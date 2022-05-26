ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Лето пришло незаметно, и наши ежедневники стремительно наполняются планами всевозможных приключений. Разные фестивали, концерты, вечеринки с друзьями, экскурсии с семьей, бегство от суеты и ежедневных обязанностей в одиночку – зачастую задумок больше, чем выходных и отпускных дней. Один из пунктов назначения для коротких и насыщенных выходных – это Вентспилс. Город, где развлечение себе по душе найдет каждый. Что же Вентспилс приготовил нам этим летом?
Текст: Кристине Мелне
Фото: пресс-фото, фото Карлиса Дамбранса, Delfi
Фото: пресс-фото, фото Карлиса Дамбранса, Delfi
Мероприятия на любой вкус
Визит в Вентспилс всегда можно объединить с каким-нибудь мероприятием – летом очень мало выходных, когда в городе не проходит культурное, развлекательное или спортивное мероприятие. А мы ведь так соскучились по культурной жизни! Если и вы готовы броситься навстречу приключениям, то Вентспилс позаботился о по-настоящему насыщенном лете.
Директор Вентспилсского центра культуры Марис Валтенбергс, обрисовывая планы на это лето, выделяет четыре крупных мероприятия – возвращение шлягерной музыки в Вентспилс 2 июля вместе с концертом, посвященным памяти поющего актера Гунтиса Скрастиньша, грандиозный Праздник моря во вторые выходные июля. В середине июля Вентспилс заполонят примерно 3000 мотоциклов в рамках слета Kurland Bike Meet, а в начале августа Вентспилс отпразднует Праздник города – после двухлетнего перерыва в город вернется и Международный фестиваль цветочных ковров, который в этом году отпразднует свой 20-й юбилей, и праздничное шествие, и кульминация праздника – совместный просмотр салюта на променаде улицы Остас.
Директор Вентспилсского центра культуры Марис Валтенбергс, обрисовывая планы на это лето, выделяет четыре крупных мероприятия – возвращение шлягерной музыки в Вентспилс 2 июля вместе с концертом, посвященным памяти поющего актера Гунтиса Скрастиньша, грандиозный Праздник моря во вторые выходные июля. В середине июля Вентспилс заполонят примерно 3000 мотоциклов в рамках слета Kurland Bike Meet, а в начале августа Вентспилс отпразднует Праздник города – после двухлетнего перерыва в город вернется и Международный фестиваль цветочных ковров, который в этом году отпразднует свой 20-й юбилей, и праздничное шествие, и кульминация праздника – совместный просмотр салюта на променаде улицы Остас.
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Это лето в Вентспилсе мы проведем на полную катушку. Время пандемии Covid-19 дало нам возможность творчески самовыразиться, несколько отойти от традиционных вещей и подумать, как организовывать мероприятия иначе – возможно с минимальным бюджетом, но с максимально креативной идеей. Теперь мы эти идеи пытаемся интегрировать в разные мероприятия, которые пройдут в этом году.
29.05.
Детский праздник
Юбилей Яниса Ксенакиса в концертном зале Latvija
3. - 5.06.
Фестиваль закрытия театрального сезона в Доме театра Jūras vārti
4.06.
Праздник поднятия Голубого флага на Вентспилсском пляже
Международные соревнования по метанию копья «Вентспилсские копья 2022» имени олимпийского чемпиона Д.Кулы
18.06.
Открытие Hаучного центра VIZIUM
21.06.
День трав
Праздник моря
9.07.
13.08.
Концерт группы Prāta vētra «Год без календаря»
23.06.
Вечер Лиго – вечернее представление и бал под открытом небом в саду Ренькя в честь Яновой ночи
1.–3.07.
Дни белорусской культуры «От Лиго до Купалы»
2.07.
Концерт памяти Гунтиса Скрастиньша
Морской кубок латвийских пляжей по пляжному волейболу 2022
15.–17.07.
Международный слет мотоциклистов Kurland Bike Meet 2022
22.–24.07.
Международный фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games 2022
24.07.
Юбилейный концерт концертного зала Latvija
30.07.
Розыгрыш кубка Райтиса Силарайса по баскетболу 3x3
31.07.
Латвийский чемпионат по триатлону на олимпийскую дистанцию
4.–7.08.
