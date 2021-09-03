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Вентспилс глазами местных
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Столбик термометра и наше настроение понемногу перестраиваются на осенний режим. В это время особенно важно помнить – движение и свежий воздух позволяют нам лучше себя чувствовать, укрепляют физически и эмоционально. Что приятно – физическая активность на природе бесплатна и доступна в любое время суток. Может, стоит отправиться в Вентспилс, чтобы надышаться лесом, морем и набрать полные карманы впечатлений?
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс
Видео: Патрикс Паулс Брикис
Если кажется, что все интересные туристические объекты в Латвии уже осмотрены, все природные тропы уже истоптаны, а длинный отпуск за границей пока что не светит, то Вентспилс может стать прекрасным выбором для коротких и насыщенных выходных. Ведь там есть практически все – море с великолепным пляжем, сосновый воздух, придающий силы, музеи и уютные кафешки, мероприятия и различные аттракционы для больших и маленьких, парки и чудесные улочки старого города, по которым можно гулять пешком или кататься на велосипеде.
Двигайся в своем ритме
И сами вентспилсчане, и гости города часто отмечают одну вещь – Вентспилс призывает двигаться! Если хочется серьезно тренироваться или просто побольше двигаться в целом, в Вентспилсе для этого масса возможностей. Прогулки, скандинавская ходьба или бег в зеленых зонах города, скейтпарк, море и озеро, в которых осенью купаются уже только сами выносливые, интуитивно понятые и простые уличные тренажеры, которые без ограничений доступны в любое время суток, велопрогулки, которые дают возможность не только размяться, но и познакомиться с городом – это только часть из того, что Вентспилс предлагает каждому из нас.
Найти идею для активного отпуска в Вентспилсе
В Вентспилс за гормонами счастья
Андрис Валертс – это поток энергии и живой пример того, что с помощью движения можно изменить свою жизнь и вдохновить на перемены других. 15 лет назад он вернулся из столицы в Вентспилс. «Я бегаю, езжу на велосипеде, хожу в походы и путешествую. Так я получаю гормоны счастья, ради которых имеет смысл жить», – так объясняет секрет своей энергии Андрис.
Энтузиаст активного образа жизни вспоминает, что 15 лет назад, когда он жил в столице и боролся с разными проблемами со здоровьем, одна врач посоветовала ему раздеться, посмотреться в зеркало и ответить себе на вопрос – в таком виде он может нравиться своей жене? В этот момент Андрис решил заняться спортом. Это решение изменило его жизнь – килограммы уходили, а на их место пришла жизнерадостность.

Позднее он стал тренером. В 2009 году Андрис создал Вентспилский клуб марафона, который проводит разные мероприятия и совместные тренировки. Он своим примером вдохновляет и побуждает других двигаться и вести здоровый образ жизни.

«Если кто-то рассказывает о здоровом питании, но сам при этом не выглядит здоровым, то к такому человеку не хочется прислушиваться. Я могу показать фотографии тех времен, когда я был больше. Все смеются и говорят, что это не я, а брат или кто-то другой, но это я. Своим примером можно лучше всего показать, как многого можно добиться и как все время улыбаться и быть счастливым», – говорит Андрис. Он подчеркивает, что в Вентспилсе так много возможностей для активного образа жизни, что даже трудно выбрать.
У нас есть велодорожки, у нас есть парки, у нас есть много мест для бега. Мы можем бегать по разным местам – по лесу или по пляжу. Когда я начал тренироваться в 2007 году, то пробежать по Вентспилсу 20 километров было проблематично, а теперь все привели в порядок и город стал благоприятным местом для спортивных занятий. Когда я провожу тренировки, то теперь даже сложно выбрать место, потому что их слишком много
Андрис Валертс, основатель Вентспилского клуба марафона и энтузиаст активного образа жизни
По наблюдениям Андриса, ограничения, введенные в связи с Covid-19, побудили жителей Вентспилса обратить внимание на активный образ жизни, ведь кризисные обстоятельства заставляют меняться: «Этой зимой я начал организовывать походы, и люди потянулись. Мы все сидели дома с кулинарными книгами в руках, пекли и ели, поэтому люди почувствовали необходимость выйти на улицу и гулять. Кризис – это локомотив».

