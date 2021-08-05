Фото: Карлис Дамбранс и пресс-фото
Видео: Патрикс Паулс-Брикис и материалы для прессы
Открыт для посещения и недавно построенный Лодочный дом, где можно ознакомиться со всей палитрой рыболовного снаряжения – увидеть самую большую коллекцию отреставрированных рыбацких лодок в Балтии и предметы, связанные с рыбной ловлей.
"Наш музей уникален своими отреставрированными рыбацкими лодками", - не скрывает гордости директор Вентспилсского музея Солвита Эдре, оценивая Вентспилсский музей под открытым небом в масштабах всего региона Балтийского моря. Планов у Музея под открытым небом много, но приоритетная задача на сегодня - строительство нового здания. "Когда будет завершено строительство нового здания и создана новая экспозиция, ни один музей под открытым небом на берегу Балтийского моря не сможет соперничать с нашим по актуальности своего внешнего вида".
Интересный факт, на который стоит обратить внимание в Лодочном доме: гайки, использованные при его строительстве, в сумме весят две с половиной тонны.
Особое очарование поездке придают пушистые дымовые колечки, выходящие из трубы локомотива, и громкие предупредительные свистки. Самый эффектный вид открывается в конечном пункте поездки — когда локомотив разворачивается вокруг искусственно созданной Горы для того, чтобы отправиться в обратный путь.
Как рассказывает Артурс Тукишс, история башни связана с заключенным 23 августа 1939 года пактом Молотова-Риббентропа, по которому Латвия была включена в сферу интересов СССР. Уже в октябре был подписан "Договор о дружбе и взаимопомощи" или "Соглашение о базах", и на территории Латвии началось строительство военных баз СССР. Среди них - батареи береговой охраны на побережье Балтийского моря, в том числе в Вентспилсе.
Башня была отреставрирована Вентспилсским музеем в сотрудничестве с Вентспилсским муниципальным "Коммунальным управлением" и Вентспилсским туристическим информационным центром в рамках проекта "Совместный латвийско-эстонский туристический продукт военного наследия". Этим летом он открыт для всех посещения с 10 утра до 19 вечера.
Сегодня там работают два радиотелескопа - один радиусом 16 м, другой - 32 м, но особенно интересно для обзора старое здание, которое когда-то было построено для большого радиотелескопа с радиусом восемь метров. С уходом Советской армии радиотелескоп увезли в Россию в неизвестном направлении, но экскурсия по старому зданию откроет много интересных сведений о том, для каких целей использовался радиотелескоп в советские годы и как жил секретный армейский городок "Звайгзните".
Экскурсию по территории Радиоастрономического центра с визитом в старое здание для радиотелескопа и музей надо резервировать заранее - это бесплатно. Впрочем, даже без заходп на территорию Радиоастрономического центра можно снаружи обозреть впечатляющую 32-метровую параболическую антенну и прогуляться по заброшенным зданиям армейского городка "Звайгзните". Во время прогулки надо соблюдать осторожность, так как постройки уже не так надежны.