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Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Коровы и цветочные скульптуры – многим именно эта ассоциация приходит на ум при мысли о выходных в Вентспилсе. Но если познакомиться с городом поближе и посмотреть на него глазами местных, то открывается много других достопримечательностей и мест для отдыха, среди которых каждый найдет что-то себе по душе. В продолжении проекта "Вентспилс глазами местных" мы будет искать новые впечатления, истории и приключения, а также посмотрим в будущее – там жителей и гостей города ждут удивительные открытия.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс, пресс-фото
История города уходит своими корнями во вторую половину 13 века, когда был построен замок Ливонского ордена, а годом основания города принято считать 1290 год. На своем веку город пережил не одну смену власти, и городской пейзаж менялся в ногу со временем. В чертах Вентспилса след оставила экологическая катастрофа, произошедшая в 17 веке, когда примерно за 100 лет город засыпало дюнным песком. Под ним скрылась застройка 13-16 веков. Город помнит и перевалку соли в порту, и закрытую прибрежную зону в советское время, и другие действия человека и природы.

"Город образовался на песчаном грунте в прибрежной территории. Природа издавна диктовала свои условия, что и где можно будет строить и выращивать, а где нельзя", – говорит Лилита Зелтиня, ландшафтный архитектор Вентспилса.

С ходом времени Вентспилс приобрел те черты, которые мы видим и знаем сегодня – он стал городом, где урбанизированная среда органично переплетается с природой – морским побережьем, лесами, рекой и озером.
Вентспилс – это город ярко выраженных контрастов. Впечатляющий порт, терминалы, строения, которые нравятся маленьким мальчикам и взрослым мужчинам – это все здесь, рядом с историческим центром. Все это уживается с природным ландшафтом и городом как местом для жизни – местом, где люди живут, работают и отдыхают.
Лилита Зелтиня, ландшафтный архитектор Вентспилса
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Oживление города
В качестве наследия советских лет в городе остались зеленые насаждения, которые по сей день требуют много заботы. Было время, когда здоровые и растущие деревья укорачивали и обстригали, но при грамотном планировании работ и их своевременном выполнении искусным садовникам удалось восстановить и сохранить красивые аллеи во многих местах города.

Анита Нейланде, которая работала в Вентспилсе ландшафтным архитектором с 1999 по 2013 год, с удовлетворением вспоминает проделанную работу. «Начав работать, я поняла, что это уникальная возможность реализоваться. Масштаб города позволяет быть включенной в работы – если что-то происходит, то можно туда приехать, подключиться, принять решение и сделать. Это было время, когда в городе уже была установка на то, что Вентспилс должен быть примером. Нужно было, чтобы все было хорошо и даже лучше, чтобы было ярко, красиво и, конечно, качественно. Была возможность применять опыт на практике – принимать решения и реализовывать профессиональные цели». Так Нейланде вспоминает годы работы в Вентспилсе, куда она попала после 20 лет работы в Булдурском садоводческом техникуме.

"Вентспилс – это приморский город, который обдувает ветер и песок, его не воспринимают как зеленый оазис. Поэтому это нужно было создать искусственно, конечно, сохранив природную среду там, где это возможно", – вспоминает ландшафтный архитектор. Одной из ее первых задач стало оживление города с помощью цвета – нужно было включить в зеленые насаждения ранние весенние цветы, которые теперь ежегодно приветствуют жителей и гостей города.

Большую роль в создании ландшафта Вентспилса сыграл мягкий приморский климат, который позволил экспериментировать с насаждениями. "Мы пробовали сажать платаны. В уличных насаждениях стали чаще использовать рябину, которая с экологической точки зрения хорошо сочетается с сосновым лесом, а также декоративные яблони и ивы", – рассказывает Нейланде.

