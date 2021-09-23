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Помочь другим — но не сгореть самому
Опыт Инги Озолы
Foto: F64
Инга Озола в настоящее время является заместителем начальника отдела социальной работы Рижской социальной службы. Молодая, светловолосая, хрупкого телосложения — внешность Инги резко контрастирует со стереотипными представлениями о руководителе, которому приходится работать в психологически очень непростой сфере социальной работы. Однако за внешним обликом скрывается мощный специалист, который выбрал эту профессию осознанно и целенаправленно, который уже на первом месте работы съел не один пуд соли и постепенно поднялся по карьерной лестнице. Сегодня в зоне ответственности Инги не только развитие социальных услуг, но и поддержка и благополучие коллег и подчиненных. И Инга признает – самим соцработникам тоже нужно уметь обращаться за помощью, если таковая необходима.
В старших классах я активно посещала карьерные консультации и уже в 11 классе твердо знала, что мое будущее будет связано с социальной работой. Теперь-то я понимаю, что в то время не очень четко представляла себе, что это за работа, – но меня вдохновляло, что моя двоюродная сестра была социальным работником и часто делилась со мной своим опытом. Думаю, что это правильный способ привлечь молодых людей к изучению социальной работы – нужно рассказывать в школах о своей работе, о своем опыте, о возможностях помочь людям – словом, нужно стать послом своей профессии. Потому что молодежь – ученики старших классов – могут вообще не знать о существовании такой специальности, они вообще знают только о некоторых, самых популярных профессиях.
Сразу после окончания университета я начала работать в Рижской социальной службе. Первое место работы было в Кенгарагсе. Подала заявку на работу с семьями с детьми, первый рабочий день был 1 сентября, и я была рада, что это совпало с началом и моего трудового пути. А дальше был форменный шок! Я очень быстро поняла, что действительность далека от теории, которую я изучала! Первое полугодие ушло на то, чтобы перебороть себя и научиться не бояться. Я приходила в семьи с детьми – молоденькая, маленького роста, 23 года, детей нет, и частенько мне этим кололи глаза: дескать, у вас самой детей нет, чем вы нам можете помочь? Некоторых клиентов я даже побаивалась, но держалась изо всех сил. Это был этап настоящих испытаний, но в какой-то момент наступил перелом. Потому что ты ведь не одинок — есть коллеги, готовые ободрить, поддержать, посоветовать, и это действительно помогает.
Что приносит удовлетворение? Когда говорят «спасибо». Бывает очень много всяких сложных моментов, но потом клиент говорит «спасибо», он открывается тебе, и это потрясающе! Мы не ждем, что к нам будут приходить с цветами и коробками конфет и десять раз говорить спасибо. Когда я работала с семьями, для меня самой большой радостью было увидеть улыбающегося ребенка.
Очень важна эмпатия – как по отношению к клиентам, так и по отношению к сотрудникам и коллегам. Если ты закрыт, если от тебя веет негативом, понятно, никто не захочет к тебе идти. Так что нужно быть открытым и честным. Самое сложное – уметь конструктивно изложить неприятные вещи, потому что в каждом хочется видеть хорошее. Но нужно уметь перешагнуть через себя, быть достаточно сильным и в эмоциональном, и в профессиональном смысле, надо уметь поддержать того, у кого возникают сомнения.
Будучи новичком в сфере социальной работы, ты не осознаешь, что через клиентов решаешь свои проблемы. Я тоже не стала исключением. К счастью, нам об этом рассказывали во время учебы, и я поняла, что помочь мне сможет то же, что рекомендуется психологам — проходить терапию самим. Я прошла терапию с психологом и решила свои вопросы. Это очень помогло – в обретении стабильности, в понимании своих ощущений при рассказе клиента, научило подходить к проблемам более хладнокровно, профессионально. Решения для обретения почвы под ногами для каждого индивидуальны, — кому-то помогают разговоры в коллективе, кому-то руководитель, кому-то — супервайзер. Но это работа с самим собой и она нелегка.
Развитие новых услуг – это очень непросто, но в то же время вдохновляюще, когда ты из маленькой мысли, маленькой идеи взращиваешь новую возможность для многих людей. Случается, что идея большая и смелая, и тогда тебе нужно суметь «упаковать» ее в определенные рамки, потому что услуги должны быть стандартизированы и профинансированы согласно имеющимся возможностям. Затем ты пытаешься найти баланс, выгодный как для клиента, который получит то, что ему нужно, так и для поставщика услуг. Бывают моменты, когда приходится быть плохой и говорить, что доступный объем финансирования намного меньше и мы не можем реализовать ту или иную действительно прекрасную идею. Важно, что мы прислушиваемся друг к другу, подстраиваемся друг под друга, стараемся найти решение.
Сам социальный работник – главный трудовой ресурс. Большое значение имеет, как ты проводишь свободное время, есть ли у тебя свои интересы, занятия, как ты снижаешь собственный стресс. Длительные прогулки, плавание, танцы – каждый должен найти свой способ развлечения и время для себя. Потому что если у тебя самого нет радости, блеска в глазах и энергии, то ты не сможешь поддержать других и подарить им радость.
Жизнь не течет гладко, бывают и взлеты, и падения, но важно чувствовать и понимать, что ты не одинок. Если необходимо, социальный работник должен уметь обратиться за помощью. Нам кажется, что кто-то должен считывать наши мысли, но на самом деле мы не можем ожидать, что сидящий напротив коллега или руководитель угадает твои мысли и поймет, что на самом деле у тебя на душе. Нужно говорить, нужно уметь признаться, что тебе нужна помощь. Это очень по-человечески и это касается не только социальных работников, но и всех остальных.
Поддержать человека, помочь найти лучшее решение в сложной жизненной ситуации, – это то, чем занимается социальный работник. Но что чувствует он сам, ежедневно, ежечасно подставляя плечо другим? Что его мотивирует, что помогает не перегореть? Проект "Вместе растём" – это 8 фотоисторий, которые раскрывают личности разных социальных работников. Восемь рассказов об их жизни, об их повседневной, нелегкой и ответственной работе, о профессиональных вызовах и многом другом.

"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.

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Над проектом "Вместе растём" работали: Министерство благосостояния, фотоагентство "F64" и коммуникационное агентство "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (содержание) , Наталия Шиндикова (дизайн) , Кaрлис Симановис (разработка), Кристине Мелне (редактор), Eрикс Раджелис (руководитель проекта), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства)


"Вместе растём" реализуется в рамках проекта ESF "Развитие профессиональной социальной работы в самоуправлениях" №9.2.1.1 / 15 / I / 001.

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