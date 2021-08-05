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ВЕНТСПИЛС ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ
Самая известная лодка латышского кино и дивный вид на приметы времени
Если во время поездки в Вентспилс захочется ощутить дыхание прошлого и полистать страницы истории, надо обязательно посетить Приморский музей под открытым небом - место, где можно ознакомиться с повседневной жизнью бывших обитателей Курземского побережья. Этим летом посетителей музея ждет впечатляющее открытие – Лодочный дом.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Дамбранс и пресс-фото
Видео: Патрикс Паулс-Брикис и материалы для прессы
Приморский музей под открытым небом предлагает осмотреть свидетельства того, что как в этих местах жили латышские и ливские крестьяне и рыбаки, - типичные постройки того времени, предметы быта и другие экспонаты. Жилые дома, коптильни, сараи для сетей, впечатляющие ветряные мельницы Ужавской волости, баптистский молитвенный дом Лиелирбе - это лишь часть обширной экспозиции музея, которая произведет впечатление как на взрослых, так и на детей, превратив день в незабываемое приключение.

Открыт для посещения и недавно построенный Лодочный дом, где можно ознакомиться со всей палитрой рыболовного снаряжения – увидеть самую большую коллекцию отреставрированных рыбацких лодок в Балтии и предметы, связанные с рыбной ловлей.

"Наш музей уникален своими отреставрированными рыбацкими лодками", - не скрывает гордости директор Вентспилсского музея Солвита Эдре, оценивая Вентспилсский музей под открытым небом в масштабах всего региона Балтийского моря. Планов у Музея под открытым небом много, но приоритетная задача на сегодня - строительство нового здания. "Когда будет завершено строительство нового здания и создана новая экспозиция, ни один музей под открытым небом на берегу Балтийского моря не сможет соперничать с нашим по актуальности своего внешнего вида".

Представленные в Лодочном доме лодки – всего в арсенале музея 21 водное средство передвижения - прибыли из Вентспилса и его окрестностей. Это типичный пример западного способа рыбной ловли, который здесь удалось сохранить и для будущих поколений. Большинство из экспонатов были построены в послевоенные годы, но в коллекции есть и совсем старые лодки - по словам руководителя Приморского музея под открытым небом Артурса Тукишса, посетители Лодочного дома смогут получить представление о рыбной ловле, начиная с 19-го века.
Лодки отреставрированы так, чтобы максимально приблизить результат к историческому стилю постройки, технологиям и инструментам старых лодочников побережья. "Поврежденные и рассыпавшиеся от времени деревянные детали заменены искусственными вставками (спротезированы), но грамотная и качественная реставрация позволяет максимально сохранить аутентичность, в противном случае это были бы уже копии, а не оригиналы, и они не имеют отношения к этому берегу", - поясняет руководитель музея.
Любой предмет из коллекции Лодочного дома - огромная ценность, которая сохранена для будущих поколений, потому что такие старые лодки больше не найти в Курземе или на берегу Рижского залива. К сожалению, количество рыбаков, уходящих в море с берега, тоже все время сокращается. Профессия постепенно исчезает, и музей дает уникальную возможность сохранить свидетельства о ней.
Артурс Тукишс, руководитель Приморского музея под открытым небом
Среди самых значимых экспонатов Лодочного дома - рыбацкая лодка с лососем, которую внимательные любители классики латвийского кино узнают по легендарному фильму 1939 года "Сын рыбака". Тукишс со смехом оглашает легенду о том, как лодка когда-то была найдена в Рижском заливе – автор идеи и первый директор Вентспилсского музея под открытым небом Андрейс Шульцс обменял ее на ящик водки. Мы не узнаем, было ли это на самом деле, но добыча Шульцса теперь восстановлена, и ее могут увидеть все.
Другие две драгоценности коллекции - лодки, на которых во Вторую мировую войну переправляли беженцев в Швецию - с ними связаны не только судьбы людей, покинувших родину, но и тот факт, что на всем Курземском побережье больше нигде не сохранились грузовые лодки такого типа. Особая гордость коллекции - рыболовный катер "Виениба", на который можно даже забраться, пройтись по нему и сделать фото, достойное легендарной сцены «Титаника» в носовой части катера.

Интересный факт, на который стоит обратить внимание в Лодочном доме: гайки, использованные при его строительстве, в сумме весят две с половиной тонны.
Назад в прошлое
Если вы решили проделать путь к Вентспилсскому приморскому музею под открытым небом, обязательно стоит приобщиться к одному из самых популярных развлечений в Вентспилсе - поездке по узкоколейном паровозике Mazbānītis. Это время не будет потрачено зря. Такая поездка сравнима с путешествием в прошлое и приключенческим фильмом, который понравится как взрослым, так и детям. Как вариант, это может стать отличным способом расслабиться уже после прогулки в Приморском музее под открытым небом.