Оценивая сегодняшний Вентспилс, ландшафтный архитектор отмечает, что городу все еще есть куда расти и развиваться, все еще есть много возможностей, как городу себя проявить. Но общее ощущения остается неизменным – здесь есть чем заняться и на что посмотреть, и одного дня для отдыха в Вентспилсе недостаточно.
Mаленькие детали и забота местных
"В планировании городского ландшафта каждый шажок тщательно продумывается так, чтобы весь ландшафт был структурирован, чтобы он не был монотонным или развивался только точечно – все должно работать в целом, как в единой сети. За этим следует декоративная часть, в которой учитываются все научные, культурные и публичные объекты – библиотеки, концертный зал "Латвия" и другие", – рассказывает Зелтиня.

Она работает в Вентспилсе с 2014 года и убедилась в том, что жители города очень заботятся о своем местожительстве. Эта индивидуальная забота – существенный акцент, который является частью общего городского ландшафта. Зелтиня подчеркивает, что даже без огромных вложений, замечая и заботясь о небольших деталях, можно добиться желаемого эффекта. В качестве краеугольных камней в создании городской среды она отмечает многолетний труд, знания, опыт и непрерывное совершенствование, а также способность привлекать и удерживать профессионалов.

"Если посмотреть на исторические изображения, то мы увидим, что когда-то большая часть улиц не была мощеной и была вся в грязи. Сейчас все совершенно наоборот. Ландшафт города находится в непрерывном развитии, и даже те, кто не был здесь пять лет, увидят, что это стал совсем другой город", – убеждена Зелтиня.

Если хотите познакомиться с сегодняшним Вентспилсом, у вас есть много вариантов, как составить маршрут, чтобы посмотреть и на старые культурно-исторические ценности, выдержавшие проверку временем, и на новые объекты, которые были созданы в последние десятилетия. Неотъемлемой частью города стали фонтаны, и мы убедились на своем опыте – поиск и знакомство со всеми десятью фонтанами может стать увлекательным квестом выходного дня.
Дружественно по отношению к человеку и планете
Современный человек становится более требовательным к окружающей среде. При выборе места жительства все большую роль играет то, насколько зелено вокруг, есть ли куда отправиться на отдых с семьей, заняться спортом или просто проветрить голову после рабочего дня. Людям важно, чтобы зеленая зона была в нескольких минутах ходьбы.

Ландшафтный архитектор считает, что город начал развиваться в правильном направлении – в Вентспилсе зеленые насаждения переплетены с природными территориями. Например, в Юрмальском парке часть территории приведена в порядок человеком, а часть – сохранена в природном виде, таким образом, формируется устойчивая модель города, дружественная по отношению к планете.
Новым, ярким и заметным акцентом в облике Вентспилса стал будущий Центр науки и инноваций – стеклянное здание, которое как огромный корабль возвышается в центре города и уже сейчас притягивает заинтересованные взгляды. Ландшафтный архитектор прогнозирует, что он станет не только функциональной, но и визуальной точкой притяжения.
Новым, ярким и заметным акцентом в облике Вентспилса стал будущий Центр науки и инноваций – стеклянное здание, которое как огромный корабль возвышается в центре города и уже сейчас притягивает заинтересованные взгляды. Ландшафтный архитектор прогнозирует, что он станет не только функциональной, но и визуальной точкой притяжения.
"Все новые места – будущий Центр науки и инноваций, Большая площадь и другие – находятся в связке с зеленой структурой города и до них можно дойти пешком. По Вентспилсу очень легко ездить на велосипеде или гулять с детской коляской, кроме этого город доступен людям с ограниченными возможностями передвижения. Я считаю, нужно продолжать начатое – сохранять и развивать сеть зеленых насаждений. Уже сейчас у нас хорошо связаны голубые и зеленые структуры, но всегда можно сделать лучше", – рассуждает о планах ландшафтный архитектор. Большим вызовом в ближайшем будущем станут процессы, продиктованные развитием цифровизации: мировой опыт свидетельствует о том, что управление городом становится все более цифровым.
Сколько цветов весной расцветет в городских клумбах?
Достаточно ли зелен Вентспилс? Главный садовод города Зане Макрецка улыбается и говорит, что Вентспилс разноцветный, с зелеными акцентами.

