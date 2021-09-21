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Вместе растём
Выбор изменить окружающую среду
Опыт Айварса Дамрозе
Растем вместе
Выбор изменить окружающую среду
Опыт Айварса Дамрозе
Foto: F64

Айварс Дамрозе – многолетний директор Пансионата Гатарта. Он изучал актерское мастерство в Академии культуры, однако быстро понял, что его жизненное предназначение в другом – в социальной поддержке людей – в постоянной, ежедневной... Завершив в 2000 году обучение в вузе "Attīstība" ("Развитие"), Айварс Дамрозе сразу же начал работать в пансионате Гатарта. Впрочем, с «пансионатиком», – так ласково называет Айварc свое заведение, – его жизнь была связана уже давно, поскольку здесь работали его родители. Пансионат находится в постоянном развитии, и в этом году сбылась давняя мечта Айварcа – организован дом групповых квартир Kārkli и специализированные мастерские для людей с психическими нарушениями, где ежедневно работают как обитатели Kārkli, так и другие молодые люди из ближайших самоуправлений.
Здесь все находится в постоянном движении, повсюду царит атмосфера уюта и душевного тепла, отношения между клиентами и персоналом доверительные и дружеские. Это все – результат многолетней работы. "Это та работа, которая мне нравится. И это было мой выбор – работать с другими людьми и общими усилиями менять мир вокруг нас. Мы работаем рука об руку, и перемены действительно происходят", – лаконично поясняет Айварc. В социальной работе всегда есть что делать. Если получается изменить к лучшему окружающую среду, социальный работник меняется вместе с ней. И в результате в выигрыше оказываются все.

Жизнь Айварcа – это сплошное движение: свои должностные обязанности в качестве руководителя пансионата и социального работника в групповой квартире он успешно совмещает с работой в местном сообществе, интересуется и принимает активное участие в различных мероприятиях местного самоуправления и общественных инициативах в социальной сфере. А еще … печет хлеб в печи, возраст которой перевалил за сотню лет, и в которой пекли хлеб еще его бабушки и прабабушки...
Социальной работой я начал заниматься, когда мне было чуть больше 20 лет. На самом деле социальная работа в таком возрасте – дело довольно трудное, ведь в молодости тянет на веселье, на тусовки, на развлечения. Однако наряду с этим я отдаю себе отчет, что сегодня для все большего числа молодых людей наибольшую важность приобретает то, чем именно они занимаются, какую пользу их дело приносит обществу и какое удовлетворение от этого получают они сами. И речь тут идет отнюдь не только о деньгах.
Мне кажется, что сначала нужно освоить профессию, а когда чувствуешь, что хочешь работать на благо общества, можно идти учиться на социального работника. Социальная работа – отличная вторая профессия, если уже имеется какой-то жизненный опыт. Вторая профессия зрелого человека.
Без лидерских качеств в социальной работе не обойтись. В повседневной работе, в беседах с клиентами важно уметь подбодрить, дать ощущение защищенности, – быстро найти оптимальный подход для управления ситуацией. Решение должен принимать сам клиент, но я как социальный работник должен направлять процесс. Я должен достичь цели через различные лабиринты, через которые проходит мой клиент.
Любой хороший социальный работник – отличный актер, но не каждый отличный актер может быть хорошим социальным работником. Я благодарен судьбе за то, что моя актерская карьера не удалась – мне казалось, что если для меня не нашлось роли Ромео, то зачем мне вообще эта профессия! А от социальной работы я получаю и истинную радость, и удовлетворение.
Когда-то я очень переживал, что социальных работников часто "поливают", проще говоря, ругают. Это трудно. Мне понадобилось время, чтобы понять, что это относится не ко мне лично, а к работе. Возможно, я ошибся, выбрал неправильный метод работы с клиентом. Уже с высоты сегодняшнего опыта я сейчас понимаю, что если человек прожил в одной системе ценностей 60 лет, то должно случиться настоящее чудо, чтобы произошли какие-то изменения. Истории о позитивных седовласых бабулечках и дедулечках – стереотип. Люди очень разные, и с каждым нужно уметь работать профессионально.
Групповые квартиры и специализированные мастерские для людей с психическими нарушениями – это социальная услуга, которой в нашей стране очень не хватает. Лет 20 назад во Франции я поближе познакомился с подобными услугами, и уже тогда мне показалось, что это отличная штука и нужно попытаться внедрить нечто подобное и у себя. В групповой квартире "Kārkli" сейчас проживает 7 человек (общее количество мест – 8). Это социальная услуга, в рамках которой человек развивает свои бытовые навыки; в свою очередь, в специализированных мастерских (11 мест) он развивает трудовые навыки, работая с глиной и деревом. Новые навыки дают клиентам возможность создавать как собственные, нужные в быту предметы домашнего обихода, так и более объемные предметы, украшающие окружающую среду, – такие, например, как ящики для цветов и пряных растений. Это дополняет и украшает окружающую среду и дает возможность пожилым людям из соседнего пансионата получать радость, занимаясь садоводством. Для меня это огромное моральное удовлетворение. Наше общество пока еще только учится принимать все это, справляться со всем этим и осознавать, насколько люди могут быть счастливы.
Мне кажется, что социальная работа – один из видов деятельности, наполненных глубочайшим смыслом. Вроде бы не слишком осязаемо, но ты видишь смысл и радуешься, что человек доволен, улыбается... Видишь, что все классно и человек об этом говорит. Ты видишь, что человеку здесь жить комфортно, близкие говорят тебе спасибо за то, что человек здесь ухожен и доволен жизнью, все рады и счастливы. Понятно, что всегда кто-то будет чем-то недоволен, раздражен, подавлен… Но это не связано с моей работой. Это уже проявление личностных качеств.
Если тебя выбило из одной траектории, ты обретаешь другую траекторию. Это мое убеждение. Поэтому мне нравится смотреть на социальную работу во всей ее полноте. Очень важны гибкость и оперативность, – а их легко растерять в повседневной рутине. Необходимо постоянно развивать в себе способность сочувствовать и замечать нюансы. Если погрузиться в рутину, можно упустить нюанс. В известной степени нужно перезагружать себя снова и снова. Мне в социальной работе интересно работать с разными целевыми группами, потому что широта позволяет видеть взаимосвязи между разными вещами. В этом случае многие вещи складываются вместе, и тогда многие закономерности становятся более заметными.
Поддержать человека, помочь найти лучшее решение в сложной жизненной ситуации, – это то, чем занимается социальный работник. Но что чувствует он сам, ежедневно, ежечасно подставляя плечо другим? Что его мотивирует, что помогает не перегореть? Проект "Вместе растём" – это 8 фотоисторий, которые раскрывают личности разных социальных работников. Восемь рассказов об их жизни, об их повседневной, нелегкой и ответственной работе, о профессиональных вызовах и многом другом.

"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.

Над проектом "Вместе растём" работали: Министерство благосостояния, фотоагентство "F64" и коммуникационное агентство "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (содержание) , Наталия Шиндикова (дизайн) , Кaрлис Симановис (разработка), Кристине Мелне (редактор), Eрикс Раджелис (руководитель проекта), Анта Акантева-Уммере (руководитель по коммуникациям с публичным сектором (публичный сектор/НГО/PR-агентства)


"Вместе растём" реализуется в рамках проекта ESF "Развитие профессиональной социальной работы в самоуправлениях" №9.2.1.1 / 15 / I / 001.

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