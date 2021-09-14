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ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Радость быть вместе
"Вместе со своими людьми можно свернуть горы", – говорит Вия Дравиня, режиссер Вентспилсского театра, которую мы встретили в Большом зале Вентспилсского центра культуры. Кажется, именно эта магическая возможность быть на одной волне с единомышленниками, расти самому и создавать что-то на радость другим – это то, что объединяет разновозрастных участников любительских коллективов Центра культуры.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс
Видео: Патрикс Паулс Брикис
В Вентспилсе работает большое количество любительских коллективов – хоры и оркестры, фольклорные группы, коллективы народного прикладного искусства, песенные, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. Они объединяют более 1000 участников, раскрывая множественные таланты жителей города.
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Сцена как второй дом
Вентспилсский театр – один из тех коллективов Центра культуры, который может похвастаться богатейшими традициями. В прошлом году он отпраздновал 75-летие – театр появился на свет 1945 году, и с того времени театральная труппа работала без перерыва. Ограничения, введенные в связи с Covid-19, внесли свои коррективы в планирование большого торжества, но коллектив подошел к этому творчески и все же нашел способы, как отпраздновать.

Вия Дравиня, которая четыре года назад стала режиссером Вентспилсского театра, гордится тем, что удалось сохранить традиции и высокий профессиональный уровень театра. «У нашего театра всегда была высокая планка, и я рада, что мы по сей день находимся в десятке лучших любительских театров Латвии», – рассказывает режиссер. Это подтверждает и признание, полученное на различных конкурсах и фестивалях, номинации и призы на конкурсе латвийских любительских театров «Постановка года». И, конечно, любовь зрителей.
В качестве актрисы Дравиня играет в театре уже 40 лет, поэтому зовет сцену своим вторым домом, а коллектив – второй семьей.

«Вентспилсский театр – это родные душой люди. Люди, которые днем работают на своей работе, а вечером приходят играть в театре. Игра в театре всегда была очень популярна в Латвии. Люди с удовольствием приходят играть. Долгие годы так было и в Вентспилсе».

В свое время в труппе было задействовано около 50 человек, а сейчас вентспилсскую труппу составляют 20 человек – сильное, стабильное ядро, к которому в случае необходимости присоединяются специально приглашенные актеры.
Игра в любительском театре дает все, чего ты не получаешь в других местах. Каждому – свое. Мне это дает непередаваемое чувство общности с фантастическими людьми, единомышленниками. Ты понимаешь, что это твои люди, и с ними вместе можно горы свернуть. Ощущение, когда зал дышит в одном ритме с тобой, фантастическое.
Вия Дравиня, режиссер Вентспилсского театра
За эти годы Лиана Грике сыграла в Вентспилсском театре около 20 ролей. "Неважно, насколько большие эти роли. Это зависит от амбиций человека. Мне всегда было важно участвовать и просто вариться в этом котле".
Лиана Грике – рекордсменка по пребыванию в театральной труппе. В театр она пришла с подачи подруги в 1968 году, когда режиссером был Раймондс Кугренс с женой Велтой, а отбор актеров был очень строгим и серьезным. Молодые люди стояли перед жюри на трясущихся ногах и с перепуганными глазами, а волнение от того, что приходилось выходить на сцену с более опытными коллегами, сохранялось еще долгие годы. Конечно, вместе с этим пришло и огромное удовольствие от проделанной работы.

"Когда я была молодой, меня мучил ужасный комплекс неполноценности. Он тебя сковывает, ты ничего не можешь – ни посмотреть, ни стоять, ни слова сказать. Но когда ты приходишь сюда, то ты в другом образе и тебе нужно мочь. Это большое облегчение".

