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ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Как звучит Вентспилс?
Текст: Кристине Мелне
Фото: Кристапс Аншкенс/пресс-фото
Видео: Патрикс Паулс Брикис
«Концертный зал Latvija – самая большая гордость Вентспилса за последние годы. Наш проект комплексный. Он не мультифункциональный, потому что театральная функция «живет» отдельно в Доме театра Jūras vārti («Морские ворота»), а концертный зал – это чистый акустический концертный зал. В здании находится Вентспилсская музыкальная школа и Музыкальная средняя школа, музыкальная библиотека, студия звукозаписи и многое другое. Предложение очень широкое, и объект пользуется большой популярностью у гостей города с одной стороны и артистов с другой – они его очень хвалят», – подчеркивает исполнительный директор Вентспилсской городской думы Алдис Абеле. Он – один из тех, кто вместе с проектом концертного зала прошел от задумки до открытия и кто думал о нем даже во сне на протяжении почти 14 лет.
Конкуренция насыщенной столичной жизни
Несмотря на то, что этой осенью настроения более оптимистичные, чем в прошлом году, в области культуры все равно ощущается определенная неуверенность. Пока одни спешат насладиться богатством предлагаемых мероприятий, другие сохраняют осторожность. Но в целом есть ощущение, что жизнь понемногу возвращается в норму. Правда, это происходит не так стремительно, как того, возможно, хотелось.

«Не только мы в Вентспилсе, но и коллеги из других городов убедились: в свое время прозвучавшие романтические комментарии, что все только и ждут, когда же мероприятия вернутся и музыкантам можно будет встретиться с публикой, не соответствуют действительности – скорее это была иллюзия в сослагательном наклонении», – считает художественный руководитель концертного зала Latvija Микс Магоне.

Наблюдения говорят о том, что люди на этапе предпродажи билеты покупают вяло, и сильнее всего эта тенденция выражена именно в регионах. По его мнению, это определяет сумма нескольких обстоятельств – лето, насыщенное мероприятиями под открытым небом, ограничения на посещение мероприятий для невакцинированных, возможная финансовая нестабильность, которая заставляет сделать переоценку трат, осторожность и широкое предложение культурных мероприятий.
Художественный руководитель концертного зала Latvija Микс Магоне. Фото: LETA
«Мы рассчитываем не только на местную публику, мы стараемся быть интересными и посетителям из других городов Латвии. В том числе и в основном – из столицы. Рига перенасыщена мероприятиям, и это, конечно, совершенно не помогает нам в борьбе за рижского зрителя, но, думаю, что в ближайшее время все стабилизируется и выровняется, а календарь с мероприятиями вернется к умеренности», – прогнозирует Магоне.

Этой осенью и зимой концертный зал Latvija будет работать в «зеленом режиме», приглашая на мероприятия вакцинированных и переболевших. Худрук концертного зала подчеркивает – вопреки прогнозам во многих случаях цены на билеты стали еще более доступными, чем до пандемии.
Программа мероприятий концертного зала Latvija
Говоря о планах на ближайшие месяцы, Магоне выделяет возвращение фестиваля Ecstatic Music Ventspils, запланированного на начало ноября. Он продлится три дня и пройдет в сотрудничестве с нью-йоркским музыкальным центром Кауфмана. «Это будет история о создании новых работ и их премьерах, а также о музыкантах, которые никогда ранее не встречались и впервые музицируют на одной сцене», – описывает идею фестиваля Магоне. В качестве примера он упоминает несостоявшуюся в прошлом году премьеру работы американского композитора Сары Киркланд Шнайдер «Месса для тех, кому грозит опасность», которую должен был исполнить латвийских хор Kamēr вместе с ансамблем Ecstatic. Магоне надеется, что это произойдет осенью.

Уникальный опыт в концертном зале можно будет получить в конце октября, когда пройдет уже ставший традиционным сеанс немого кино в сопровождении органной музыки. В этом году в программе будет жемчужина классических ужастиков «Призрак оперы» 1925 года под аккомпанемент британского органиста Ричарда Хилла.

