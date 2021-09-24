Реабилитационный центр для подростков Saulrīti стал для меня делом жизни. Конечно, требовалась огромная отдача, я работала душой и сердцем, часто не считая рабочих часов, потому что бывали ситуации, когда в конце рабочего дня я просто не могла закрыть кабинет ровно в пять-ноль-ноль, подняться и уйти, если рядом находился подросток со своей болью.



Работая в социальной сфере, я заметила, что люди чувствуют твое отношение. Особенно дети — они словно сканируют тебя — действительно ли ты хочешь помочь или создаешь видимость помощи, отрабатывая зарплату. Если удается завоевать доверие, то люди открываются и готовы принимать активное участие в изменении своей жизненной ситуации в сторону позитивных перемен. Социальная работа преимущественно носит долгосрочный характер, положительные изменения происходят постепенно, с частыми откатами назад. Я считаю, что если после реабилитации хотя бы один из десяти подростков вырвется из деструктивной среды, где он чувствует себя отверженным, успешно интегрируется в общество и реализует свой потенциал — это уже победа. Когда Saulrīti закрыли, я понимала, конечно, что такова жизнь, но мне все равно жаль. Некоторые ребята мне до сих пор пишут, контакты остались.