Конечно, ограничения, введенные в связи с Covid-19, затронули жизнь любительских театров по всей Латвии. После принудительной паузы репетиции Вентспилсского театра возобновились на открытом воздухе этой весной. Труппа с нетерпением ждет возможности отправиться на гастроли, встречаться с коллегами из других городов, где гостей всегда сердечно принимают и угощают чаем с пирогами. "Это так мило, когда тебя ждут. Большой подарок. Сейчас все затихло, но мы надеемся, что пандемия уймется, что мы все будем привитые и снова сможем встречаться и работать", – надеется Грике.

"Этим летом в Вентспилсе много чего происходило. До этого была какая-то усталость и даже апатия, но понемногу все возвращается на круги своя, это хорошо. Успевай только ходить. Будет опять и ромашковый чай, и пирожки", – смеются обе дамы.
Фото: Пресс-фото
Вырасти вместе и вернуться
То, что в малом зале Вентспилсского центра культуры проходит репетиция вокального ансамбля "Планета Маленького принца", можно слышать за версту – звучные голоса молодых людей и смех наполняют коридоры. Большая часть участников выросли вместе, учились вместе с первого класса и стали близкими друзьями, которые празднуют праздники и отдыхают тоже вместе. "Мы так сплотились, почти как семья", – признают дирижеры Анитра Ниедре и Рудите Талберга, которые в Центре культуры руководят четырьмя коллективами для разных возрастов – детским вокальным ансамблем "Другая планета", вокальными ансамблями "Планета Маленького принца" и Mundus, а также женским хором Venda.

"Мы целеустремленные и готовы к большим вызовам. Это нравится детям и молодежи", – не скрывает Рудите. К тому же, это приносит свои результаты – коллективы успешно участвуют в конкурсах и фестивалях, Празднике песни, гастролируют и участвуют в различных проектах. До пандемии Covid-19 один или два раза в год ансамбли ездили на конкурсы за границу. Руководительницы коллективов уже точно знают: если нужно выбрать между поездкой на фестиваль или на конкурс, участники проголосуют за соревнование. "Им нужен вызов и дух соревнований, чтобы поднимать свою планку и учиться".
Участники "Планеты Маленького принца" полны энергии, самостоятельны, инициативны, не боятся высказывать идеи, мотивируют и поддерживают друг друга. "Они учат и нас, нам тоже нужно быть на уровне", – рассказывает Рудите о работе с молодежью.

Преподавательницы уверены, что участие в музыкальном коллективе расширяет кругозор. "Ребенок, которого привели петь, видит шире. Не только себя и одно направление. Это пригодится в жизни, во многих профессиях. Они любознательные, подвижные и живые – как физически, так и в своем мышлении", – так характеризует своих воспитанников Анитра. "Многие из них связывают свою жизнь с музыкой, но, даже если они выберут другую жизненную дорогу, полученные навыки – осанка, речь, актерское мастерство – сильно пригодятся".

Ушедшее лето было очень насыщенным – молодежь под руководством Даце Пуце участвовала в съемках музыкального клипа "Ох, ты ж двор моего брата", в котором они были не только исполнителями, но и были вовлечены во все этапы создания. Это был неоценимый опыт. Кроме этого, ребята приняли участие в "э-празднике песни" – репетиции и выступления проходили онлайн.

"У тех, кто делает, дела не заканчиваются – чем больше ты делаешь, тем больше прибывает", – улыбается Анитра. Она не скрывает, что зрителям охватить всю культурную жизнь Вентспилса практически невозможно.
"Мы вместе росли. Вне этого коллектива у нас нет друзей", – смеются Кристианс, Анна и Валерия.
Участники ансамбля "Планета Маленького принца" Кристианс, Анна и Валерия согласны со своими учительницами – в Вентспилсе очень много возможностей. Кристианс учится в Вентспилсской музыкальной средней школе, Валерия только что ее закончила и поступила в Латвийскую музыкальную академию им. Язепса Витолса, а Анна уже учится в Риге. Это не мешает продолжать работу в коллективе и находить время и возможности присоединиться к друзьям.

