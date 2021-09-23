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Детские домаэто не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Каспарс Прусис
ВМЕСТЕ РАСТЁМ
Детские домаэто не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Каспарс Прусис
Foto: F64
Каспарс Прусис работает в Центре внесемейной поддержки и опеки семей Tilts. Он всегда готов протянуть руку помощи и поделиться знаниями и навыками с семьями, которые хотят усыновить/удочерить ребенка-сироту (иногда при живых родителях) или стать приемной семьей. На беседу Каспарс приезжает на велосипеде — это его повседневное средство передвижения. Возможно, выбери он тот жизненный путь, идти по которому собирался сначала, то на встречи приезжал бы на крутой машине. Однако по велению души и в силу убежденности он сделал резкий жизненный вираж — от престижного обучения управлению бизнесом и маркетингу к социальной работе. К работе, которую считает своим призванием и жизненной миссией. К тому же он отнюдь не теоретик, он действительно знает, что говорит и делает. Поскольку 9 лет назад они с женой усыновили ребенка из детского дома, став для него самыми близкими и дорогими людьми в мире.
Нам нравится говорить, что в центре всего должен быть ребенок, его интересы. Однако это верно лишь наполовину. На самом деле система не может помочь ребенку. Сколько бы ни было вокруг прекрасных психологов, сколько бы ни тратилось денег и прочих ресурсов — ребенку это не поможет. Потому что ребенку нужен только один человек — заботливый и любящий, который постоянно будет рядом, который будет оберегать, опекать, помогать, поддерживать. Без такого человека все затраченные ресурсы и ожидаемая от этого польза попросту не дойдут до ребенка. Именно поэтому мы помогаем таким людям, ведь они для ребенка — самая большая надежда.
Мое первое образование — управление бизнесом. Я окончил Вентспилсскую высшую школу и хотел делать деньги. Поработал какое-то время специалистом по маркетингу и вскоре понял, что хочется посвятить жизнь чему-то гораздо более значимому. Начал работать в общественных организациях, в религиозных общинах — в области поддержки детей. А последние 6 лет работаю в сфере поддержки приемных семей. Потому что это именно то, чего мне в душе всегда хотелось.
Дети в детских домах — это не просто социальная проблема. Потому что другие социальные проблемы вызывают сами взрослые своими действиями, — например, алкоголизм, безработица. В немалой степени это выбор самих взрослых. Конечно, им тоже нужна поддержка, но в то же время это также и их ответственность. А вот детям в детских домах ни в коем случае нельзя вменить в ответственность то, что они туда попали: они там находятся совершенно безвинно. Вот почему я считаю, что дети в детских домах — это несправедливость, которую мы допускаем. Совершенно ни в чем не повинному малышу наносится вред, потому что жизнь в детском доме травматична.

Уверен: в социальной работе это направление должно быть приоритетным. Это общественная этика: если видишь, что во дворе ребенка кто-то обижает, ты просто обязан прийти на помощь! И я так считаю не потому, что я социальный работник, а как раз наоборот — я социальный работник как раз потому, что так считаю. Я пришел в эту сферу именно потому, что почувствовал ту самую огромную несправедливость, и это не давало мне покоя, мешая заниматься чем-то другим.
Целью внесемейной опеки не является ликвидация детских домов. Наша задача — добиться, чтобы в случае, если возникают проблемы и ребенку нужна приемная семья, на очереди уже стояло бы 6, а лучше 10 подходящих семей, готовых его взять. И мы могли бы выбрать из них ту, которая будет для конкретного ребенка самой лучшей. Шесть лет назад, когда я начал работать в этой сфере, в детских домах было 2500 детей, сейчас — около 600. Прогресс налицо, но в то же время я больше всего опасаюсь, что этот прогресс остановится, потому что именно сейчас наблюдаются самые сложные случаи.
Дети высвечивают наши проблемы — проблемы взрослых. В 80% случаев, когда приемные семьи или усыновители обращаются к нам за психологической помощью, оказывается, что помощь нужна не столько ребенку, сколько взрослым. Это у нас всплывают травмы прошлого, это нам не хватает эмоционального интеллекта, это мы не можем справиться с эмоциями. Если мы будем работать с родителями и сможем «привести в порядок» их самих, они уж точно справятся с ситуацией.
Конечно, бывают и тяжелые случаи с несчастливым концом. И тогда все время ломаешь голову: может быть, можно было сделать больше или сделать как-то по-другому, или можно даже сейчас попытаться что-то изменить? И думать обо всем этом полезно — правда, если дома ты можешь абстрагироваться от этих проблем и не нести их в собственную семью. Получается ли это у меня? Когда как.
Меня радует, что общество меняется, меняется отношение и стереотипы. Когда-то считалось, что приемные семьи — это только те, где дети уже выросли и дом опустел, а родителям плюс-минус 50. Или что усыновляют только те, кто не может иметь собственных детей. Но все это меняется. Появляются молодые приемные семьи, у которых есть собственные маленькие дети, есть приемные семьи, у которых могут быть и есть собственные дети. Эти семьи просто хотят помогать детям, а не решать с их помощью свои проблемы.
Говоря о социальной работе, главный принцип, на мой взгляд, заключается в следующем: социальная работа — это дело далеко не только социальных работников. Общество – это целостный организм: не может быть так, чтобы одна рука поранилась, а ногам и второй руке до этого нет дела. Ноги должны отнести пострадавшую руку к врачу, а вторая рука — перевязать или в крайнем случае хотя бы поддержать раненную. Только тогда тело сможет нормально функционировать! Точно так же и с нашим обществом: мы не можем разделить — дескать, социальные проблемы, социальные работники, деньги на социальную поддержку — это все где-то там и все это меня не касается. Каждый из нас несет ответственность и никто из нас не должен равнодушно проходить мимо проблем, которые нас окружают.
Поддержать человека, помочь найти лучшее решение в сложной жизненной ситуации, – это то, чем занимается социальный работник. Но что чувствует он сам, ежедневно, ежечасно подставляя плечо другим? Что его мотивирует, что помогает не перегореть? Проект "Вместе растём" – это 8 фотоисторий, которые раскрывают личности разных социальных работников. Восемь рассказов об их жизни, об их повседневной, нелегкой и ответственной работе, о профессиональных вызовах и многом другом.

"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.

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Над проектом "Вместе растём" работали: Министерство благосостояния, фотоагентство "F64" и коммуникационное агентство "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (содержание) , Наталия Шиндикова (дизайн) , Кaрлис Симановис (разработка), Кристине Мелне (редактор), Eрикс Раджелис (руководитель проекта), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства)


"Вместе растём" реализуется в рамках проекта ESF "Развитие профессиональной социальной работы в самоуправлениях" №9.2.1.1 / 15 / I / 001.

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