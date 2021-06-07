Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов

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"Город образовался на песчаном грунте в прибрежной территории. Природа издавна диктовала свои условия, что и где можно будет строить и выращивать, а где нельзя", – говорит Лилита Зелтиня, ландшафтный архитектор Вентспилса.
С ходом времени Вентспилс приобрел те черты, которые мы видим и знаем сегодня – он стал городом, где урбанизированная среда органично переплетается с природой – морским побережьем, лесами, рекой и озером.
Анита Нейланде, которая работала в Вентспилсе ландшафтным архитектором с 1999 по 2013 год, с удовлетворением вспоминает проделанную работу. «Начав работать, я поняла, что это уникальная возможность реализоваться. Масштаб города позволяет быть включенной в работы – если что-то происходит, то можно туда приехать, подключиться, принять решение и сделать. Это было время, когда в городе уже была установка на то, что Вентспилс должен быть примером. Нужно было, чтобы все было хорошо и даже лучше, чтобы было ярко, красиво и, конечно, качественно. Была возможность применять опыт на практике – принимать решения и реализовывать профессиональные цели». Так Нейланде вспоминает годы работы в Вентспилсе, куда она попала после 20 лет работы в Булдурском садоводческом техникуме.
"Вентспилс – это приморский город, который обдувает ветер и песок, его не воспринимают как зеленый оазис. Поэтому это нужно было создать искусственно, конечно, сохранив природную среду там, где это возможно", – вспоминает ландшафтный архитектор. Одной из ее первых задач стало оживление города с помощью цвета – нужно было включить в зеленые насаждения ранние весенние цветы, которые теперь ежегодно приветствуют жителей и гостей города.
Большую роль в создании ландшафта Вентспилса сыграл мягкий приморский климат, который позволил экспериментировать с насаждениями. "Мы пробовали сажать платаны. В уличных насаждениях стали чаще использовать рябину, которая с экологической точки зрения хорошо сочетается с сосновым лесом, а также декоративные яблони и ивы", – рассказывает Нейланде.
Оценивая сегодняшний Вентспилс, ландшафтный архитектор отмечает, что городу все еще есть куда расти и развиваться, все еще есть много возможностей, как городу себя проявить. Но общее ощущения остается неизменным – здесь есть чем заняться и на что посмотреть, и одного дня для отдыха в Вентспилсе недостаточно.
Она работает в Вентспилсе с 2014 года и убедилась в том, что жители города очень заботятся о своем местожительстве. Эта индивидуальная забота – существенный акцент, который является частью общего городского ландшафта. Зелтиня подчеркивает, что даже без огромных вложений, замечая и заботясь о небольших деталях, можно добиться желаемого эффекта. В качестве краеугольных камней в создании городской среды она отмечает многолетний труд, знания, опыт и непрерывное совершенствование, а также способность привлекать и удерживать профессионалов.
"Если посмотреть на исторические изображения, то мы увидим, что когда-то большая часть улиц не была мощеной и была вся в грязи. Сейчас все совершенно наоборот. Ландшафт города находится в непрерывном развитии, и даже те, кто не был здесь пять лет, увидят, что это стал совсем другой город", – убеждена Зелтиня.
Если хотите познакомиться с сегодняшним Вентспилсом, у вас есть много вариантов, как составить маршрут, чтобы посмотреть и на старые культурно-исторические ценности, выдержавшие проверку временем, и на новые объекты, которые были созданы в последние десятилетия. Неотъемлемой частью города стали фонтаны, и мы убедились на своем опыте – поиск и знакомство со всеми десятью фонтанами может стать увлекательным квестом выходного дня.
Ландшафтный архитектор считает, что город начал развиваться в правильном направлении – в Вентспилсе зеленые насаждения переплетены с природными территориями. Например, в Юрмальском парке часть территории приведена в порядок человеком, а часть – сохранена в природном виде, таким образом, формируется устойчивая модель города, дружественная по отношению к планете.
По словам главного садовода, она отвечает за все зеленое и цветущее – газоны, деревья, цветы. Ее команда – это две компании, ООО Ventspils labiekārtošanas kombināts и ООО Galantus, в которых работают от 20 до 25 сотрудников. Рабочие будни она проводит вместе с ландшафтным дизайнером Лилитой Зелтиней, проектировщиками и другими специалистами. "Мы вместе работаем над зеленой и цветущей душой Вентспилса", – улыбается садовод.
Работа над украшением города никогда не останавливается. Сейчас в городе на клумбах еще красиво цветут весенние цветы, но в преддверии летнего периода уже высаживают однолетние растения, а цветочные скульптуры уже облачились в летние костюмы. На лето заготовлен разнообразный ассортимент растений – в цветочных скульптурах доминируют вечноцветущие бегонии, крестовники, калоцефалусы, седумы, а в обычных клумбах – яснотка, георгины, кореопсисы, бегонии и много других цветов. Осенью на клумбах Вентспилса расцветут хризантемы, капуста, в цветочных контейнерах появятся цикламены и калоцефалусы, которые хорошо зимуют. Затем в зависимости от погоды в октябре или ноябре настанет время сажать луковичные цветы – это, как правило, длится месяц, иногда полтора. Также необходимо подготовиться к зимнему сезону – для цветочных скульптур создают зимнее оформление или "пальто", для которых каждый год выбирают новые аксессуары на радость жителей и гостей города
"У садовников нет времени перевести дыхание», – так характеризует рабочий ритм главный садовод Вентспилса. Работа над летним нарядом цветочных скульптур начинается уже предыдущей весной, в рамках которой специалиста стараются объединить идеи и замыслы с актуальными событиями и мероприятиями: "Это большое планирование – мы думаем, что произойдет в следующем году и придумываем, как это все будет выглядеть".
Кроме этого, планируется дополнить зеленые насаждения новыми растениями. В этом году на Шведском валу посажено 30 новых саженцев – платан, магнолия, смородина и другие. Была проделана большая работа для благоустройства строящегося Центра науки – там будет живая изгородь из грабов, будут расти красные клены и другие интересные растения. "Это будет большая и красивая территория, где можно будет с наслаждением гулять и отдыхать", – прогнозирует главная садовница города.
"Когда я вижу, как люди фотографируют цветочные клумбы, наслаждаются видом и ароматами цветов, сидя на скамейках, или просто говорят о том, как вокруг красиво, – это всё, что мне нужно", – так Макрецка рассказывает об удовольствии от работы. Ее радует и то, что, когда люди видят работающего садовника, они подходят и интересуются сортами цветов, а владельцы питомников потом рассказывают, что покупатели хотят приобрести именно такое растение, которое они видели в цветочной корове или в другом месте в городе.