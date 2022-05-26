Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе

Отправляясь летом в путешествие, мы копим красивые и особенные моменты не только в памяти, но и запечатлеваем на фото. Вентспилс уже заранее позаботился в новых воспоминаниях для гостей города и создал новые объекты, которые можно осмотреть и сфотографировать для своих виртуальных или настоящих альбомов с воспоминаниями.



Гости города полюбили гордость променада улицы Остас, а именно коллекцию буев. Сейчас ее дополнила смотровая площадка, на которой установлен поднятый из глубин моря экспонат Вентспилсского музея – пропеллер, применение которого в качестве городского объекта «Сила человеческая» увидел скульптор и автор идеи Кирилл Пантелеев. Экспонат создан таким образом, чтобы у каждого была возможность увидеть ротационный механизм пропеллера. В создании объекта был использован корабельный корпус, в который встроили кривошипный механизм. В металлическом корпусе находится стеклянное окошко, через которое можно наблюдать, как при повороте руля все начинает работать и как крутится сам пропеллер.



Тем, кому нравится история, этим летом обязательно нужно будет прогуляться до замковой горы Ливонского ордена, где в честь столетия введения латвийской национальной валюты – лата – установлена «Скульптура памяти лата», автором которой является скульптор Глеб Пантелеев.