Особое очарование поездке придают пушистые дымовые колечки, выходящие из трубы локомотива, и громкие предупредительные свистки. Самый эффектный вид открывается в конечном пункте поездки — когда локомотив разворачивается вокруг искусственно созданной Горы для того, чтобы отправиться в обратный путь.
С расписанием паровозика Mazbānītis можно ознакомиться здесь
Новый взгляд на военное наследие
Весной этого года к туристическим маршрутам Вентспилса добавился еще один объект - открыла свои двери отреставрированная пожарная вышка бывшей 46-й батареи береговой охраны, которая сразу привлекла внимание как жителей Вентспилса, так и гостей города, войдя в число самых популярных достопримечательностей. Помимо пополнения исторических знаний и осмотра объекта военного наследия, замаскированного в камуфляжный рисунок "амеба", можно насладиться одним из красивейших видов на море.

Как рассказывает Артурс Тукишс, история башни связана с заключенным 23 августа 1939 года пактом Молотова-Риббентропа, по которому Латвия была включена в сферу интересов СССР. Уже в октябре был подписан "Договор о дружбе и взаимопомощи" или "Соглашение о базах", и на территории Латвии началось строительство военных баз СССР. Среди них - батареи береговой охраны на побережье Балтийского моря, в том числе в Вентспилсе.
"Противопожарная вышка была спроектирована таким образом, чтобы по очертаниям корабля в море можно было узнать, это свой или противник, а затем определить расстояние и вид боеприпасов, которые потребуются для поражения цели", - поясняет историк. Слева от башни стояли четыре пушки, откуда открывался огонь по кораблям противника. Восстановив башню и приведя в порядок территорию вокруг нее, удалось очистить две позиции орудий, что позволило увидеть их очертания.

Башня была отреставрирована Вентспилсским музеем в сотрудничестве с Вентспилсским муниципальным "Коммунальным управлением" и Вентспилсским туристическим информационным центром в рамках проекта "Совместный латвийско-эстонский туристический продукт военного наследия". Этим летом он открыт для всех посещения с 10 утра до 19 вечера.
Если на выходных есть желание включить в свой маршрут еще один объект военного наследия, можно запланировать посещение Вентспилсского международного радиоастрономического центра (VSRC) в Ирбене.

Сегодня там работают два радиотелескопа - один радиусом 16 м, другой - 32 м, но особенно интересно для обзора старое здание, которое когда-то было построено для большого радиотелескопа с радиусом восемь метров. С уходом Советской армии радиотелескоп увезли в Россию в неизвестном направлении, но экскурсия по старому зданию откроет много интересных сведений о том, для каких целей использовался радиотелескоп в советские годы и как жил секретный армейский городок "Звайгзните".

Экскурсию по территории Радиоастрономического центра с визитом в старое здание для радиотелескопа и музей надо резервировать заранее - это бесплатно. Впрочем, даже без заходп на территорию Радиоастрономического центра можно снаружи обозреть впечатляющую 32-метровую параболическую антенну и прогуляться по заброшенным зданиям армейского городка "Звайгзните". Во время прогулки надо соблюдать осторожность, так как постройки уже не так надежны.
Подробнее о возможности экскурсии по Ирбенскому комплексу
При условии соблюдения установленных в стране ограничений по дистанцированию и санитарно-эпидемиологических требований, этим летом посетителям доступен не только Вентспилсский приморский музей под открытым небом, но и в другие структурные подразделения Вентспилсского музея - Замок Ливонского ордена, Дом ремесел, музей Герберта Дорбе.
Больше информации о музеях Вентспилса искать здесь
Над проектом “Вентспилс глазами местных” работали: Кристине Мелне (содержание), Елена Сутра (перевод), Карлис Дамбранс (фото), Патрикс Паулс Брикис (видео), Инга Чуевска (дизайн), Эмилс Цинитис (разработка), Марта Цируле (руководитель проекта), Лиене Лацберга (эксперт по медиа-коммуникации), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства).

В проекте использованы фотографии и иллюстрации Монты Блазе, Ренарса Болшевицса, Мартиньша Данги и Анны Грудининой, а также материалы из архива Вентспилсского музея.

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов»

Особое спасибо Вентспилсскому музею за помощь в создании статьи «Город под песком, призрак Чёрного поросёнка и всемирно известный экстремал Ребел».

Особое спасибо организации «Коммунальное управление» при Вентспилсской думе за помощь в создании статьи «Магический Вентспилс глазами местных: самые красивые виды города в разных ракурсах».

Особое спасибо Вентспилсскому управлению образованием за помощь в создании статьи «Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе».
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