Особый сюрприз запланирован на начало декабря, когда с двумя концертами и с двумя разными программами в Вентспилсе выступит группа перкуссионистов Slagwerk Den Haag из Нидерландов. В пятницу вечером, 3 декабря, пройдет концерт для взрослых, а утром субботы в зале Jūras vārti – для детей. В первые две недели декабря по выходным в концертном зале Latvija будет выступать финский аккордеонист Киммо Похъонен вместе с Таллиннским камерным оркестром.

«Если что-то из этих концертов вам нравится, то нет других вариантов, кроме как приехать в Вентспилс, потому что в других местах по Латвии этих выступлений не будет», – отмечает худрук концертного зала Latvija.
Доза музыкальных витаминов
Руководитель Вентспилсского бигбенда Ренарс Лацис. Фото: Карлис Дамбранс, DELFI
Ренарс Лацис – один из тех, кто заботится о том, чтобы Вентспилс звучал. Музыкант, преподаватель в Вентспилсской музыкальной школе и Музыкальной средней школе, а также руководитель четырех музыкальных коллективов – детского бигбенда, Вентспилсского бигбенда, Бигбенда сениоров и Вентспилсского саксофонного квартета. Когда-то работая в Риге, он получил предложение работы в Вентспилсе, и понемногу объем работы заставил его принять решение о переезде. «Я понял, что здесь я могу сделать большие вещи», – признается Лацис. Он уже седьмой год живет в Вентспилсе вместе с семьей. Его жена – трубачка, она также преподает в музыкальной школе и играет в коллективах под управлением мужа. Новое поколение семьи Лацисов – дочка и сын – тоже растет музыкальным.

«Размер города хорошо подходит для музыкальной школы – все просто знают, что она есть. Вместе с новым зданием она стала популярной», – отмечает Лацис. Он признает, что сейчас оборудование и все бытовые аспекты в музыкальной школе находятся на таком уровне, что лучше и пожелать нельзя.
С особым огнем в глазах Лацис рассказывает о Бигбенде сениоров, который он зовет «коллективом радости». Он появился по инициативе участников: «Мужчины работали на других работах, но не забыли, как играть, и хотели выступать на сцене. Обычно сначала формируется коллектив, а затем выступления, а у нас наоборот – начали с вечеринки и потом создали коллектив». Вместе с пожилыми мужчинами с удовольствием выступает и молодежь из Вентспилсского бигбенда, и это становится источником для обмена энергией между поколениями.

В память о тех временах, когда в Вентспилсе работали семь ресторанов с живой музыкой, в Jūras vārti устраиваются регулярные танцевальные вечера, которые пандемия поставила на паузу. «Это настолько искренне, насколько только возможно. Это нравилось и посетителям, и музыкантам. Иногда латышская публика на концертах сидит с не очень радостными лицами, но все совсем иначе, если человек начинает танцевать».
Оценивая культурную жизнь в Вентспилсе в целом, Лацис признает, что одна из его главных задач – это забота о том, чтобы у горожан и гостей города был широкий выбор. «В Вентспилсе много интересных мероприятий, и выбор стилистически очень разнообразный. Я думаю, что вентспилсчане могут быть горды и рады тому, что они здесь живут. В плане стоимости билеты здесь более доступны для народа, чем, например, в Риге».
«Отличается ли вентспилсчанин от земгальца, сложно сказать. Может быть, он немного суровее, но если найти правильный подход, то работать легко со всеми. Иногда очень сильно помогает внутреннее упрямство. Мы можем сделать это лучше, чем другие! Это очень хорошо срабатывает».
Ренарс Лацис, руководитель Вентспилсского бигбенда
С молодежью из Вентспилсского бигбенда Лацис работает в двух направлениях – мероприятия популярной музыки и джаз. В большом зале с успехом прошли авторские вечера Зигмарса Лиепиньша и Карлиса Лациса, в будущем планируется вечер Улдиса Мархилевича. А в маленьком зале проходят джазовые мероприятия. «Круг слушателей джазовой музыки не так широк, но за эти годы мы вырастили стабильную публику из 150 человек – это много. Конечно, это благодаря коллективам – у детей есть мамы и бабушки, у мужчин – жены и подруги, и они все тоже приходят на концерты. В Вентспилсе любая вещь, если она хорошая, резонирует быстрее, чем в Риге, – мы можем сделать очень много», – считает Лацис.
Mākslas vārti
Художница «Курземской филармонии», графический дизайнер и куратор выставок Анна Орниня. Фото: Карлис Дамбранс, DELFI
Дом театра Jūras vārti богат традициями и любим жителями и гостями города – здесь вместе с различными мероприятиями в том числе организуются и выставки.

