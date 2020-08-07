Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных

В движении мы находимся, когда гуляем, – неважно, пройдешь ли 10 тысяч шагов в день или меньше. Прогулка позволяет размять усталое от дневных забот тело и, что немаловажно, привести в порядок мысли и снизить тревожность. Кроме того, на прогулку можно отправиться вместе с семьей, сменив просмотр сериалов на более качественное времяпрепровождение. Вместо посещения кафе с друзьями можно выбрать прогулку, финальной точкой которой будет пикник.

В Вентспилсе много мест, которые прямо-таки зовут подняться с дивана и пойти гулять – Юрмальский парк, сад Ренькя, пляж, променад на улице Остас, озерная тропа Бушениеку и другие. Физические активности можно совместить со знакомством с городом, прогулявшись по ранее невиданным местам или пройдясь по уже знакомым дорожкам в другое время суток.