объясняет историк сохранение замка. Когда средневековые замки утратили своё военное значение, их начали использовать как своеобразную «каменоломню» для добычи стройматериалов. Вентспилсский замок этой судьбы избежал – это случилось главным образом потому, что в ходе веков, во время различных исторических потрясений, замок оставался тихой гаванью, нетронутой и неразорённой. Самое большое несчастье случилось с ним в 1659 году, когда часть замка сгорела во время нападения шведов.

Позднее, в 18-м веке, замок, утратив своё военное значение, попал в печальную ситуацию, однако в начале 19-го века в Российской империи замку нашлось очень практичное применение – там обустроили тюрьму, которая в здании замка при разной власти находилась вплоть до 1959 года. В 20-е годы 19-го века замок был перестроен, его приспособили к тюремным нуждам, а позднее во дворе замка было возведено несколько построек, в которых были одиночные камеры и помещения администрации тюрьмы. Конечно, при перестройке замок потерял часть своего средневекового лица и получил совершенно новый фасад, однако достаточно смело можно заявить – если бы в здании не обустроили тюрьму, то до наших дней, оно бы с наибольшей долей вероятности не сохранилось бы вовсе.