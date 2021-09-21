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Вместе растём
С людьми надо уметь говорить
Путь социальной работницы Анны Бейтане
Вместе растём
С людьми надо уметь говорить
Путь социальной работницы Анны Бейтане
Foto: F64
Анна Бейтане – руководитель структурного подразделения Malta Резекненского районного центра социальной опеки и одновременно социальный работник. Совершенно случайно оказавшись в сфере социальной работы после многих лет работы в сфере образования, она признает, что пожилые обитатели Центра опеки – по сути, те же дети, правда, выросшие и состарившиеся. Широкая латгальская душа Анны болит за всех – и за клиентов центра, и за семью, и за ее восемь кошек, и за коллег, которые слишком много работают.
Жизнь Анны – сплошной калейдоскоп событий: в свое время она окончила художественную школу, изучала педагогику в университете, потом долгое время работала в школе, затем занялась социальной работой и снова училась – на этот раз в высшей школе Attīstība. Неудивительно, что и рассказы Анны о жизни такие же красочные и захватывающие; слушая Анну, создается впечатление, что для нее в работе нет вообще ничего невозможного! Когда она появляется в коридоре Центра и начинает говорить, а голос у Анны «учительский», то есть звучный и выразительный, из комнат, подобно муравьям, начинают выходить клиенты. Им хочется быть поближе к Анне.
Я знаю о клиентах все. Даже то, что их собственные дети о них не знают. Потому что людей переполняет, а рядом, кроме меня, нет никого, кому они могли бы рассказать о наболевшем, облегчить душу. Это – доверие ко мне.
Сейчас мы как раз ремонтируем Центр социальной помощи Malta – там будут новые помещения, новая мебель, красивые, удобные ванные комнаты и туалеты. Часть жителей пока временно разместили в школе, и я курсирую между Центром и школой. Те, кто живут в школе, очень хотят знать и видеть, как у нас тут продвигаются дела. Так что я все снимаю на видео и им показываю. Их это очень волнует, ведь это их дом. Место, где они живут!
Как я начала заниматься социальной работой? Совершенно случайно! Был у нас в глубинке социальный работник по имени Янитис, потом он уволился, и целый месяц у нас социального работника не было. Как-то мы стояли у прилавка в магазине, болтали с продавщицей и моей бывшей коллегой о том, о сем. А я как раз уволилась из школы и была безработной. Они мне говорят: "Иди в социальные работники!" Я еще посмеялась – дескать, в какие там еще социальные работники идти, скорее свои галоши съем. И тут меня вызывают в самоуправление: "Ну что, пойдешь?" Отвечаю: "Не знаю..." "Даю два часа на размышление!" – говорит управляющий. В общем, решилась и согласилась, потому что работа была, а делать ее было некому. Но галоши свои все-таки есть не стала.
Однажды пришла комиссия и констатировала, что у меня нет запротоколированных разговоров с клиентами. А клиентам очень не нравится, если я что-то записываю во время разговора – тогда они вообще не идут на контакт, замыкаются в себе, доверия как ни бывало, а по окончании разговора они ничего не хотят подписывать. И что? При этом все клиенты в один голос утверждают, что Анна с ними работает и все в порядке.
Люди разные. Некоторые из наших клиентов у нас живут в лучших условиях, чем когда-либо вообще жили. Но при этом иные предъявляют такие требования – чуть ли не кланяться им должны! Но я уже научилась со всем этим справляться. Нужно учиться разговаривать с людьми. Я могу зарвавшегося клиента прищучить, а он сочтет это за комплимент. И мне хорошо, и ему хорошо.
Работы много. Я вижу, как моя коллега перерабатывает, домой возвращается поздно вечером. А у нее ребенок. Я ей говорю: "Моему ребенку было 9 месяцев, когда я пошла работать в школу, в интернат воспитательницей. Моя мама взяла на себя все заботы о ребенке. Я уходила на работу, мой ребенок еще спал, возвращалась с работы, ребенок уже спал. Это ужасно! Вы вообще-то подумайте о том, чтобы, заботясь о других, не потерять связь со своими собственными детьми!"
Что мне доставляет наибольшее удовлетворение? То, что люди меня ждут. Когда я начала здесь работать, то поняла, что мои клиенты – это те же дети, но только выросшие, постаревшие. Меня ждут, мне говорят "спасибо", и я уверена, что они даже в мыслях не посылают меня "куда подальше". Никогда.
Как-то раз отвезли одного клиента из Центра опеки в Резекне к врачу, а он взял, да и сбежал. Мы с коллегой Наталией разыскали его в том Резекне, выследили голубчика, куда он девался! Другой наш клиент как-то купил дыни и арбуз, и угостил всех жителей Центра. Только алкоголя у нас нет. Вернее, он есть в моем кабинете — конфискованный, и я его попросту выливаю. Я к алкоголю отношусь крайне негативно, потому что на селе это страшная беда.
Поддержать человека, помочь найти лучшее решение в сложной жизненной ситуации, – это то, чем занимается социальный работник. Но что чувствует он сам, ежедневно, ежечасно подставляя плечо другим? Что его мотивирует, что помогает не перегореть? Проект "Вместе растём" – это 8 фотоисторий, которые раскрывают личности разных социальных работников. Восемь рассказов об их жизни, об их повседневной, нелегкой и ответственной работе, о профессиональных вызовах и многом другом.

"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.

Над проектом "Вместе растём" работали: Министерство благосостояния, фотоагентство "F64" и коммуникационное агентство "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (содержание) , Наталия Шиндикова (дизайн) , Кaрлис Симановис (разработка), Кристине Мелне (редактор), Eрикс Раджелис (руководитель проекта), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства)


"Вместе растём" реализуется в рамках проекта ESF "Развитие профессиональной социальной работы в самоуправлениях" №9.2.1.1 / 15 / I / 001.

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