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Foto: Monta Blāze

Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных

Находиться в движении – это одна из основ хорошего самочувствия и жизнерадостности. С этим согласится каждый, кто подобрал физическую нагрузку себе по нраву. Одному нужны интенсивные тренировки в спортзале или ежеутренняя пробежка, а другой с удовольствием отправляется в долгие пешие прогулки или занимается йогой дома вместе с виртуальным тренером. Все эти движения отличаются друг от друга, но каждое из них позволяет нам чувствовать себя лучше. Вентспилс, заботясь о своих жителях и гостях города, приглашает подвигаться и размяться.

«Мы очень много работали, чтобы в Вентспилсе царил спортивный дух, который способствует здоровью. Чтобы вентспилсчане и гости города были активными и занимались различными видами спорта, была обеспечена не только хорошая инфраструктура для спорта, но и для здорового образа жизни – у нас есть и пляж, и прогулочные дорожки, и велодорожки, тренажеры на открытом воздухе, детские городки, множество спортивных площадок, стадион для уличных тренировок. Есть также комплексные спортивные площадки рядом с образовательными учреждениями и детские игровые площадки», – о широких возможностях быть активным в Вентспилсе рассказывает Дайна Пайпала, руководитель Спортивного управления Вентспилсской думы.

Сохранение здоровья на протяжении всей жизни – это личная ответственность каждого человека. Однако в наших силах дать жителям и гостям города разнообразные возможности заниматься спортом, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие. Дайна Пайпала

Вставай и двигайся

Иногда мы находим отговорки, чтобы не заниматься спортом, потому что это якобы требует дополнительных средств, а на самом деле нам хочется провести вечер на удобном диване. Отличная возможность размяться без дополнительных вложений – это уличные тренажеры. В Вентспилсе они доступны в 13 местах – во дворах многоквартирных домов, в Юрмальском парке, на пляже Голубого флага, а также в саду Ренькя, где этим летом было установлено семь новых тренажеров.

Уличные тренажеры очень просты и интуитивно понятны, к тому же, они доступны без ограничений в любое время дня и ночи. Поэтому их можно эффективно использовать в качестве составной части ежедневных тренировок и в тех случаях, когда просто хочется подвигаться и попробовать что-то новое. Кто знает – может быть, именно это движение станет твоим.

В движении мы находимся, когда гуляем, – неважно, пройдешь ли 10 тысяч шагов в день или меньше. Прогулка позволяет размять усталое от дневных забот тело и, что немаловажно, привести в порядок мысли и снизить тревожность. Кроме того, на прогулку можно отправиться вместе с семьей, сменив просмотр сериалов на более качественное времяпрепровождение. Вместо посещения кафе с друзьями можно выбрать прогулку, финальной точкой которой будет пикник.

В Вентспилсе много мест, которые прямо-таки зовут подняться с дивана и пойти гулять – Юрмальский парк, сад Ренькя, пляж, променад на улице Остас, озерная тропа Бушениеку и другие. Физические активности можно совместить со знакомством с городом, прогулявшись по ранее невиданным местам или пройдясь по уже знакомым дорожкам в другое время суток.

Для освоения новых мест можно использовать велосипед (если в городе ты гость, обрати внимание на возможность аренды велосипедов), обеспечив себе более интенсивную нагрузку, а также возможность больше увидеть за раз – общая длина вентспилсских велодорожек составляет 60 км, к тому же они соединяют между собой наиболее любимые туристами достопримечательности Вентспилса. Карту для веломаршрутов можно найти здесь.

Спортивный дух Вентспилса подчеркивает еще и то, что жители и гости города могут бесплатно использовать девять площадок для пляжного волейбола, пять из которых находятся на стадионе для пляжного волейбола у пляжа Голубого флага, а также городской стадион, футбольные площадки, скейтпарк и BMX-трассу.

Исторически в Вентспилсе очень любят игру в баскетбол, поэтому сейчас в городе доступно 30 площадок для баскетбола. Конечно, бесплатно. 

С учетом роста популярности баскетбола 3x3 (его еще называют стритболом) спортивная площадка у Вентспилской государственной гимназии №1 в летние месяцы каждому желающему предоставляет возможность поиграть с 10 до 22 часов на новых стритбольных площадках. Покрытие площадок ENLIO сделано в Китае, а конструкции корзин сделаны голландской компанией Schelde Sports B.V. и полностью соответствуют требованиям Международной федерации баскетбола (FIBA). На подобных площадках пройдут соревнования по стритболу в 2021 году во время Олимпийских игр в Токио.


Ближайшие спортивные мероприятия в Вентспилсе:

8 августа– Вселатвийский фестиваль скандинавской ходьбы

15-16 августа – этап чемпионата Латвии и кубок Вентспилса по BMX

27-29 августа – 19-й международный турнир по керлингу «Кубок Вентспилса 2020»

29 августа – международные соревнования по скалолазанию Ventspils OPEN 2020

29 августа – международный турнир по тяжелой атлетике «Вентспилс 2020»

18 сентября – Олимпийский день 2020

20 сентября – метание камней на пляже Голубого флага

18-27 сентября – Европейская неделя спорта 2020

Катайся на роликах или вейкборде, забирайся в гору

Тем, кто хочет поймать лето за хвост и насладиться водными видами спорта, нужно отправиться в Пляжный аквапарк , где можно не только хорошо провести время на водных аттракционах, но и просто побыть на свежем воздухе, обзавестись красивым естественным загаром и послушать, как плещется море. Возобновил работу и Парк водных приключений, в котором можно отдыхать и поправлять здоровье. Парк доступен для жителей любого возраста, а также для спортсменов.

Любителям активного отдыха стоит включить в свой маршрут вентспилсский Парк приключений – комплекс отдыха, где можно найти развлечения и занятия спортом на любой вкус. Сюда можно прийти одному, в группе или с семьей, парк открыт круглый год. В парке есть зона аттракционов, трасса для катания на покрышках, веревочная трасса, а также вейкпарк.  

Довольно большим вызовом для не самых активных спортсменов будет подъем длиной в 385 шагов на вершину «шляпы Лембергса», которая находится на 58 метрах над уровнем моря и откуда открывается впечатляющий вид.

        

Если вас утомила летняя жара, то можно переключиться на «зиму» и посетить каток в Олимпийском центре «Вентспилс». Больше о том, что предлагает Олимпийский центр, можно узнать здесь.

Пионеры скандинавской ходьбы

Вентспилс, кажется, считается неофициальной столицей скандинавской ходьбы в Латвии. Уже 11 год подряд именно здесь проходит Вселатвийский фестиваль скандинавской ходьбы.

Несмотря на то, что популярность скандинавской ходьбы в Латвии набирает обороты, многим все еще кажется, что это что-то такое для пенсионеров. Вентспилсчане ломают этот стереотип – в городских парках, на улицах и в других местах для прогулок можно увидеть много людей разных возрастов и физической подготовки с палками для скандинавской ходьбы.

Скандинавская ходьба считается одной из самых демократичных физических активностей: палки и хорошая обувь – это единственное, что необходимо. К тому же, ты не привязан к графику занятий или к абонементу спортзала. Главное – просто собраться и выйти на улицу. 

Слышишь? Это Вентспилс зовет тебя выйти на улицу и размяться. Посмотри, какие возможности для активного отдыха предлагает город, и найди то, что тебе по душе!

Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».

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