Работая в социальной сфере, я заметила, что люди чувствуют твое отношение. Особенно дети — они словно сканируют тебя — действительно ли ты хочешь помочь или создаешь видимость помощи, отрабатывая зарплату. Если удается завоевать доверие, то люди открываются и готовы принимать активное участие в изменении своей жизненной ситуации в сторону позитивных перемен. Социальная работа преимущественно носит долгосрочный характер, положительные изменения происходят постепенно, с частыми откатами назад. Я считаю, что если после реабилитации хотя бы один из десяти подростков вырвется из деструктивной среды, где он чувствует себя отверженным, успешно интегрируется в общество и реализует свой потенциал — это уже победа. Когда Saulrīti закрыли, я понимала, конечно, что такова жизнь, но мне все равно жаль. Некоторые ребята мне до сих пор пишут, контакты остались.
Чтобы снизить социальную изоляцию семей, социальная служба организует бесплатные образовательные группы поддержки родителей не только для своих клиентов, но и для любого жителя самоуправления. И люди приходят!
В настоящее время развиваются новые направления специализации социальных работников, например, работа с молодежью. Очень интересно! Не знаю, в какой еще профессии требовалось бы столько знаний в самых разных областях: тебе нужно и ориентироваться в законодательстве, и иметь знания в области психологии, педагогики, детского развития, медицины, ухода за грудничками, воспитания детей в возрасте постарше и так далее. Наши будни насыщены и разнообразны. Ну в какой еще профессии можно получить столько разнообразных знаний, навыков и умений?
"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.