Если на выходных есть желание включить в свой маршрут еще один объект военного наследия, можно запланировать посещение Вентспилсского международного радиоастрономического центра (VSRC) в Ирбене.



Сегодня там работают два радиотелескопа - один радиусом 16 м, другой - 32 м, но особенно интересно для обзора старое здание, которое когда-то было построено для большого радиотелескопа с радиусом восемь метров. С уходом Советской армии радиотелескоп увезли в Россию в неизвестном направлении, но экскурсия по старому зданию откроет много интересных сведений о том, для каких целей использовался радиотелескоп в советские годы и как жил секретный армейский городок "Звайгзните".



Экскурсию по территории Радиоастрономического центра с визитом в старое здание для радиотелескопа и музей надо резервировать заранее - это бесплатно. Впрочем, даже без заходп на территорию Радиоастрономического центра можно снаружи обозреть впечатляющую 32-метровую параболическую антенну и прогуляться по заброшенным зданиям армейского городка "Звайгзните". Во время прогулки надо соблюдать осторожность, так как постройки уже не так надежны.

