Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе Хорошо известно, что самыми требовательными оказываются самые маленькие путешественники. Отправляясь в путешествие на выходных, нужно тщательно планировать маршрут, умело балансируя между активным и спокойным отдыхом. Это поможет обойтись без капризов и даст силы выдержать все намеченные приключения. Один из самых привлекательных латвийских маршрутов выходного дня для поездки всей семьей – это Вентспилс, где будут и интересные достопримечательности, и развлечения на любой вкус.

Время для игр и активного отдыха

Обязательный пунктик классической поездки в Вентспилс – это Детский городок, где даже взрослые смогут проникнуться духом парка аттракционов и вернуться в детство. Здесь есть качели, цветочные скульптуры, высокие и низкие горки-трубы, сетки и десятки других развлечений.

Местные смеются – когда у ворот городка отпускаешь руку ребенка и впускаешь его в чудесный мир игр, нужно считаться с тем, что будет довольно тяжело уговорить его уйти. По воскресеньям в Вентспилсе проходят бесплатные мероприятия с песнями, танцами, играми, а также встречами с героями разных сказок – в Детском городке в 11 часов и в детском парке «Фантазия», который находится в Парвентском лесном парке, в 15 часов.

Прибыв в Вентспилс, стоит хотя бы один раз прикоснуться в «вечным ценностям» – прокатиться с «Герцогом Екабом» или сесть на туристический поезд. А если хочется объединить поездку с ощущением путешествия во времени, то надо посетить Юрмальский парк и прокатиться на узкоколейке – она не оставит равнодушным ни малышей, ни взрослых, увлекая в атмосферу давно ушедших лет.

Летим в космос



Во время путешествий и малышам, и взрослым – будем честными – нужен отдых. Кроме того, не всегда везет с погодой, поэтому для отдыха или укрытия от дождя можно посетить Вентспилсский планетарий. Он начал работать в 1912 году в здании Вентспилсского латышского общества, где теперь находится Дом творчества.

Больше о фильмах, которые показывают в Вентспилсском планетарии, о сеансах, ценах и других возможностях, можно узнать здесь. Мы рекомендуем резервировать билеты заранее. Там за неполный час, уютно устроившись в мягких креслах, можно отправиться в увлекательные и насыщенные информацией визуальные путешествия. Кинофильмы транслируются на 360 градусов, поэтому из купола над головами зрителей будут выныривать и виды звездного неба, и космические пейзажи, и прочие впечатляющие кадры. Репертуар планетария рассчитан на разные возрасты, начиная от самых маленьких и до самых серьёзных заинтересованных лиц.

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Если погода подходящая – солнечная и без сильного бриза – можно отправиться на крышу Дома творчества, где находится обсерватория. Там можно узнать не только много интересного об устройстве Вселенной, но и увидеть Солнце в телескоп.













По следам истории: Ирбенe и "Звездочка"



Мы рекомендуем включить в маршрут выходного дня осмотр Вентспилсского международного центра радиоастрономии в Ирбене. Там работают два радиотелескопа – один радиусом 16 м, а второй – 32 м. Но самая захватывающая достопримечательность – это старое здание радиотелескопа, которое в свое время было построено для радиотелескопа радиусом 8 метров. После ухода советской армии в неизвестное место в России отправился и радиотелескоп, но прогулка по старому зданию в сопровождении гида откроет много интересных историй о том, для каких целей в советское время использовали радиотелескоп, а также то, как протекала жизнь в секретном военном городке "Звездочка".

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Больше информации об экскурсиях по Вентспилсскому центру радиоастрономии, ценах и способах заказать экскурсию можно найти здесь. Что нужно принять во внимание: если вы хотите попасть на территорию Радиоастрономического центра, посмотреть на старое здание радиотелескопа и расположенный в нем музей, отправиться в поход по подземному туннелю длиной 600 м, который вызывает самые разные эмоции, а также осмотреть крупнейший в Северной Европе радиотелескоп в сопровождении гида и узнать вещи, о которых, скорее всего, вы не узнали бы на школьных уроках истории, то экскурсию нужно заказывать заранее.

Для этой прогулки рекомендуем запланировать по меньшей мере полтора часа, но, конечно, все зависит от любознательности участников экскурсии. Если будет много вопросов к гиду и желание сделать красивые кадры на память и для социальных сетей, то, возможно, на экскурсию надо отвести больше времени.

Строительство большого Ирбенского радиотелескопа радиусом 32 м началось в 1971 году, а заработал он в 1974 году. Верхняя часть антенны весит 60 тонн, а общая металлоконструкция – 600 тонн. Полностью поворачиваемая параболическая антенна используется для наблюдения за межзвездными объектами, для радионаблюдений за Солнцем. С его помощью можно произвести радиолокацию астероидов и близких к Земле искусственных тел, в том числе космического мусора. Радиотелескоп используют также для интерферометрических наблюдений за объектами, находящимися за пределом Солнечной системы. "Все, что здесь происходит, связано с изучением космоса", – говорит гид центра Лита Берзиня.

Не входя на территорию Центра радиоастрономии, можно бесплатно снаружи осмотреть параболическую антенну радиусом 32 м и прогуляться по заброшенным зданиям военного городка «Звездочка». Отправляясь на эту прогулку, нужно быть осторожными, потому что здания уже не безопасны – после того как советская армия покинула "Звездочку", из нее было унесено все возможное, начиная от дверных замков и заканчивая балконными перилами. Как рассказывает гид Центра радиоастрономии Лита Берзиня, экскурсия по центру будет интересна как семьям с детьми (особенно школьного возраста), так и любителям истории и астрономии. «Мы рады всем!» – приглашает на прогулку гид.