Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе

Самое соблазнительное место в Вентспилсе – это море, которое любят и местные, и гости города. Множество благоустроенных выходов на пляж позволяют отыскать местечко себе по вкусу. Если хочется встретиться с людьми, то можно отправиться навстречу закату по Южном молу, а для прогулки с четвероногим другом лучше выбрать 10-й выход на пляж.

Если охотитесь за красивыми кадрами для Instagram, включите в свой маршрут 5-й выход – там в самой высокой точке дюн можно найти контурное изображение Латвии, скамейки, а также дорожку к платформе, которая по форме и расположении похожа на знак бесконечности, который был разработан к столетию Латвии. Это идеальное место для романтического вечера на закате, осеннего пикника или просто для того, чтобы подышать морским воздухом.