По словам главного садовода, она отвечает за все зеленое и цветущее – газоны, деревья, цветы. Ее команда – это две компании, ООО Ventspils labiekārtošanas kombināts и ООО Galantus, в которых работают от 20 до 25 сотрудников. Рабочие будни она проводит вместе с ландшафтным дизайнером Лилитой Зелтиней, проектировщиками и другими специалистами. "Мы вместе работаем над зеленой и цветущей душой Вентспилса", – улыбается садовод.

Работа над украшением города никогда не останавливается. Сейчас в городе на клумбах еще красиво цветут весенние цветы, но в преддверии летнего периода уже высаживают однолетние растения, а цветочные скульптуры уже облачились в летние костюмы. На лето заготовлен разнообразный ассортимент растений – в цветочных скульптурах доминируют вечноцветущие бегонии, крестовники, калоцефалусы, седумы, а в обычных клумбах – яснотка, георгины, кореопсисы, бегонии и много других цветов. Осенью на клумбах Вентспилса расцветут хризантемы, капуста, в цветочных контейнерах появятся цикламены и калоцефалусы, которые хорошо зимуют. Затем в зависимости от погоды в октябре или ноябре настанет время сажать луковичные цветы – это, как правило, длится месяц, иногда полтора. Также необходимо подготовиться к зимнему сезону – для цветочных скульптур создают зимнее оформление или "пальто", для которых каждый год выбирают новые аксессуары на радость жителей и гостей города
Если посмотреть на вентспилсские клумбы в цифрах, то они впечатляют – весной на них расцветают около 200 тысяч луковичных цветов, летом – около 80 тысяч, а осенью и весной – от шести до восьми тысяч растений.

"У садовников нет времени перевести дыхание», – так характеризует рабочий ритм главный садовод Вентспилса. Работа над летним нарядом цветочных скульптур начинается уже предыдущей весной, в рамках которой специалиста стараются объединить идеи и замыслы с актуальными событиями и мероприятиями: "Это большое планирование – мы думаем, что произойдет в следующем году и придумываем, как это все будет выглядеть".

В сотрудничестве с проектировщицей Айвитой Валдмане и ландшафтным архитектором набрасывается план следующей весны и лета – специалисты выбирают цветовую палитру и смотрят, чтобы сорта цветов и их оттенки не повторялись. "Мы уже сегодня знаем, как будет выглядеть Вентспилс будущей весной", – рассказывает главный садовод города.

Кроме этого, планируется дополнить зеленые насаждения новыми растениями. В этом году на Шведском валу посажено 30 новых саженцев – платан, магнолия, смородина и другие. Была проделана большая работа для благоустройства строящегося Центра науки – там будет живая изгородь из грабов, будут расти красные клены и другие интересные растения. "Это будет большая и красивая территория, где можно будет с наслаждением гулять и отдыхать", – прогнозирует главная садовница города.

"Когда я вижу, как люди фотографируют цветочные клумбы, наслаждаются видом и ароматами цветов, сидя на скамейках, или просто говорят о том, как вокруг красиво, – это всё, что мне нужно", – так Макрецка рассказывает об удовольствии от работы. Ее радует и то, что, когда люди видят работающего садовника, они подходят и интересуются сортами цветов, а владельцы питомников потом рассказывают, что покупатели хотят приобрести именно такое растение, которое они видели в цветочной корове или в другом месте в городе.

Создание коровы из цветов – самый большой вызов. Из года в год нужно тщательно продумывать, как будет выглядеть корова и чем будет отличаться от предыдущей.
Создание коровы из цветов – самый большой вызов. Из года в год нужно тщательно продумывать, как будет выглядеть корова и чем будет отличаться от предыдущей.
Цветочные ковры и скульптуры, зеленые оазисы, рядом с которыми так и хочется глубже дышать, солнечные улицы Вентспилса и ветер, который задувает в город туман с моря, августовские закаты, вкусные бургеры на променаде улицы Остас, утренние прогулки вдоль моря, шторм на молу, вид на исторический город с замковой горы, индустриальный портовый пейзаж – в Вентспилсе есть на что посмотреть и что почувствовать. Отправимся в это приключение вместе!
Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов»

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».
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