Праздник города Вентспилс 700+32
06.08.
Кубок ЛБС OPEN и К.П. Ласманиса по баскетболу 3x3
11.–14.08.
Дни украинской культуры
Вселатвийский фестиваль скандинавской ходьбы
26.08.
Прогулка пятничного вечера
27.08.
Ночь древнего огня на Сталдзенском обрыве
29.05.
29.05.
4.06.
9.07.
13.08.
Возможности снова полноценно встретиться со своими зрителями и слушателями рады и участники вентспилсских коллективов любительского искусства. Их количество внушительно – почти 1000 участников в 50 коллективах. В Лиговскую ночь у поклонников театра будет уникальная возможность насладиться представлением «Грехи Трины» в исполнении коллектива Вентспилсского любительского театра. Спектакль пройдет под открытым небом в саду Ренькя.
"Вентспилсские любительские художественные коллективы этим летом примут участие почти во всех наших летних мероприятиях – Дне трав 21 июня, Празднике моря 9 июля, Празднике города с 5 по 7 августа, а также Прогулке пятничного вечера 26 августа", – так описывает планы Валтенбергс.
"Вентспилсские любительские художественные коллективы этим летом примут участие почти во всех наших летних мероприятиях – Дне трав 21 июня, Празднике моря 9 июля, Празднике города с 5 по 7 августа, а также Прогулке пятничного вечера 26 августа", – так описывает планы Валтенбергс.
Пункт назначения номер один для любознательных
Мы уже давно знали, что в планы всех любознательных детей и молодых людей на это лето нужно включить Вентспилс. В июне наконец-то откроет двери долгожданный Hаучный центр VIZIUM – это небывалая в Латвии возможность познакомиться с достижениями науки и технологий с помощью более чем 80 интерактивных экспонатов.
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Цель научного центра – показать, что наука может быть увлекательной и интересной, а развлечение – познавательным. Посетители VIZIUM смогут вжиться в роль футболиста, стрелка и сноубордиста, почувствовать силу землетрясения, выбраться из виртуального лабиринта, примерить виртуальные народные костюмы, проехаться на американских горках и не только! Это идеально подходящее место, чтобы провести свободное время с семьей или чтобы приехать со школьной экскурсией. После активного взаимодействия с экспонатами посетители смогут вкусно поесть в кафе научного центра и насладиться впечатляющим видом на Вентспилс с террасы VIZIUM.
Праздник открытия VIZIUM пройдет 18 июня, но уже сейчас в замочную скважину можно подглядеть за созданием этого рая для любознательных и следить за новостями VIZIUM на странице Hаучного центра в Facebook.
Новые места для фото в твоем Instagram
Отправляясь летом в путешествие, мы копим красивые и особенные моменты не только в памяти, но и запечатлеваем на фото. Вентспилс уже заранее позаботился в новых воспоминаниях для гостей города и создал новые объекты, которые можно осмотреть и сфотографировать для своих виртуальных или настоящих альбомов с воспоминаниями.
Гости города полюбили гордость променада улицы Остас, а именно коллекцию буев. Сейчас ее дополнила смотровая площадка, на которой установлен поднятый из глубин моря экспонат Вентспилсского музея – пропеллер, применение которого в качестве городского объекта «Сила человеческая» увидел скульптор и автор идеи Кирилл Пантелеев. Экспонат создан таким образом, чтобы у каждого была возможность увидеть ротационный механизм пропеллера. В создании объекта был использован корабельный корпус, в который встроили кривошипный механизм. В металлическом корпусе находится стеклянное окошко, через которое можно наблюдать, как при повороте руля все начинает работать и как крутится сам пропеллер.
Тем, кому нравится история, этим летом обязательно нужно будет прогуляться до замковой горы Ливонского ордена, где в честь столетия введения латвийской национальной валюты – лата – установлена «Скульптура памяти лата», автором которой является скульптор Глеб Пантелеев.
Гости города полюбили гордость променада улицы Остас, а именно коллекцию буев. Сейчас ее дополнила смотровая площадка, на которой установлен поднятый из глубин моря экспонат Вентспилсского музея – пропеллер, применение которого в качестве городского объекта «Сила человеческая» увидел скульптор и автор идеи Кирилл Пантелеев. Экспонат создан таким образом, чтобы у каждого была возможность увидеть ротационный механизм пропеллера. В создании объекта был использован корабельный корпус, в который встроили кривошипный механизм. В металлическом корпусе находится стеклянное окошко, через которое можно наблюдать, как при повороте руля все начинает работать и как крутится сам пропеллер.