«Наша цель – работать с профессиональными художниками и привозить хотя бы то актуальное, что сейчас происходит в Латвии. В год это примерно 12 выставок. Мы не отказываем в участии и молодым художникам», – рассказывает художница «Курземской филармонии», графический дизайнер и куратор выставок Анна Орниня.

Выставки в Jūras vārti можно посещать бесплатно каждый день. До 3 октября можно посетить выставку современной керамики и графики «Вертикальный горизонт» авторства Элины Титане.

«Публика везде более или менее одинаковая – людям нравится то, что они понимают. Как только нарушается граница и что-то выходит за пределы привычного или академического направления, там, где нужно пояснение, способность к восприятию начинает буксовать. Но я всегда выдвигала себе цель образовывать зрителя», – рассказывает организатор выставок. Чтобы говорить с публикой, здесь организовываются открытия выставок, встречи с художниками, на которых все участники могут задавать вопросы, чтоб понять замысел автора.

В основном выставки посещают вентспилсчане, но Орниня уверена, что как только будут выставляться работы авторов не из Вентспилса, это привлечет гостей и из других городов. «В этом случае люди поедут сюда, основательно планируя свой визит и дополняя его театром, концертом или игровой площадкой. Если оценивать культурное предложение, то в Вентспилсе есть чем заняться и каждый может найти что-то на свой вкус. Главное – это понять, что Вентспилс не очень далеко – при умном планировании можно объехать приличный круг по Северному Курземе, чтобы все увидеть, услышать и пережить на собственном опыте», – приглашает Анна.
Ария Латвии
История создания концертного зала в пяти эпизодах
Текст Иева Рупенхейте,
рисунки и дизайн Анна Орниня,
идея Антра Лацберга
Эпизод № 1
Жила-была в городе у моря чайка по имени Ария. Имя всегда накладывает обязательства. То ли поэтому, то ли по другой причине, Ария всю сознательную птичью жизнь тосковала по чему-то прекрасному. Какой-то моряк однажды сказал, что все прекрасное – далекое и синее, поэтому тоску по далям чайка успокаивала, наблюдая за прибрежными синими коровами, которые сами к чему особенному не стремились.
Эпизод № 2
В один прекрасный день Арию встревожила обшарпанная, хотя и крепкая пара обуви, которая уже довольно долго стояла слишком близко к красивым желтым лапкам чайки. Ария моргнула. Туфли немного отступили, и на уровне птичьего клюва появилось улыбающееся бородатое лицо.
– Вот так птичка! – бородатый мужчина цокнул языком и протянул руку в сторону Арии. Чайка коротко вскрикнула и метнулась в сторону. Что это он себе вообразил!
– Неужели ты, такая белая птица, не тоскуешь по синим далям, где летал твой аватар Ливингстон?»
Ария заинтересованно расправила крылья. Сказку о старой чайке по имени Джонатан матери-чайки передавали из клюва в клюв на протяжении нескольких поколений. Что же на самом деле нужно этому типу?
– Какие красивые у тебя крылья, какие аэродинамические! Пойдем со мной! Будешь моей музой!
Подумав немного, Ария решила узнать, что такое муза.
Эпизод № 3
Как оказалось, бородач был художником. Архитектором. Тем, кто умеет рисовать не только чайку, но и человеческие гнезда.
Художник рисовал чайку, заставляя то расправить крылья, то наклонить голову. В общем, быть музой – утомительное занятие, и Ария иногда сбегала.
Эпизод № 4
Однажды, приземлившись на кипу рисунков, Ария аккуратно потянула клювом разрисованные листы. Рисунки разлетелись по комнате.
