Фото: Карлис Дамбранс
Видео: Патрикс Паулс Брикис
Вия Дравиня, которая четыре года назад стала режиссером Вентспилсского театра, гордится тем, что удалось сохранить традиции и высокий профессиональный уровень театра. «У нашего театра всегда была высокая планка, и я рада, что мы по сей день находимся в десятке лучших любительских театров Латвии», – рассказывает режиссер. Это подтверждает и признание, полученное на различных конкурсах и фестивалях, номинации и призы на конкурсе латвийских любительских театров «Постановка года». И, конечно, любовь зрителей.
«Вентспилсский театр – это родные душой люди. Люди, которые днем работают на своей работе, а вечером приходят играть в театре. Игра в театре всегда была очень популярна в Латвии. Люди с удовольствием приходят играть. Долгие годы так было и в Вентспилсе».
В свое время в труппе было задействовано около 50 человек, а сейчас вентспилсскую труппу составляют 20 человек – сильное, стабильное ядро, к которому в случае необходимости присоединяются специально приглашенные актеры.
"Когда я была молодой, меня мучил ужасный комплекс неполноценности. Он тебя сковывает, ты ничего не можешь – ни посмотреть, ни стоять, ни слова сказать. Но когда ты приходишь сюда, то ты в другом образе и тебе нужно мочь. Это большое облегчение".
Конечно, ограничения, введенные в связи с Covid-19, затронули жизнь любительских театров по всей Латвии. После принудительной паузы репетиции Вентспилсского театра возобновились на открытом воздухе этой весной. Труппа с нетерпением ждет возможности отправиться на гастроли, встречаться с коллегами из других городов, где гостей всегда сердечно принимают и угощают чаем с пирогами. "Это так мило, когда тебя ждут. Большой подарок. Сейчас все затихло, но мы надеемся, что пандемия уймется, что мы все будем привитые и снова сможем встречаться и работать", – надеется Грике.
"Этим летом в Вентспилсе много чего происходило. До этого была какая-то усталость и даже апатия, но понемногу все возвращается на круги своя, это хорошо. Успевай только ходить. Будет опять и ромашковый чай, и пирожки", – смеются обе дамы.
"Мы целеустремленные и готовы к большим вызовам. Это нравится детям и молодежи", – не скрывает Рудите. К тому же, это приносит свои результаты – коллективы успешно участвуют в конкурсах и фестивалях, Празднике песни, гастролируют и участвуют в различных проектах. До пандемии Covid-19 один или два раза в год ансамбли ездили на конкурсы за границу. Руководительницы коллективов уже точно знают: если нужно выбрать между поездкой на фестиваль или на конкурс, участники проголосуют за соревнование. "Им нужен вызов и дух соревнований, чтобы поднимать свою планку и учиться".
Преподавательницы уверены, что участие в музыкальном коллективе расширяет кругозор. "Ребенок, которого привели петь, видит шире. Не только себя и одно направление. Это пригодится в жизни, во многих профессиях. Они любознательные, подвижные и живые – как физически, так и в своем мышлении", – так характеризует своих воспитанников Анитра. "Многие из них связывают свою жизнь с музыкой, но, даже если они выберут другую жизненную дорогу, полученные навыки – осанка, речь, актерское мастерство – сильно пригодятся".
Ушедшее лето было очень насыщенным – молодежь под руководством Даце Пуце участвовала в съемках музыкального клипа "Ох, ты ж двор моего брата", в котором они были не только исполнителями, но и были вовлечены во все этапы создания. Это был неоценимый опыт. Кроме этого, ребята приняли участие в "э-празднике песни" – репетиции и выступления проходили онлайн.
"У тех, кто делает, дела не заканчиваются – чем больше ты делаешь, тем больше прибывает", – улыбается Анитра. Она не скрывает, что зрителям охватить всю культурную жизнь Вентспилса практически невозможно.
"Мы хотим расти, нам нравятся вызовы. Это один из ключевых факторов, который нас сплотил. Если бы не было так много проектов, конкурсов, сотрудничества с известными музыкантами, мы бы не достигли такого уровня развития. Это проверка на прочность – и ментальную, и физическую", – говорит Анна.
Есть молодые люди, которые с нетерпением ждут момента, когда можно будет уехать из дома – в большой город, который может дать больше. Но эти ребята пока что видят, что их будущее связано с Вентспилсом и с музыкой: «Нам никогда не было здесь скучно, всегда было чем заняться. Поэтому у нас нет желания поскорее уехать отсюда – здесь мы хорошо проводим время, здесь наши друзья и другие возможности».
"Мне всегда нравилось, что я живу в Вентспилсе. Здесь моя семья, и много возможностей для роста. Я планирую стать педагогом и знаю, что здесь есть коллектив, с которым в будущем мне будет одно удовольствие работать. Я иду к тому, чтобы вернуться в Вентспилс, но кто знает, куда заведет жизнь", – так обрисовывает свое будущее Валерия.
Интенсивное и увлекательное лето дало возможность молодежи прийти в себя после "ковидных" ограничений – вернулась жизнерадостность, которая немного увяла, когда вся жизнь стала удаленной, без возможности встречаться лично и репетировать. Анна не скрывает, что иногда накрывало ощущением, что не хочется больше ничего. "Сейчас мы воспрянули духом, снова хочется деятельности".
Галиньциемс – это один из исторических районов города, который стремительно развивается. «Это перспективный и динамичный район с активными местными жителями, которые вступают в местные общества, узнают историю своего края и стараются сохранить его традиции», – говорит Абеле. Именно поэтому было принято решение построить здесь новую библиотеку, которая будет выполнять не только функции библиотеки, но и станет центром общины – местом, которое в конкретной части города будет обеспечивать культурные нужды.
Авторы проекта – архитектурное бюро SARMA&NORDE Arhitekti. Открытие запланировано на весну 2022 года.
Разработчик строительного проекта ООО Balts un Melns. Открытие объекта тоже запланировано на весну 2022 года.
Согласно городской легенде на вопрос о том "Готова ли Рига?" нельзя отвечать утвердительно, потому что тогда город навсегда скроется под водами Даугавы. А что насчет Вентспилса? Исполнительный директор города говорит следующее: "Тоже самое можно сказать о развитии культурной жизни Вентспилса. Это процесс, который никогда не закончится, и всегда будут новые вызовы".