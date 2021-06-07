Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов

В качестве наследия советских лет в городе остались зеленые насаждения, которые по сей день требуют много заботы. Было время, когда здоровые и растущие деревья укорачивали и обстригали, но при грамотном планировании работ и их своевременном выполнении искусным садовникам удалось восстановить и сохранить красивые аллеи во многих местах города.



Анита Нейланде, которая работала в Вентспилсе ландшафтным архитектором с 1999 по 2013 год, с удовлетворением вспоминает проделанную работу. «Начав работать, я поняла, что это уникальная возможность реализоваться. Масштаб города позволяет быть включенной в работы – если что-то происходит, то можно туда приехать, подключиться, принять решение и сделать. Это было время, когда в городе уже была установка на то, что Вентспилс должен быть примером. Нужно было, чтобы все было хорошо и даже лучше, чтобы было ярко, красиво и, конечно, качественно. Была возможность применять опыт на практике – принимать решения и реализовывать профессиональные цели». Так Нейланде вспоминает годы работы в Вентспилсе, куда она попала после 20 лет работы в Булдурском садоводческом техникуме.



"Вентспилс – это приморский город, который обдувает ветер и песок, его не воспринимают как зеленый оазис. Поэтому это нужно было создать искусственно, конечно, сохранив природную среду там, где это возможно", – вспоминает ландшафтный архитектор. Одной из ее первых задач стало оживление города с помощью цвета – нужно было включить в зеленые насаждения ранние весенние цветы, которые теперь ежегодно приветствуют жителей и гостей города.



Большую роль в создании ландшафта Вентспилса сыграл мягкий приморский климат, который позволил экспериментировать с насаждениями. "Мы пробовали сажать платаны. В уличных насаждениях стали чаще использовать рябину, которая с экологической точки зрения хорошо сочетается с сосновым лесом, а также декоративные яблони и ивы", – рассказывает Нейланде.



Оценивая сегодняшний Вентспилс, ландшафтный архитектор отмечает, что городу все еще есть куда расти и развиваться, все еще есть много возможностей, как городу себя проявить. Но общее ощущения остается неизменным – здесь есть чем заняться и на что посмотреть, и одного дня для отдыха в Вентспилсе недостаточно.

