Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе

Фото: Карлис Дамбранс
Видео: Патрикс Паулс Брикис
Позднее он стал тренером. В 2009 году Андрис создал Вентспилский клуб марафона, который проводит разные мероприятия и совместные тренировки. Он своим примером вдохновляет и побуждает других двигаться и вести здоровый образ жизни.
«Если кто-то рассказывает о здоровом питании, но сам при этом не выглядит здоровым, то к такому человеку не хочется прислушиваться. Я могу показать фотографии тех времен, когда я был больше. Все смеются и говорят, что это не я, а брат или кто-то другой, но это я. Своим примером можно лучше всего показать, как многого можно добиться и как все время улыбаться и быть счастливым», – говорит Андрис. Он подчеркивает, что в Вентспилсе так много возможностей для активного образа жизни, что даже трудно выбрать.
Поклонников спортивного образа жизни этой осенью очень ждут в Вентспилсе на праздники. «18 ноября пройдет забег по контуру Латвии – 10 километров пробежим, 20 километров проедем на велосипедах», – приглашает руководитель Вентспилского клуба марафона.
Фото: Карлис Дамбранс
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