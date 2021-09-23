[Под «только» Вера подразумевает строительство дома, уход за многочисленным стадом коров, выращивание более пятидесяти свиней, обработку картофельного поля площадью в 10 гектаров и воспитание детей, так что это «только» весьма относительно, особенно в те времена, когда в распоряжении фермеров было мало и вспомогательной техники, и технологий.]
Как безработная я начала обучаться на 6-месячных курсах в Резекне по специальности «социальный реабилитолог». Окончила курсы, а тут высшая школа Attīstība как раз открыла филиал в Резекне. Там предлагалось обучение социальной работе, а по окончании присваивали степень бакалавра. Я туда поступила и продолжила обучение. Учиться было действительно сложно. Теперь я бы поняла, о чем речь, сейчас-то это было бы легко, но в то время без практики я от теории социальной работы была довольно далека. На третьем курсе глава волости пригласил на работу, и вот уже 18 лет я занимаюсь социальной работой.
Правда, сейчас это уже не те мучительные сомнения, потому что появились какие-то внутренние ощущения, о которых в методических материалах не пишут, но они очень помогают сохранить душевное спокойствие. Много раз бывало, что клиенты пытались переложить всю свою ответственность на меня. Но я научилась «возвращать» им это, и когда видишь, что человек все осознал и берет ответственность за свою жизнь на себя, это приносит огромное удовлетворение от работы.
А еще больше радости доставляет, что люди помогают друг другу. Казалось бы, чужие люди — а приносят одежду, еду, делают подарки на Рождество нуждающимся, а иные даже дом дарят! Меня это очень радует.
"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.