Фото: Кристапс Аншкенс/пресс-фото
Видео: Патрикс Паулс Брикис
«Не только мы в Вентспилсе, но и коллеги из других городов убедились: в свое время прозвучавшие романтические комментарии, что все только и ждут, когда же мероприятия вернутся и музыкантам можно будет встретиться с публикой, не соответствуют действительности – скорее это была иллюзия в сослагательном наклонении», – считает художественный руководитель концертного зала Latvija Микс Магоне.
Наблюдения говорят о том, что люди на этапе предпродажи билеты покупают вяло, и сильнее всего эта тенденция выражена именно в регионах. По его мнению, это определяет сумма нескольких обстоятельств – лето, насыщенное мероприятиями под открытым небом, ограничения на посещение мероприятий для невакцинированных, возможная финансовая нестабильность, которая заставляет сделать переоценку трат, осторожность и широкое предложение культурных мероприятий.
Этой осенью и зимой концертный зал Latvija будет работать в «зеленом режиме», приглашая на мероприятия вакцинированных и переболевших. Худрук концертного зала подчеркивает – вопреки прогнозам во многих случаях цены на билеты стали еще более доступными, чем до пандемии.
Уникальный опыт в концертном зале можно будет получить в конце октября, когда пройдет уже ставший традиционным сеанс немого кино в сопровождении органной музыки. В этом году в программе будет жемчужина классических ужастиков «Призрак оперы» 1925 года под аккомпанемент британского органиста Ричарда Хилла.
Особый сюрприз запланирован на начало декабря, когда с двумя концертами и с двумя разными программами в Вентспилсе выступит группа перкуссионистов Slagwerk Den Haag из Нидерландов. В пятницу вечером, 3 декабря, пройдет концерт для взрослых, а утром субботы в зале Jūras vārti – для детей. В первые две недели декабря по выходным в концертном зале Latvija будет выступать финский аккордеонист Киммо Похъонен вместе с Таллиннским камерным оркестром.
«Если что-то из этих концертов вам нравится, то нет других вариантов, кроме как приехать в Вентспилс, потому что в других местах по Латвии этих выступлений не будет», – отмечает худрук концертного зала Latvija.
«Размер города хорошо подходит для музыкальной школы – все просто знают, что она есть. Вместе с новым зданием она стала популярной», – отмечает Лацис. Он признает, что сейчас оборудование и все бытовые аспекты в музыкальной школе находятся на таком уровне, что лучше и пожелать нельзя.
В память о тех временах, когда в Вентспилсе работали семь ресторанов с живой музыкой, в Jūras vārti устраиваются регулярные танцевальные вечера, которые пандемия поставила на паузу. «Это настолько искренне, насколько только возможно. Это нравилось и посетителям, и музыкантам. Иногда латышская публика на концертах сидит с не очень радостными лицами, но все совсем иначе, если человек начинает танцевать».
«Наша цель – работать с профессиональными художниками и привозить хотя бы то актуальное, что сейчас происходит в Латвии. В год это примерно 12 выставок. Мы не отказываем в участии и молодым художникам», – рассказывает художница «Курземской филармонии», графический дизайнер и куратор выставок Анна Орниня.
Выставки в Jūras vārti можно посещать бесплатно каждый день. До 3 октября можно посетить выставку современной керамики и графики «Вертикальный горизонт» авторства Элины Титане.
«Публика везде более или менее одинаковая – людям нравится то, что они понимают. Как только нарушается граница и что-то выходит за пределы привычного или академического направления, там, где нужно пояснение, способность к восприятию начинает буксовать. Но я всегда выдвигала себе цель образовывать зрителя», – рассказывает организатор выставок. Чтобы говорить с публикой, здесь организовываются открытия выставок, встречи с художниками, на которых все участники могут задавать вопросы, чтоб понять замысел автора.
В основном выставки посещают вентспилсчане, но Орниня уверена, что как только будут выставляться работы авторов не из Вентспилса, это привлечет гостей и из других городов. «В этом случае люди поедут сюда, основательно планируя свой визит и дополняя его театром, концертом или игровой площадкой. Если оценивать культурное предложение, то в Вентспилсе есть чем заняться и каждый может найти что-то на свой вкус. Главное – это понять, что Вентспилс не очень далеко – при умном планировании можно объехать приличный круг по Северному Курземе, чтобы все увидеть, услышать и пережить на собственном опыте», – приглашает Анна.
История создания концертного зала в пяти эпизодах
рисунки и дизайн – Анна Орниня,
идея – Антра Лацберга
Жила-была в городе у моря чайка по имени Ария. Имя всегда накладывает обязательства. То ли поэтому, то ли по другой причине, Ария всю сознательную птичью жизнь тосковала по чему-то прекрасному. Какой-то моряк однажды сказал, что все прекрасное – далекое и синее, поэтому тоску по далям чайка успокаивала, наблюдая за прибрежными синими коровами, которые сами к чему особенному не стремились.
