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Быть для своих клиентов помощником и опорой
Кристине Крауле
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Быть для своих клиентов помощником и опорой
Кристине Крауле
Foto: F64
Кристине Крауле — сотрудница социальной службы Сигулдского района. Она работает с семьями с детьми и готова как защищать своих клиентов в самых разных жизненных ситуациях, так и представлять их интересы. Путь Кристины в социальную сферу начался в возрасте 40 лет и продолжается до сих пор — она постоянно учится, покоряет новые профессиональные вершины, ищет и находит новые возможности, приобретает новые навыки. Кристине может послужить образцом для любого социального работника: коммуникабельная, смелая, открытая, всегда ориентированная на развитие, знающая и энергичная. Лично ей доставляет радость и удовлетворение, что социальных работников, включая ее саму, ни клиенты, ни общество в целом больше не воспринимают как нечто враждебное, совсем наоборот: социальная служба — это то место, где есть возможность получить помощь и поддержку, случись какая-то беда или сложная жизненная ситуация.
Изучая социальную работу в вузе, я решила, что надо начинать применять на практике полученные знания, и начала работать в Юрмале, в детском доме Sprīdītis. Для меня это была первая «школа жизни», где я действительно поняла, что это такое — социальная работа. До этого мне казалось, что приду вот так — с добрым сердцем и желанием помочь — и изменю мир! Но в реальности оказалось, что одного желания недостаточно, нужны профессиональные знания и умение их применять на практике.
Реабилитационный центр для подростков Saulrīti стал для меня делом жизни. Конечно, требовалась огромная отдача, я работала душой и сердцем, часто не считая рабочих часов, потому что бывали ситуации, когда в конце рабочего дня я просто не могла закрыть кабинет ровно в пять-ноль-ноль, подняться и уйти, если рядом находился подросток со своей болью.

Работая в социальной сфере, я заметила, что люди чувствуют твое отношение. Особенно дети — они словно сканируют тебя — действительно ли ты хочешь помочь или создаешь видимость помощи, отрабатывая зарплату. Если удается завоевать доверие, то люди открываются и готовы принимать активное участие в изменении своей жизненной ситуации в сторону позитивных перемен. Социальная работа преимущественно носит долгосрочный характер, положительные изменения происходят постепенно, с частыми откатами назад. Я считаю, что если после реабилитации хотя бы один из десяти подростков вырвется из деструктивной среды, где он чувствует себя отверженным, успешно интегрируется в общество и реализует свой потенциал — это уже победа. Когда Saulrīti закрыли, я понимала, конечно, что такова жизнь, но мне все равно жаль. Некоторые ребята мне до сих пор пишут, контакты остались.
После работы с ребятами, страдающими зависимостью, я начала работать в Сигулде, в отделе поддержки семьи. Опыта работы именно такой специализации у меня не было, я весьма смутно и туманно представляла себе, как социальный работник должен работать с семьями с детьми. Пришлось учиться снова. В Сигулдской социальной службе создана благоприятная среда для профессионального роста сотрудников, и меня пригласили участвовать в пилотном проекте, в ходе которого разрабатывался новый методический материал по социальной работе с семьями с детьми. Учиться было непросто, учителя были знающими, отзывчивыми, но требовательными. На очных занятиях мы работали в буквальном смысле в поте лица (и не только лица), выполняли групповые работы, а по ночам делали домашние задания. После участия в пилотном проекте я поняла, как работает социальный работник-семейник, научилась совмещать теоретические знания с практикой. Это придало мне уверенности в том, что я делаю, накачало мои профессиональные «мускулы». Моя начальница уже шутила, что, дескать, не стоило меня отправлять на учебу, теперь вот возражаю ей...
Работая в Сигулдском краю, я радуюсь, что многое меняется, люди становятся более информированными. Социальную службу больше не воспринимают как какое-то грозное и страшное учреждение, которое может отнять детей. Совсем наоборот: это место, где есть возможность получить поддержку в различных сложных жизненных ситуациях. Люди знают, что у социального работника можно получить не только практическую помощь — денежные пособия и продуктовые наборы, но и поддержку в виде консультаций — по вопросам, связанным с воспитанием детей, по проблемам с отношениями да и вообще по любым другим сложным вопросам, с которыми семьи сталкиваются ежедневно. Мы — отдел поддержки семьи, и ключевое слово в этом названии — «поддержка». Я не из тех, кто будет читать клиенту мораль или наставлять его на путь истинный, я буду поддерживать его и вовлекать в разрешение его проблемной ситуации.