Тем, кому нравится история, этим летом обязательно нужно будет прогуляться до замковой горы Ливонского ордена, где в честь столетия введения латвийской национальной валюты – лата – установлена «Скульптура памяти лата», автором которой является скульптор Глеб Пантелеев.
На природу с комфортом
Если вы не можете представить свои выходные без выезда на природу, нужно включить в свой маршрут Сталдзенский обрыв. Это ничего, если вы там уже были. Магия природы кроется в ее вечно изменчивом настроении. Этим летом на Сталдзенском обрыве гостей ждет более удобный и безопасный выход к морю. Здесь построена деревянная дорожка 75 метров длиной, а также обустроен более пологий выход к морю. Вместо лестницы построена смотровая площадка. Работы по благоустройству продолжатся, и в этом году будет расширена парковка. Для тех, кому нравится узнавать мир, катаясь на велосипеде, будут построены два этапа велодорожки – на улице Бангу от улицы Талсу до нынешней велодорожки и от центра Сталдзене до парковки у Сталдзенского пляжа.
Стар и млад будет рад
Вентспилс уже давно гордится титулом самого семейного места для путешествий, но этим летом в длинный список того, чем можно заняться с детьми, вернутся особое место – Вентспилсский сад оленей. Сад оленей площадью 32 г, который находится неподалеку от озера Бушниеку, ждет гостей с 18 июня. Там в дикой природе можно будет наблюдать за благородными оленями и насладиться незабываемым аттракционом – сафари с возможность покормить животных с руки. Поклонникам активного отдыха сад оленей предлагает арендовать велосипеды и доски SUP – так можно будет еще ближе узнать озеро Бушниеку и его окрестности. Звучит, как идеальный план на летние выходные, да?
Это можно почувствовать только в Вентспилсе
Вентспилс предлагает так много разного, и даже в тот момент, когда кажется, что все уже посмотрено, внезапно замечаешь места или вещи, которые придают знакомому городу новую искорку. Вот несколько идей для вещей, которые нужно прочувствовать, если вы в свой ежедневник этим летом вписали поездку в Вентспилс.
Будто капитан
В Доме лодок, который открылся в прошлом году на территории Приморского этнографического музея, можно увидеть и обследовать лодку «Сына рыбака» и в лучших традициях «Титаника» попозировать на катере «Единство».
Поездка в детство
Если вы всегда считали, что узкоколейка – это развлечение для детей, то рекомендуем преодолеть этот стереотип и отправиться в увлекательную поездку, которая каждого привезет прямиком в детство.
Магические закаты
Кто-то скажет – закаты везде красивые! Да! Но если вы не наблюдали закат на Южном моле или с променада улицы Остас, то можно ли вообще считать, что выы были в Вентспилсе?
Рецепт идеального пикника
Вентспилские парки будто бы созданы для пикников. Вкусные закуски, большой плед, близкие люди и хорошее настроение – это рецепт идеального летнего пикника, который не может не удаться.
Головокружительные виды
Терраса VIZIUM, башня коррекции наводки огня 46-ой батареи береговой обороны, обсерватория Дома молодежи – это только несколько мест, куда можно взобраться в Вентспилсе, чтобы насладиться незабываемыми видами.
Самая громкая библиотека
Неожиданным сюрпризом на прогулке по концертному залу Latvija становится Музыкальная библиотека – филиал Вентспилской библиотеки. Это первая подобная публичная библиотека в Латвии, которая предлагает широкий выбор услуг для любителей музыки и профессиональных музыкантов.
Надышаться морем
Магическую способность морского воздуха снимать усталость или кратковременную грусть на себе испытал каждый. В Вентспилсе обустроено несколько удобных выходов к морю, где в том числе можно найти интересные достопримечательности.
Другой взгляд
Если хотите по-настоящему узнать Вентспилс, отправляйтесь в Остгалс. Тихие мощеные улочки и низкие деревянные дома постройки 19 века – это идеальное место и для прогулок, и для охоты за интересными фотокадрами.