Как я начала заниматься социальной работой? Совершенно случайно! Был у нас в глубинке социальный работник по имени Янитис, потом он уволился, и целый месяц у нас социального работника не было. Как-то мы стояли у прилавка в магазине, болтали с продавщицей и моей бывшей коллегой о том, о сем. А я как раз уволилась из школы и была безработной. Они мне говорят: "Иди в социальные работники!" Я еще посмеялась – дескать, в какие там еще социальные работники идти, скорее свои галоши съем. И тут меня вызывают в самоуправление: "Ну что, пойдешь?" Отвечаю: "Не знаю..." "Даю два часа на размышление!" – говорит управляющий. В общем, решилась и согласилась, потому что работа была, а делать ее было некому. Но галоши свои все-таки есть не стала.