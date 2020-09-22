Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Лето прошло, и мы понемногу возвращаемся к более привычному ритму жизни, проводя все больше времени внутри – в офисе, в учебных заведениях, в автомобиле или общественном транспорте. Зачастую от этого страдает наш образ жизни. Волей не волей мы становимся менее активными и остаемся дома вместо того, чтобы отправиться на прогулку. Несмотря на это, Вентспилс приглашает в гости – проветрить голову и сделать глубокий вдох и выдох.
Самое соблазнительное место в Вентспилсе – это море, которое любят и местные, и гости города. Множество благоустроенных выходов на пляж позволяют отыскать местечко себе по вкусу. Если хочется встретиться с людьми, то можно отправиться навстречу закату по Южном молу, а для прогулки с четвероногим другом лучше выбрать 10-й выход на пляж.
Если охотитесь за красивыми кадрами для Instagram, включите в свой маршрут 5-й выход – там в самой высокой точке дюн можно найти контурное изображение Латвии, скамейки, а также дорожку к платформе, которая по форме и расположении похожа на знак бесконечности, который был разработан к столетию Латвии. Это идеальное место для романтического вечера на закате, осеннего пикника или просто для того, чтобы подышать морским воздухом.
Прекрасный способ проветрить голову и восстановить энергию – это обычная прогулка вдоль моря без какой-либо цели. В идеальном случае даже без мобильного телефона. И, поверьте, для прогулки по морю нет неподходящих условий. Теплая ветровка, термос с горячим чаем, тщательно «упакованные» малыши – это все, что нужно, чтобы начать увлекательное приключение у моря.
Обойти озеро и погрузиться в вековую историю моря
Если хотите отправиться в долгую прогулку, вам подойдет природная тропа вдоль озера Бушниеку. Чтобы не заблудиться, нужно ориентироваться на лодочную базу и идти справа от нее. Там будут врытые в землю деревянные столбики – здесь и начинается тропа. Благодаря удобному покрытию и оптимальной длине тропинки (8 км), дорога вдоль озера идеально подойдет для занимающихся скандинавской ходьбой, велосипедистов и любителей пеших прогулок. Тем, кто хочет посмотреть на озеро и пойти еще дальше, рекомендуем продолжать шагать до деревянной тропы, которая приведет к небольшой смотровой площадке.
Поклонников активного образа жизни порадуют площадки для спортивных упражнений, которых на маршруте у озера Бушниеку насчитывается целых 10. Площадки подходят для всех возрастов – выполнение упражнений может стать отличным способом развлечься, если вы отправляетесь на прогулку с детьми или даже с взрослым, которому быстро надоедает размеренно гулять.
Немного за городом находится еще одно излюбленное место для прогулок и отдыха – Сталдзенский утес – сюда приезжают и сами вентспилсчане, и гости города. Это самый высокий берег в Латвии высотой 400 м – если присмотреться, то можно увидеть отложения, которые образовались на разных этапах образования Балтийского моря.
Когда ветер с моря настолько силен, что сбивает с ног, можно укрыться в Юрмальском парке – прекрасно ухоженном месте, где то тут, то там разложены впечатляющие якоря. На якорной дороге длиной 730 м расположена самая большая в Балтии коллекция якорей. Вы сможете увидеть более 140 разного типа якорей, а у входа в парк находится жемчужина коллекции – экземпляр весом 23 тонны и 6 метров высотой.
Детям обязательно понравится Дорога джунглей – на этой тропе можно лазать, ползать и карабкаться как в настоящих джунглях. Дорожки, подвесные мостики, башня и трасса, которая достигает в своей высочайшей точке 2 метров и ведет от дерева к дереву, восстанавливает энергию с помощью физических активностей и порции свежего воздуха.
После прогулки по лесам города можно бросить себе еще один вызов и забраться на Шляпу Лембергса – это подъем длиной в 385 шагов. С вершины горы, которая возвышается на высоте 58 метров над уровнем моря, можно насладиться одним из самых прекрасных видов в Курземе.
Этой осенью мы вместо дальних поездок за рубеж выбираем экскурсии по Латвии. Иногда для того чтобы выбрать пункт назначения для отдыха на выходных, нужно хорошенько подумать, но Вентспилс – это всегда отличный выбор. Здесь можно здорово провести время и семьям с детьми, и любителям культуры, и поклонникам активного отдыха, и любителям истории. А тех, кто хочет просто подышать воздухом, всегда ждет природа. И ее возможности неисчерпаемы.
Лучшие места в Вентспилсе для прогулок и активного отдыха
Природная тропа на озере Бушниеку
Якорная тропа в Юрмальском парке
Приморский музей под открытым небом
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В Вентспилс стоит возвратиться хотя бы для того, чтобы увидеть, как прикосновение осени меняет город.