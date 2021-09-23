Первым моим местом работы была Малтская больница, я там работала медсестрой. Позже, когда мне предложили стать социальным работником, аргументировали это так: «Ты с этим точно справишься! Ведь профессия медсестры — помогать людям, социальная работа — тоже». Так я в это дело и втянулась. А перед этим я какое-то время была безработной, официально нигде не работала, только в нашем семейном крестьянском хозяйстве.



[Под «только» Вера подразумевает строительство дома, уход за многочисленным стадом коров, выращивание более пятидесяти свиней, обработку картофельного поля площадью в 10 гектаров и воспитание детей, так что это «только» весьма относительно, особенно в те времена, когда в распоряжении фермеров было мало и вспомогательной техники, и технологий.]



Как безработная я начала обучаться на 6-месячных курсах в Резекне по специальности «социальный реабилитолог». Окончила курсы, а тут высшая школа Attīstība как раз открыла филиал в Резекне. Там предлагалось обучение социальной работе, а по окончании присваивали степень бакалавра. Я туда поступила и продолжила обучение. Учиться было действительно сложно. Теперь я бы поняла, о чем речь, сейчас-то это было бы легко, но в то время без практики я от теории социальной работы была довольно далека. На третьем курсе глава волости пригласил на работу, и вот уже 18 лет я занимаюсь социальной работой.