В один прекрасный день Арию встревожила обшарпанная, хотя и крепкая пара обуви, которая уже довольно долго стояла слишком близко к красивым желтым лапкам чайки. Ария моргнула. Туфли немного отступили, и на уровне птичьего клюва появилось улыбающееся бородатое лицо.
– Вот так птичка! – бородатый мужчина цокнул языком и протянул руку в сторону Арии. Чайка коротко вскрикнула и метнулась в сторону. Что это он себе вообразил!
– Неужели ты, такая белая птица, не тоскуешь по синим далям, где летал твой аватар Ливингстон?»
Ария заинтересованно расправила крылья. Сказку о старой чайке по имени Джонатан матери-чайки передавали из клюва в клюв на протяжении нескольких поколений. Что же на самом деле нужно этому типу?
– Какие красивые у тебя крылья, какие аэродинамические! Пойдем со мной! Будешь моей музой!
Подумав немного, Ария решила узнать, что такое муза.
Как оказалось, бородач был художником. Архитектором. Тем, кто умеет рисовать не только чайку, но и человеческие гнезда.
Художник рисовал чайку, заставляя то расправить крылья, то наклонить голову. В общем, быть музой – утомительное занятие, и Ария иногда сбегала.
Однажды, приземлившись на кипу рисунков, Ария аккуратно потянула клювом разрисованные листы. Рисунки разлетелись по комнате.
– Что ты делаешь!? Сомнешь свой лучший портрет! – Художник стал собирать в стопку свои разлетевшиеся работы и, схватив один из несомых сквозняком рисунков, замолчал.
– Посмотри-ка, какой прекрасный у тебя отпечаток лапки… Как маленький щит. А если мы его как бы разделим ... а потом повернем ...
Время шло. Порой Арии казалось, что прошла целая вечность ... Но потом, в один солнечный день, Художник повел чайку на прогулку по приморскому городку, чтобы показать особое человеческое гнездо. То, в котором не живут, а собираются стаями и слушают арии.
Художник и его Муза долго смотрели на здание, линии которого напоминали большое крыло.
– Взгляни, Ария, туда, наверх!
Радостно вскрикнув, чайка расправила крылья и полетела вверх.
– Вот так ария! – засмеялся Художник.
– Вот так гнездо! – радостно воскликнула чайка.
Жила-была в городе у моря чайка по имени Ария. Имя всегда накладывает обязательства. То ли поэтому, то ли по другой причине, Ария всю сознательную птичью жизнь тосковала по чему-то прекрасному. Какой-то моряк однажды сказал, что все прекрасное – далекое и синее, поэтому тоску по далям чайка успокаивала, наблюдая за прибрежными синими коровами, которые сами к чему особенному не стремились.
В один прекрасный день Арию встревожила обшарпанная, хотя и крепкая пара обуви, которая уже довольно долго стояла слишком близко к красивым желтым лапкам чайки. Ария моргнула. Туфли немного отступили, и на уровне птичьего клюва появилось улыбающееся бородатое лицо.
– Вот так птичка! – бородатый мужчина цокнул языком и протянул руку в сторону Арии. Чайка коротко вскрикнула и метнулась в сторону. Что это он себе вообразил!
– Неужели ты, такая белая птица, не тоскуешь по синим далям, где летал твой аватар Ливингстон?»
Ария заинтересованно расправила крылья. Сказку о старой чайке по имени Джонатан матери-чайки передавали из клюва в клюв на протяжении нескольких поколений. Что же на самом деле нужно этому типу?
– Какие красивые у тебя крылья, какие аэродинамические! Пойдем со мной! Будешь моей музой!
Подумав немного, Ария решила узнать, что такое муза.
Как оказалось, бородач был художником. Архитектором. Тем, кто умеет рисовать не только чайку, но и человеческие гнезда.
Художник рисовал чайку, заставляя то расправить крылья, то наклонить голову. В общем, быть музой – утомительное занятие, и Ария иногда сбегала.
Однажды, приземлившись на кипу рисунков, Ария аккуратно потянула клювом разрисованные листы. Рисунки разлетелись по комнате.
– Что ты делаешь!? Сомнешь свой лучший портрет! – Художник стал собирать в стопку свои разлетевшиеся работы и, схватив один из несомых сквозняком рисунков, замолчал.
– Посмотри-ка, какой прекрасный у тебя отпечаток лапки… Как маленький щит. А если мы его как бы разделим ... а потом повернем ...
Время шло. Порой Арии казалось, что прошла целая вечность ... Но потом, в один солнечный день, Художник повел чайку на прогулку по приморскому городку, чтобы показать особое человеческое гнездо. То, в котором не живут, а собираются стаями и слушают арии.
Художник и его Муза долго смотрели на здание, линии которого напоминали большое крыло.
– Взгляни, Ария, туда, наверх!
Радостно вскрикнув, чайка расправила крылья и полетела вверх.
– Вот так ария! – засмеялся Художник.
– Вот так гнездо! – радостно воскликнула чайка.