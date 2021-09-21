Еще в России мы заинтересовались инновационными подходами в психологии и социальной работе. Сначала я освоила нарративный подход, позже – подход, ориентированный на решение. Оба этих подхода широко используются в мире при работе с разными целевыми группами для консультирования клиентов. В Латвии, к тому же, консультирование в сфере социальной работы не так развито, социальные работники, как правило, предпочитают сами не консультировать, а направлять своего клиента к психологам. На мой взгляд, каждый практик должен иметь навыки консультирования клиентов, эти навыки и подходы мы стараемся популяризировать и обучать социальных работников тому и другому. Для нас самое важное – это клиент, его сильные стороны, его ресурсы, мечты и устремления, уважение к его личности и автономности. Искусно задавая вопросы на консультациях, мы помогаем клиентам самим назвать важные для них цели и начать работу по их достижению. Таким образом мы реализовываем принцип "клиент – эксперт своей жизни" как в практической работе, так и в документации