– Что ты делаешь!? Сомнешь свой лучший портрет! – Художник стал собирать в стопку свои разлетевшиеся работы и, схватив один из несомых сквозняком рисунков, замолчал.
– Посмотри-ка, какой прекрасный у тебя отпечаток лапки… Как маленький щит. А если мы его как бы разделим ... а потом повернем ...
Эпизод № 5
Время шло. Порой Арии казалось, что прошла целая вечность ... Но потом, в один солнечный день, Художник повел чайку на прогулку по приморскому городку, чтобы показать особое человеческое гнездо. То, в котором не живут, а собираются стаями и слушают арии.
Художник и его Муза долго смотрели на здание, линии которого напоминали большое крыло.
– Взгляни, Ария, туда, наверх!
Радостно вскрикнув, чайка расправила крылья и полетела вверх.
– Вот так ария! – засмеялся Художник.
– Вот так гнездо! – радостно воскликнула чайка.
Эпизод № 1
Жила-была в городе у моря чайка по имени Ария. Имя всегда накладывает обязательства. То ли поэтому, то ли по другой причине, Ария всю сознательную птичью жизнь тосковала по чему-то прекрасному. Какой-то моряк однажды сказал, что все прекрасное – далекое и синее, поэтому тоску по далям чайка успокаивала, наблюдая за прибрежными синими коровами, которые сами к чему особенному не стремились.
Эпизод № 2
В один прекрасный день Арию встревожила обшарпанная, хотя и крепкая пара обуви, которая уже довольно долго стояла слишком близко к красивым желтым лапкам чайки. Ария моргнула. Туфли немного отступили, и на уровне птичьего клюва появилось улыбающееся бородатое лицо.
– Вот так птичка! – бородатый мужчина цокнул языком и протянул руку в сторону Арии. Чайка коротко вскрикнула и метнулась в сторону. Что это он себе вообразил!
– Неужели ты, такая белая птица, не тоскуешь по синим далям, где летал твой аватар Ливингстон?»
Ария заинтересованно расправила крылья. Сказку о старой чайке по имени Джонатан матери-чайки передавали из клюва в клюв на протяжении нескольких поколений. Что же на самом деле нужно этому типу?
– Какие красивые у тебя крылья, какие аэродинамические! Пойдем со мной! Будешь моей музой!
Подумав немного, Ария решила узнать, что такое муза.

Эпизод № 3
Как оказалось, бородач был художником. Архитектором. Тем, кто умеет рисовать не только чайку, но и человеческие гнезда.
Художник рисовал чайку, заставляя то расправить крылья, то наклонить голову. В общем, быть музой – утомительное занятие, и Ария иногда сбегала.
Эпизод № 4
Однажды, приземлившись на кипу рисунков, Ария аккуратно потянула клювом разрисованные листы. Рисунки разлетелись по комнате.
– Что ты делаешь!? Сомнешь свой лучший портрет! – Художник стал собирать в стопку свои разлетевшиеся работы и, схватив один из несомых сквозняком рисунков, замолчал.
– Посмотри-ка, какой прекрасный у тебя отпечаток лапки… Как маленький щит. А если мы его как бы разделим ... а потом повернем ...

Эпизод № 5
Время шло. Порой Арии казалось, что прошла целая вечность ... Но потом, в один солнечный день, Художник повел чайку на прогулку по приморскому городку, чтобы показать особое человеческое гнездо. То, в котором не живут, а собираются стаями и слушают арии.
Художник и его Муза долго смотрели на здание, линии которого напоминали большое крыло.
– Взгляни, Ария, туда, наверх!
Радостно вскрикнув, чайка расправила крылья и полетела вверх.
– Вот так ария! – засмеялся Художник.
– Вот так гнездо! – радостно воскликнула чайка.


Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов»

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».
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