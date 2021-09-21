Айварс Дамрозе – многолетний директор Пансионата Гатарта. Он изучал актерское мастерство в Академии культуры, однако быстро понял, что его жизненное предназначение в другом – в социальной поддержке людей – в постоянной, ежедневной... Завершив в 2000 году обучение в вузе "Attīstība" ("Развитие"), Айварс Дамрозе сразу же начал работать в пансионате Гатарта. Впрочем, с «пансионатиком», – так ласково называет Айварc свое заведение, – его жизнь была связана уже давно, поскольку здесь работали его родители. Пансионат находится в постоянном развитии, и в этом году сбылась давняя мечта Айварcа – организован дом групповых квартир Kārkli и специализированные мастерские для людей с психическими нарушениями, где ежедневно работают как обитатели Kārkli, так и другие молодые люди из ближайших самоуправлений.
Жизнь Айварcа – это сплошное движение: свои должностные обязанности в качестве руководителя пансионата и социального работника в групповой квартире он успешно совмещает с работой в местном сообществе, интересуется и принимает активное участие в различных мероприятиях местного самоуправления и общественных инициативах в социальной сфере. А еще … печет хлеб в печи, возраст которой перевалил за сотню лет, и в которой пекли хлеб еще его бабушки и прабабушки...
"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.