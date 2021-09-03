Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе

Энтузиаст активного образа жизни вспоминает, что 15 лет назад, когда он жил в столице и боролся с разными проблемами со здоровьем, одна врач посоветовала ему раздеться, посмотреться в зеркало и ответить себе на вопрос – в таком виде он может нравиться своей жене? В этот момент Андрис решил заняться спортом. Это решение изменило его жизнь – килограммы уходили, а на их место пришла жизнерадостность.



Позднее он стал тренером. В 2009 году Андрис создал Вентспилский клуб марафона, который проводит разные мероприятия и совместные тренировки. Он своим примером вдохновляет и побуждает других двигаться и вести здоровый образ жизни.



«Если кто-то рассказывает о здоровом питании, но сам при этом не выглядит здоровым, то к такому человеку не хочется прислушиваться. Я могу показать фотографии тех времен, когда я был больше. Все смеются и говорят, что это не я, а брат или кто-то другой, но это я. Своим примером можно лучше всего показать, как многого можно добиться и как все время улыбаться и быть счастливым», – говорит Андрис. Он подчеркивает, что в Вентспилсе так много возможностей для активного образа жизни, что даже трудно выбрать.

