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Рассказ социальной работницы Александры Павловской
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Всегда стремиться к новому
Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Foto: F64
Александра Павловская – социальная работница и исследовательница Ресурсного центра для людей с психическими заболеваниями и ментальными особенностями "ZELDA". Семь лет назад Александра вместе с семьей переехала в Латвию из Москвы, где родилась и жила раньше. Александра по первому образованию – филолог, а после стала изучать психологическое консультирование и социальную работу. В Москве она работала в различных местных и международных организациях в сфере социальной работы, и эту деятельность продолжила в Латвии. Александра всегда стремится вперед, всегда в поиске нового – новых методов, новых подходов и научных знаний о том, как помочь своим клиентам. Кроме того, она активно делится своими знаниями и навыками с коллегами.
Еще в то время, когда жили в Москве, мы с мужем Арсением и нашими единомышленниками много времени посвящали освоению новых методов работы – читали, экспериментировали, предлагали клиентам новые услуги. Переезжая в Латвию, мы чувствовали в себе огромный энтузиазм и желание делиться своими знаниями. В сотрудничестве с зарубежными практиками и местными организациями, в том числе вузами, несколько лет назад мы организовывали обучение в Центре "Osta"; очень надеюсь, что нам удалось внести свою лепту в развитие социальной работы в Латвии – нам хотелось как-то поблагодарить за то принятие и поддержку, которое нам оказало здесь профессиональное сообщество, быть полезными.
В Ресурсном центре "ZELDA" я работаю с 2014 года. За это время мы создали новую услугу, альтернативу ограничению дееспособности, опекунству – исследовав мечты и предпочтения человека, раскрыв его сильные стороны, мы предлагаем людям с психическими заболеваниями и ментальными особенностями поддержку при принятии решений, чтобы человек мог полноценно и безопасно жить и реализовывать свой потенциал в обществе. Это инновационная персонализированная услуга, не только в масштабах Латвии, но и во всем мире, и я горжусь, что в ней есть и мой вклад.
Социальный работник не должен останавливаться в своем развитии. Вот и я тоже не могу позволить себе стоять на месте: для меня важно искать новые идеи, новые методы, создавать новые услуги для клиентов. Мне кажется важным уметь читать научную литературу на других языках, общаться с коллегами из разных стран, посещать международные конференции, ездить в другие страны, заходить в местные организации и смотреть, что и как там устроено, рассказывать о своем опыте и придумывать что-то новое вместе. Мне бы хотелось, чтобы больше социальных работников в Латвии имело такие возможности.
Во время пандемии Covid-19 мне очень не хватало практической работы, ежедневной коммуникации с клиентами. Поэтому я подала заявление и некоторое время проработала социальным реабилитологом в больнице «Гинтермуйжа», в отделении социальной реабилитации для детей опытом зависимости или пагубного употребления психоактивных веществ. Это был важный для меня опыт, до этого я всегда работала в организациях, оказывающих услуги в обществе, помогающих человеку вернуться в общество и интегрироваться в нем, здесь я впервые ощутила, что значит работать в закрытом отделении психиатрической больницы, в программе, рассчитанной на год.
В последние годы замечаю изменения в себе, в собственной идентичности, переживаю некий переходный период. Ощущаю себя словно в пути, поэтому сложно как-то себя охарактеризовать. Думаю, можно сказать, что я исследователь и рассказчик – изучаю людей, создаю истории о них и храню эти истории в своем сердце. Я – семейный человек. И экспериментатор.
Люди в Латвии доброжелательны, но в то же время достаточно сдержаны, охраняют свое личное пространство. Мои латышские корни позволяют мне это понять, этот менталитет мне близок, и все же я чувствую себя довольно одиноко. Быть эмигрантом одиноко, особенно если человек такой интраверт, как я. Чем старше становлюсь, тем сложнее становится находить новых друзей. Поэтому мое общение здесь в основном происходит на работе, и я очень благодарна, что профессиональное сообщество латвийских социальных работников нас приняло и поддержало.
В Латвии спокойнее, чем в России, повседневная жизнь гораздо лучше организована, есть ощущение безопасности, возможности влиять на происходящее вокруг. Поэтому здесь я спокойна за будущее моей маленькой дочери. Но, конечно, мне самой очень не хватает многого, к чему я привыкла с детства. Я скучаю по разным местам в Москве, которые уже много раз перестроены, близким и родным людям, многие из которых, как и я, уже не живут в России. Не скрою: даже живя в Латвии седьмой год, я все еще не могу избавиться от ощущения какой-то бесприютности, ностальгии по тому, что уже не вернуть. Но работа очень помогает.
Еще в России мы заинтересовались инновационными подходами в психологии и социальной работе. Сначала я освоила нарративный подход, позже – подход, ориентированный на решение. Оба этих подхода широко используются в мире при работе с разными целевыми группами для консультирования клиентов. В Латвии, к тому же, консультирование в сфере социальной работы не так развито, социальные работники, как правило, предпочитают сами не консультировать, а направлять своего клиента к психологам. На мой взгляд, каждый практик должен иметь навыки консультирования клиентов, эти навыки и подходы мы стараемся популяризировать и обучать социальных работников тому и другому. Для нас самое важное – это клиент, его сильные стороны, его ресурсы, мечты и устремления, уважение к его личности и автономности. Искусно задавая вопросы на консультациях, мы помогаем клиентам самим назвать важные для них цели и начать работу по их достижению. Таким образом мы реализовываем принцип "клиент – эксперт своей жизни" как в практической работе, так и в документации
Поддержать человека, помочь найти лучшее решение в сложной жизненной ситуации, – это то, чем занимается социальный работник. Но что чувствует он сам, ежедневно, ежечасно подставляя плечо другим? Что его мотивирует, что помогает не перегореть? Проект "Вместе растём" – это 8 фотоисторий, которые раскрывают личности разных социальных работников. Восемь рассказов об их жизни, об их повседневной, нелегкой и ответственной работе, о профессиональных вызовах и многом другом.

"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.

Над проектом "Вместе растём" работали: Министерство благосостояния, фотоагентство "F64" и коммуникационное агентство "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (содержание) , Наталия Шиндикова (дизайн) , Кaрлис Симановис (разработка), Кристине Мелне (редактор), Eрикс Раджелис (руководитель проекта), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства)


"Вместе растём" реализуется в рамках проекта ESF "Развитие профессиональной социальной работы в самоуправлениях" №9.2.1.1 / 15 / I / 001.

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