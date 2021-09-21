Групповые квартиры и специализированные мастерские для людей с психическими нарушениями – это социальная услуга, которой в нашей стране очень не хватает. Лет 20 назад во Франции я поближе познакомился с подобными услугами, и уже тогда мне показалось, что это отличная штука и нужно попытаться внедрить нечто подобное и у себя. В групповой квартире "Kārkli" сейчас проживает 7 человек (общее количество мест – 8). Это социальная услуга, в рамках которой человек развивает свои бытовые навыки; в свою очередь, в специализированных мастерских (11 мест) он развивает трудовые навыки, работая с глиной и деревом. Новые навыки дают клиентам возможность создавать как собственные, нужные в быту предметы домашнего обихода, так и более объемные предметы, украшающие окружающую среду, – такие, например, как ящики для цветов и пряных растений. Это дополняет и украшает окружающую среду и дает возможность пожилым людям из соседнего пансионата получать радость, занимаясь садоводством. Для меня это огромное моральное удовлетворение. Наше общество пока еще только учится принимать все это, справляться со всем этим и осознавать, насколько люди могут быть счастливы.

