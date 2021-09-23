Сразу после окончания университета я начала работать в Рижской социальной службе. Первое место работы было в Кенгарагсе. Подала заявку на работу с семьями с детьми, первый рабочий день был 1 сентября, и я была рада, что это совпало с началом и моего трудового пути. А дальше был форменный шок! Я очень быстро поняла, что действительность далека от теории, которую я изучала! Первое полугодие ушло на то, чтобы перебороть себя и научиться не бояться. Я приходила в семьи с детьми – молоденькая, маленького роста, 23 года, детей нет, и частенько мне этим кололи глаза: дескать, у вас самой детей нет, чем вы нам можете помочь? Некоторых клиентов я даже побаивалась, но держалась изо всех сил. Это был этап настоящих испытаний, но в какой-то момент наступил перелом. Потому что ты ведь не одинок — есть коллеги, готовые ободрить, поддержать, посоветовать, и это действительно помогает.

