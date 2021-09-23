Уверен: в социальной работе это направление должно быть приоритетным. Это общественная этика: если видишь, что во дворе ребенка кто-то обижает, ты просто обязан прийти на помощь! И я так считаю не потому, что я социальный работник, а как раз наоборот — я социальный работник как раз потому, что так считаю. Я пришел в эту сферу именно потому, что почувствовал ту самую огромную несправедливость, и это не давало мне покоя, мешая заниматься чем-то другим.
"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.