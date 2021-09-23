Дети в детских домах — это не просто социальная проблема. Потому что другие социальные проблемы вызывают сами взрослые своими действиями, — например, алкоголизм, безработица. В немалой степени это выбор самих взрослых. Конечно, им тоже нужна поддержка, но в то же время это также и их ответственность. А вот детям в детских домах ни в коем случае нельзя вменить в ответственность то, что они туда попали: они там находятся совершенно безвинно. Вот почему я считаю, что дети в детских домах — это несправедливость, которую мы допускаем. Совершенно ни в чем не повинному малышу наносится вред, потому что жизнь в детском доме травматична.



Уверен: в социальной работе это направление должно быть приоритетным. Это общественная этика: если видишь, что во дворе ребенка кто-то обижает, ты просто обязан прийти на помощь! И я так считаю не потому, что я социальный работник, а как раз наоборот — я социальный работник как раз потому, что так считаю. Я пришел в эту сферу именно потому, что почувствовал ту самую огромную несправедливость, и это не давало мне покоя, мешая заниматься чем-то другим.

