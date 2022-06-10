ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Куда поехать с детьми? Взрослые знают, что планирование выходных с отпрысками – это довольно сложная задача. Нужно, чтобы было не скучно и не надоело через десять минут, а в идеальном случае было бы хорошо объединить развлечение с получением новых знаний и навыков. В этом плане есть хорошие новости из Вентспилса – в июне свои двери откроет Центр науки Vizium. Первый взгляд на экспозицию говорит о том, что скучно не будет – ни взрослым, ни малышам.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс, Delfi и пресс-фото
Фото: Карлис Дамбранс, Delfi и пресс-фото
Долго и тщательно разрабатываемый проект, который уже заметил каждый гость Вентспилса, откроет двери для широкой публики 18 июня, но мы заглянули туда еще до открытия и на себе проверили обещание создателей научного центра, что здесь для себя найдет развлечение по вкусу и стар, и млад. И правда – вскоре после первого, немного сдержанного знакомства с экспонатами даже у взрослых появляется соревновательный дух во время проверки своих знаний о латвийских городах или забивания мяча в ворота. Появляется любопытство и волнение, когда симулятор позволяет прочувствовать вибрации землетрясения. Мы с большой уверенностью можем прогнозировать, что наибольшей популярностью будут пользоваться экспонаты виртуальной реальности, а поездка на американских горках еще долго останется в памяти. Волнение как от первой головокружительной поездки настигает и создателей Центра науки.
«Волнение никуда не делось, и больше всего мы волнуемся насчет того, понравится ли все людям. Мы в этом проекте уже давно, мы сильно углубились в разные детали, а теперь важно, чтобы все те люди, которые к нам придут, оценили проделанную работу, получили положительные эмоции, а лучше всего – чтобы они хотели к нам вернуться», – Элина Кронькалне, директор Вентспилсского цифрового центра, не скрывает волнения перед открытием.
«Волнение никуда не делось, и больше всего мы волнуемся насчет того, понравится ли все людям. Мы в этом проекте уже давно, мы сильно углубились в разные детали, а теперь важно, чтобы все те люди, которые к нам придут, оценили проделанную работу, получили положительные эмоции, а лучше всего – чтобы они хотели к нам вернуться», – Элина Кронькалне, директор Вентспилсского цифрового центра, не скрывает волнения перед открытием.
Vizium готов встретить своих гостей вместе с 80 интерактивными и образовательными экспонатами, которые расположены в семи галереях, посвященных технологиям и естественным наукам. Здесь каждый сможет познакомиться с наукой и узнать что-то из области физики и математики, современных технологий и программирования, здорового образа жизни, географии, самопознания и т.д. Посетители Vizium смогут вжиться в роль футболиста, стрелка и сноубордиста, пройти по виртуальном лабиринту, проверить свою скорость и силу, примерить виртуальные народные костюмы и попробовать десятки других увлекательных занятий. В экспозиционном зале будут присутствовать специалисты Vizium – они расскажут, покажут, ответят на все вопросы, дав возможность полноценно понять и ощутить все возможности экспонатов.
«Самая интересная и особенная для нас и для всей Латвии – это зона симуляторов. Здесь есть возможность окунуться в 3D среду, где есть и движение, и ощущения, и эмоции. Это самое большое wow!» – отмечает директор Цифрового центра.
«Самая интересная и особенная для нас и для всей Латвии – это зона симуляторов. Здесь есть возможность окунуться в 3D среду, где есть и движение, и ощущения, и эмоции. Это самое большое wow!» – отмечает директор Цифрового центра.
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Сейчас мы предлагаем людям вот такую экспозицию, но понимаем, что она должна меняться. Важно, чтобы люди к нам возвращались и чтобы им всегда было интересно.
Все продумано
Сколько времени нужно запланировать на посещение Vizium? Билет будет активным в течение четырех часов, а это значит, что все экспонаты можно неспешно обойти и опробовать не по одному разу. Кронькалне рекомендует запланировать на визит по меньшей мере 2-3 часа. В центре есть отдельная зона для детей дошкольного возраста, которая понравится семьям с детьми разных возрастов, ведь даже самым маленьким, которым, возможно, еще рановато наслаждаться большими аттракционами, будет здесь чем заняться.
После активных развлечений в экспозиционном зале у посетителей будет возможность вкусно поесть в кафе Центра науки. Как бы вы ни устали после тестирования экспонатов, рекомендуем не полениться и забраться на террасу Vizium – оттуда открывается фантастический вид!
Что немаловажно – возле Vizium оборудована большая удобная парковка, и в хорошую погоду достопримечательностью, достойной отдельного осмотра, могут стать окрестности здания.
В научном центре ждут не только индивидуальных посетителей и классные экскурсии, но и тех, кто хочет отметить детский праздник или провести корпоративное мероприятие. «Для школьников помимо экспозиционного зала есть много творческих мастерских, научные шоу, лаборатория и другие занятия, дети могут провести здесь много времени», – делится подробностями Кронькалне.
После активных развлечений в экспозиционном зале у посетителей будет возможность вкусно поесть в кафе Центра науки. Как бы вы ни устали после тестирования экспонатов, рекомендуем не полениться и забраться на террасу Vizium – оттуда открывается фантастический вид!
Что немаловажно – возле Vizium оборудована большая удобная парковка, и в хорошую погоду достопримечательностью, достойной отдельного осмотра, могут стать окрестности здания.
В научном центре ждут не только индивидуальных посетителей и классные экскурсии, но и тех, кто хочет отметить детский праздник или провести корпоративное мероприятие. «Для школьников помимо экспозиционного зала есть много творческих мастерских, научные шоу, лаборатория и другие занятия, дети могут провести здесь много времени», – делится подробностями Кронькалне.
Город будущего, созданный в Латвии
Экспозиция научного центра создана в виде города лабораторий – экспонаты сгруппированы по схожим характерным признакам, таким образом создавая городские кварталы и помогая посетителям ориентироваться. Игра света, цветов и разных фактур создает ощущение, что мы попали в город будущего, космический корабль или тайную лабораторию – воображение и ощущения посетителей здесь ничто не ограничивает.
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Мы хотели создать среду, которая будет побуждать людей узнавать что-то о физике, математике и мире. Исследовательская лаборатория пробуждает любознательность в детях и взрослых. Мы попытались заглянуть в будущее. Здесь доступны новейшие технологии. Мы знаем, что со временем технологии устаревают, а дизайн остается, поэтому он ярко выраженно современный.
Добавленная ценность научного центра – вся экспозиция за исключением экранов и некоторых технологий создана в Латвии. «Все экспонаты уникальны – вы нигде таких не найдете. Это для нас было большим вызовом, потому что каждый из этих экспонатов – это своеобразный индивидуальный проект и каждый из них был своего рода экспериментом. Благодаря своему прежнему опыту мы понимали, что будет работать, а что нет, но в процессе, конечно, были разные открытия», – рассказывает Яунземс о работе своей команды из конструкторского бюро DJA.
Экспонаты в Галерее физики и математики были целиком и полностью созданы в Латвии. «Это наше видение, как показывать физические эксперименты», – говорит Яунземс.
Экспонаты в Галерее физики и математики были целиком и полностью созданы в Латвии. «Это наше видение, как показывать физические эксперименты», – говорит Яунземс.
Праздник открытия Vizium состоится 18 июня, а для широкой публики он распахнет двери 20 июня. Билеты можно приобрести в кассах Vizium, а посещение больших групп лучше всего согласовать с Центром науки, связавшись заранее.