Поклонников спортивного образа жизни этой осенью очень ждут в Вентспилсе на праздники. «18 ноября пройдет забег по контуру Латвии – 10 километров пробежим, 20 километров проедем на велосипедах», – приглашает руководитель Вентспилского клуба марафона.
Познакомься с городом с другой стороны
Так куда же отправиться, если хочется подвигаться? Самые популярные места среди местных и приезжих – это Юрмальский парк, сад Ренкя, пляж, променад улицы Остас, тропа вдоль озера Бушниеку и Приморский музей под открытом небом. Впрочем, интересные маршруты для пеших или велосипедных прогулок можно найти и в других местах города.
Мы рекомендуем включить в маршрут пеших или велосипедных прогулок Остгалс, где можно почувствовать совершенно «другой» Вентспилс. Эта часть города уходит корнями в середину 19 века, когда российское правительство пригласило крестьян переселиться в дюнную полосу, чтобы предотвратить занесение города песком. Сейчас в Остгалсе царит спокойное и романтическое настроение – мощеные улочки, деревянные застройки 19 века. Здесь понравится любителям тихих прогулок и охотникам за красивыми кадрами для Instagram.
Сейчас в Вентспилсе проложено более 65 км велодорожек. Велопрогулка – это прекрасный способ посмотреть на городские достопримечательности. Нужно одеться по погоде, сесть на велосипед и отправиться за приключениями! Если ты гостишь в городе, то взять велосипед на прокат можно здесь
Найти идею для велопрогулки и лучший маршрут
По следам солнечной энергии
Прошедшее лето баловало нас хорошей погодой, которая в Латвии случается не так уж и часто. Однако лето всегда слишком короткое, и даже те, кто не жалует жару, вынуждены признать, что к мрачной осени они совершенно не готовы. Чтобы еще хоть чуть-чуть подзарядить батарейки солнечной энергией, советуем выбрать день, проснуться пораньше и отправиться встречать рассвет. Изучите прогноз погоды, выберите утро, которое обещает быть солнечным, приготовьте с вечера бутерброды, утром налейте горячий кофе в термос и айда – вперед, к приключениям! Это можно делать даже в рабочий день, начав его с запоминающихся моментов. Если же вы едете в Вентспилс на выходные, не поленитесь встать на пару часов пораньше. Мы знаем, что борьба с теплым одеялом и подушкой будет нелегкой, но гарантируем: каждое мгновение, наполненное магией рассвета, будет стоит того.
Конечно, лучше всего встречать рассвет у воды – для этого сложно придумать что-то лучше, чем вентспилский пляж и обрыв Сталдзене. Если вы уже любовались закатом с Южного мола или променада улицы Остас, то стоит попробовать встретить тут и рассвет. На охоту за впечатляющими видами и ощущениями можно отправиться на озеро Бушниеку, чтобы насладиться тем, как утренний туман рассеивается над водой, или пройтись вокруг озера по тропинке. Если захочется добавить нагрузки, то здесь есть 10 гимнастических стендов для любых возрастов. Этой весной на природной тропе вокруг озера Бушниеку установили семь деревянных коней, а также тактильный информационный стенд об обитателях тропы и о том, чем можно заняться в окрестностях озера.
С наступление бабьего лета можно провести пикник в одном из специально оборудованных для этого местах. Осенняя погода – не помеха радостям, главное, чтобы одежда соответствовала температуре за окном и чтобы под рукой были теплые напитки.
Вентспилс глазами местных
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Фото: Карлис Дамбранс
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Где прячутся эти герои?
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Куда ведет эта лестница?
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Где можно найти такой вид?
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Где можно встретить эти деревянные фигурки?
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Откуда открывается этот вид?
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Что это за здание?
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Откуда эта мельница попала в Приморский музей под открытым небом?
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Где в Вентспилсе можно почувствовать настроение 19 века?
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Где можно такое увидеть, если поднять голову?
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Где встречен этот закат?
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Вентспилс еще сможет тебя удивить!
В Вентспилсе есть много мест, которые стоит увидеть – запланируй выходные и отправляйся за приключениями!
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Вентспилсчанин или наблюдательный гость города? В любом случае твои знания поразительны. Запланируй еще одну прогулку, чтобы узнать город еще лучше.
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Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов»

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».
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