Чтобы снизить социальную изоляцию семей, социальная служба организует бесплатные образовательные группы поддержки родителей не только для своих клиентов, но и для любого жителя самоуправления. И люди приходят!
Дети Системы ... Я видела это все изнутри. Конечно, каждый ребенок или подросток должен жить в благополучной безопасной среде, где его любят и где о нем заботятся. Но бывают ситуации, когда здоровье и развитие ребенка находятся под угрозой, и приходится его изымать из семьи. Да, ребенок любит своих биологических родителей, какими бы они ни были, ищет с ними связь... Родители есть родители. Но, что немаловажно, приемные семьи тоже бывают разными. У нас наработан отличный опыт сотрудничества с приемными семьями, но бывают и различные трудности. Главное — какова мотивация стать приемной семьей и чего приемные родители ждут от ребенка. Благодаря просветительской работе с потенциальными приемными родителями все меньше и меньше возникает ситуаций, когда приемный родитель ожидает от ребенка вечной благодарности, как от собачки, взятой из приюта, а на самом деле получает ребенка с букетом поведенческих проблем. В основе успеха приемных семей — готовность приемных родителей учиться и терпеливо, шаг за шагом, теплом своих сердец излечивать израненные детские души, дарить любовь, которую не смогли дать детям их биологические родители.
Бывают ситуации, когда социальный работник становится чем-то вроде адвоката для своего клиента, когда нужно защищать интересы последнего. Бывают родители, которые из-за недостаточных навыков в плане социализации не могут за себя постоять. Клиентам порой бывает сложно построить здоровые взаимоотношения не только в своей семье, но и с окружающими. Я рассказываю своим клиентам, что именно я делаю, объясняю, что происходит сейчас, каковы варианты дальнейшего развития событий, и даю им возможность сделать свой собственный выбор. Информированность, понимание своей ситуации дает клиенту чувство защищенности и возможность принимать осознанные, адекватные, хорошо продуманные решения, которые улучшат его ситуацию в долгосрочной перспективе.
Самоуправление предоставляет семьям различные услуги. Например, существует услуга семейного ассистента, с помощью которой мы можем помочь матери улучшить и развить родительские навыки, чтобы она могла должным образом заботиться о своих детях. К сожалению, часто такая помощь требуется в течение длительного времени — гораздо дольше, чем может предложить самоуправление. Спектр услуг расширяется и совершенствуется. Социальный работник — это сотрудник, который находится ближе всего к семьям, видит, в чем больше всего нуждаются наши клиенты, вносит предложения в самоуправление при разработке социальной политики.
Если когда-то существовало предоставление о социальном работнике как о некой «доброй тете», которая раздает продуктовые наборы и выдает денежки, то уверяю всех: социальная работа — это динамичная и разнообразная профессия, которая постоянно меняется и развивается. Работа с семьями с детьми — одна из сложнейших специализаций социальной работы, поскольку связана с уникальной системой каждой семьи, с работой с людьми разного возраста и разными застарелыми социальными проблемами.

В настоящее время развиваются новые направления специализации социальных работников, например, работа с молодежью. Очень интересно! Не знаю, в какой еще профессии требовалось бы столько знаний в самых разных областях: тебе нужно и ориентироваться в законодательстве, и иметь знания в области психологии, педагогики, детского развития, медицины, ухода за грудничками, воспитания детей в возрасте постарше и так далее. Наши будни насыщены и разнообразны. Ну в какой еще профессии можно получить столько разнообразных знаний, навыков и умений?
Поддержать человека, помочь найти лучшее решение в сложной жизненной ситуации, – это то, чем занимается социальный работник. Но что чувствует он сам, ежедневно, ежечасно подставляя плечо другим? Что его мотивирует, что помогает не перегореть? Проект "Вместе растём" – это 8 фотоисторий, которые раскрывают личности разных социальных работников. Восемь рассказов об их жизни, об их повседневной, нелегкой и ответственной работе, о профессиональных вызовах и многом другом.

"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.

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Над проектом "Вместе растём" работали: Министерство благосостояния, фотоагентство "F64" и коммуникационное агентство "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (содержание) , Наталия Шиндикова (дизайн) , Кaрлис Симановис (разработка), Кристине Мелне (редактор), Eрикс Раджелис (руководитель проекта), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства)


"Вместе растём" реализуется в рамках проекта ESF "Развитие профессиональной социальной работы в самоуправлениях" №9.2.1.1 / 15 / I / 001.

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