Дом театра Jūras vārti богат традициями и любим жителями и гостями города – здесь вместе с различными мероприятиями в том числе организуются и выставки.



«Наша цель – работать с профессиональными художниками и привозить хотя бы то актуальное, что сейчас происходит в Латвии. В год это примерно 12 выставок. Мы не отказываем в участии и молодым художникам», – рассказывает художница «Курземской филармонии», графический дизайнер и куратор выставок Анна Орниня.



Выставки в Jūras vārti можно посещать бесплатно каждый день. До 3 октября можно посетить выставку современной керамики и графики «Вертикальный горизонт» авторства Элины Титане.



«Публика везде более или менее одинаковая – людям нравится то, что они понимают. Как только нарушается граница и что-то выходит за пределы привычного или академического направления, там, где нужно пояснение, способность к восприятию начинает буксовать. Но я всегда выдвигала себе цель образовывать зрителя», – рассказывает организатор выставок. Чтобы говорить с публикой, здесь организовываются открытия выставок, встречи с художниками, на которых все участники могут задавать вопросы, чтоб понять замысел автора.



В основном выставки посещают вентспилсчане, но Орниня уверена, что как только будут выставляться работы авторов не из Вентспилса, это привлечет гостей и из других городов. «В этом случае люди поедут сюда, основательно планируя свой визит и дополняя его театром, концертом или игровой площадкой. Если оценивать культурное предложение, то в Вентспилсе есть чем заняться и каждый может найти что-то на свой вкус. Главное – это понять, что Вентспилс не очень далеко – при умном планировании можно объехать приличный круг по Северному Курземе, чтобы все увидеть, услышать и пережить на собственном опыте», – приглашает Анна.