"Мы хотим расти, нам нравятся вызовы. Это один из ключевых факторов, который нас сплотил. Если бы не было так много проектов, конкурсов, сотрудничества с известными музыкантами, мы бы не достигли такого уровня развития. Это проверка на прочность – и ментальную, и физическую", – говорит Анна.

Есть молодые люди, которые с нетерпением ждут момента, когда можно будет уехать из дома – в большой город, который может дать больше. Но эти ребята пока что видят, что их будущее связано с Вентспилсом и с музыкой: «Нам никогда не было здесь скучно, всегда было чем заняться. Поэтому у нас нет желания поскорее уехать отсюда – здесь мы хорошо проводим время, здесь наши друзья и другие возможности».

"Мне всегда нравилось, что я живу в Вентспилсе. Здесь моя семья, и много возможностей для роста. Я планирую стать педагогом и знаю, что здесь есть коллектив, с которым в будущем мне будет одно удовольствие работать. Я иду к тому, чтобы вернуться в Вентспилс, но кто знает, куда заведет жизнь", – так обрисовывает свое будущее Валерия.

Интенсивное и увлекательное лето дало возможность молодежи прийти в себя после "ковидных" ограничений – вернулась жизнерадостность, которая немного увяла, когда вся жизнь стала удаленной, без возможности встречаться лично и репетировать. Анна не скрывает, что иногда накрывало ощущением, что не хочется больше ничего. "Сейчас мы воспрянули духом, снова хочется деятельности".
Ребята из вокального ансамбля «Планета Маленького принца» могут увлечь даже случайно забредшего на репетицию человека. Своей энергией, горящими глазами и четким ощущением того, что они не просто коллектив, а друзья. Банда, которая будет стоять друг за друга горой.
Расширение культурного пространства
Исполнительный директор Вентспилсской городской думы Алдис Абеле, который координирует культурные учреждение и задает направление культурным процессам, отмечает, что после завершения крупного проекта зачастую появляется ощущение, что теперь уже точно сделано все. Но это не так – всегда находятся вещи, которые можно сделать лучше. Так было и после открытия концертного зала «Латвия». Сейчас уже кипит работа над двумя новыми объектами, важными для культурной инфраструктуры города – многофункциональным центром услуг в Галиньциемсе и новым зданием Приморского музея под открытым небом.

Галиньциемс – это один из исторических районов города, который стремительно развивается. «Это перспективный и динамичный район с активными местными жителями, которые вступают в местные общества, узнают историю своего края и стараются сохранить его традиции», – говорит Абеле. Именно поэтому было принято решение построить здесь новую библиотеку, которая будет выполнять не только функции библиотеки, но и станет центром общины – местом, которое в конкретной части города будет обеспечивать культурные нужды.

Авторы проекта – архитектурное бюро SARMA&NORDE Arhitekti. Открытие запланировано на весну 2022 года.
Развитие районов – это наш приоритет. Районы – это место силы, там стабильные и сильные общины, на которых основывается долгосрочное развитие и города, и страны
Алдис Абеле, исполнительный директор Вентспилсской городской думы
"Миссия Приморского музея под открытым небом – это изучение, сохранение и популяризация традиционного образа жизни северо-курземского побережья. Один блок – это рыболовство и мореходство, а второй – это приморское сельское хозяйство и жизнь прибрежных селений. Новая экспозиция будет рассказывать именно об этом. Нам нужно пространство, в котором можно рассказать историю морей и земель, историю того, как все начиналось", – так Абеле обрисовывает планы на будущее.

Разработчик строительного проекта ООО Balts un Melns. Открытие объекта тоже запланировано на весну 2022 года.

Согласно городской легенде на вопрос о том "Готова ли Рига?" нельзя отвечать утвердительно, потому что тогда город навсегда скроется под водами Даугавы. А что насчет Вентспилса? Исполнительный директор города говорит следующее: "Тоже самое можно сказать о развитии культурной жизни Вентспилса. Это процесс, который никогда не закончится, и всегда будут новые вызовы".
Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов»

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».
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