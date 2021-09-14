Участники ансамбля "Планета Маленького принца" Кристианс, Анна и Валерия согласны со своими учительницами – в Вентспилсе очень много возможностей. Кристианс учится в Вентспилсской музыкальной средней школе, Валерия только что ее закончила и поступила в Латвийскую музыкальную академию им. Язепса Витолса, а Анна уже учится в Риге. Это не мешает продолжать работу в коллективе и находить время и возможности присоединиться к друзьям.



"Мы хотим расти, нам нравятся вызовы. Это один из ключевых факторов, который нас сплотил. Если бы не было так много проектов, конкурсов, сотрудничества с известными музыкантами, мы бы не достигли такого уровня развития. Это проверка на прочность – и ментальную, и физическую", – говорит Анна.



Есть молодые люди, которые с нетерпением ждут момента, когда можно будет уехать из дома – в большой город, который может дать больше. Но эти ребята пока что видят, что их будущее связано с Вентспилсом и с музыкой: «Нам никогда не было здесь скучно, всегда было чем заняться. Поэтому у нас нет желания поскорее уехать отсюда – здесь мы хорошо проводим время, здесь наши друзья и другие возможности».



"Мне всегда нравилось, что я живу в Вентспилсе. Здесь моя семья, и много возможностей для роста. Я планирую стать педагогом и знаю, что здесь есть коллектив, с которым в будущем мне будет одно удовольствие работать. Я иду к тому, чтобы вернуться в Вентспилс, но кто знает, куда заведет жизнь", – так обрисовывает свое будущее Валерия.



Интенсивное и увлекательное лето дало возможность молодежи прийти в себя после "ковидных" ограничений – вернулась жизнерадостность, которая немного увяла, когда вся жизнь стала удаленной, без возможности встречаться лично и репетировать. Анна не скрывает, что иногда накрывало ощущением, что не хочется больше ничего. "Сейчас мы воспрянули духом, снова хочется деятельности".

