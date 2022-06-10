Один день в будущем: что ждет гостей Vizium

Долго и тщательно разрабатываемый проект, который уже заметил каждый гость Вентспилса, откроет двери для широкой публики 18 июня, но мы заглянули туда еще до открытия и на себе проверили обещание создателей научного центра, что здесь для себя найдет развлечение по вкусу и стар, и млад. И правда – вскоре после первого, немного сдержанного знакомства с экспонатами даже у взрослых появляется соревновательный дух во время проверки своих знаний о латвийских городах или забивания мяча в ворота. Появляется любопытство и волнение, когда симулятор позволяет прочувствовать вибрации землетрясения. Мы с большой уверенностью можем прогнозировать, что наибольшей популярностью будут пользоваться экспонаты виртуальной реальности, а поездка на американских горках еще долго останется в памяти. Волнение как от первой головокружительной поездки настигает и создателей Центра науки.



«Волнение никуда не делось, и больше всего мы волнуемся насчет того, понравится ли все людям. Мы в этом проекте уже давно, мы сильно углубились в разные детали, а теперь важно, чтобы все те люди, которые к нам придут, оценили проделанную работу, получили положительные эмоции, а лучше всего – чтобы они хотели к нам вернуться», – Элина Кронькалне, директор Вентспилсского цифрового центра, не скрывает волнения перед открытием.