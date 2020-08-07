Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Находиться в движении – это одна из основ хорошего самочувствия и жизнерадостности. С этим согласится каждый, кто подобрал физическую нагрузку себе по нраву. Одному нужны интенсивные тренировки в спортзале или ежеутренняя пробежка, а другой с удовольствием отправляется в долгие пешие прогулки или занимается йогой дома вместе с виртуальным тренером. Все эти движения отличаются друг от друга, но каждое из них позволяет нам чувствовать себя лучше. Вентспилс, заботясь о своих жителях и гостях города, приглашает подвигаться и размяться.
«Мы очень много работали, чтобы в Вентспилсе царил спортивный дух, который способствует здоровью. Чтобы вентспилсчане и гости города были активными и занимались различными видами спорта, была обеспечена не только хорошая инфраструктура для спорта, но и для здорового образа жизни – у нас есть и пляж, и прогулочные дорожки, и велодорожки, тренажеры на открытом воздухе, детские городки, множество спортивных площадок, стадион для уличных тренировок. Есть также комплексные спортивные площадки рядом с образовательными учреждениями и детские игровые площадки», – о широких возможностях быть активным в Вентспилсе рассказывает Дайна Пайпала, руководитель Спортивного управления Вентспилсской думы.
Вставай и двигайся
Иногда мы находим отговорки, чтобы не заниматься спортом, потому что это якобы требует дополнительных средств, а на самом деле нам хочется провести вечер на удобном диване. Отличная возможность размяться без дополнительных вложений – это уличные тренажеры. В Вентспилсе они доступны в 13 местах – во дворах многоквартирных домов, в Юрмальском парке, на пляже Голубого флага, а также в саду Ренькя, где этим летом было установлено семь новых тренажеров.
Уличные тренажеры очень просты и интуитивно понятны, к тому же, они доступны без ограничений в любое время дня и ночи. Поэтому их можно эффективно использовать в качестве составной части ежедневных тренировок и в тех случаях, когда просто хочется подвигаться и попробовать что-то новое. Кто знает – может быть, именно это движение станет твоим.
В движении мы находимся, когда гуляем, – неважно, пройдешь ли 10 тысяч шагов в день или меньше. Прогулка позволяет размять усталое от дневных забот тело и, что немаловажно, привести в порядок мысли и снизить тревожность. Кроме того, на прогулку можно отправиться вместе с семьей, сменив просмотр сериалов на более качественное времяпрепровождение. Вместо посещения кафе с друзьями можно выбрать прогулку, финальной точкой которой будет пикник.
В Вентспилсе много мест, которые прямо-таки зовут подняться с дивана и пойти гулять – Юрмальский парк, сад Ренькя, пляж, променад на улице Остас, озерная тропа Бушениеку и другие. Физические активности можно совместить со знакомством с городом, прогулявшись по ранее невиданным местам или пройдясь по уже знакомым дорожкам в другое время суток.
Для освоения новых мест можно использовать велосипед (если в городе ты гость, обрати внимание на возможность аренды велосипедов), обеспечив себе более интенсивную нагрузку, а также возможность больше увидеть за раз – общая длина вентспилсских велодорожек составляет 60 км, к тому же они соединяют между собой наиболее любимые туристами достопримечательности Вентспилса. Карту для веломаршрутов можно найти здесь.
Спортивный дух Вентспилса подчеркивает еще и то, что жители и гости города могут бесплатно использовать девять площадок для пляжного волейбола, пять из которых находятся на стадионе для пляжного волейбола у пляжа Голубого флага, а также городской стадион, футбольные площадки, скейтпарк и BMX-трассу.
Исторически в Вентспилсе очень любят игру в баскетбол, поэтому сейчас в городе доступно 30 площадок для баскетбола. Конечно, бесплатно.
С учетом роста популярности баскетбола 3x3 (его еще называют стритболом) спортивная площадка у Вентспилской государственной гимназии №1 в летние месяцы каждому желающему предоставляет возможность поиграть с 10 до 22 часов на новых стритбольных площадках. Покрытие площадок ENLIO сделано в Китае, а конструкции корзин сделаны голландской компанией Schelde Sports B.V. и полностью соответствуют требованиям Международной федерации баскетбола (FIBA). На подобных площадках пройдут соревнования по стритболу в 2021 году во время Олимпийских игр в Токио.
Ближайшие спортивные мероприятия в Вентспилсе:
15-16 августа – этап чемпионата Латвии и кубок Вентспилса по BMX
27-29 августа – 19-й международный турнир по керлингу «Кубок Вентспилса 2020»
29 августа – международные соревнования по скалолазанию Ventspils OPEN 2020
29 августа – международный турнир по тяжелой атлетике «Вентспилс 2020»
18 сентября – Олимпийский день 2020
20 сентября – метание камней на пляже Голубого флага
18-27 сентября – Европейская неделя спорта 2020
Катайся на роликах или вейкборде, забирайся в гору
Тем, кто хочет поймать лето за хвост и насладиться водными видами спорта, нужно отправиться в Пляжный аквапарк , где можно не только хорошо провести время на водных аттракционах, но и просто побыть на свежем воздухе, обзавестись красивым естественным загаром и послушать, как плещется море. Возобновил работу и Парк водных приключений, в котором можно отдыхать и поправлять здоровье. Парк доступен для жителей любого возраста, а также для спортсменов.
Любителям активного отдыха стоит включить в свой маршрут вентспилсский Парк приключений – комплекс отдыха, где можно найти развлечения и занятия спортом на любой вкус. Сюда можно прийти одному, в группе или с семьей, парк открыт круглый год. В парке есть зона аттракционов, трасса для катания на покрышках, веревочная трасса, а также вейкпарк.
Довольно большим вызовом для не самых активных спортсменов будет подъем длиной в 385 шагов на вершину «шляпы Лембергса», которая находится на 58 метрах над уровнем моря и откуда открывается впечатляющий вид.
Если вас утомила летняя жара, то можно переключиться на «зиму» и посетить каток в Олимпийском центре «Вентспилс». Больше о том, что предлагает Олимпийский центр, можно узнать здесь.
Пионеры скандинавской ходьбы
Вентспилс, кажется, считается неофициальной столицей скандинавской ходьбы в Латвии. Уже 11 год подряд именно здесь проходит Вселатвийский фестиваль скандинавской ходьбы.
Несмотря на то, что популярность скандинавской ходьбы в Латвии набирает обороты, многим все еще кажется, что это что-то такое для пенсионеров. Вентспилсчане ломают этот стереотип – в городских парках, на улицах и в других местах для прогулок можно увидеть много людей разных возрастов и физической подготовки с палками для скандинавской ходьбы.
Скандинавская ходьба считается одной из самых демократичных физических активностей: палки и хорошая обувь – это единственное, что необходимо. К тому же, ты не привязан к графику занятий или к абонементу спортзала. Главное – просто собраться и выйти на улицу.
Слышишь? Это Вентспилс зовет тебя выйти на улицу и размяться. Посмотри, какие возможности для активного отдыха предлагает город, и найди то, что тебе по душе!