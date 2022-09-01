ЦИК вычеркнула из списков еще двоих кандидатов в депутаты 14-го Сейма

В четверг, 1 сентября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила вычеркнуть из списка кандидатов в депутаты в 14-й Сейм от партии Tautas varas spēks (Сила народной власти) Мартиньша Дрибу (Курземский избирательный округ) и Эрикса Уртанса (Латгальский избирательный округ), сообщили агентству LETA представители ЦИК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оба депутата были вычеркнуты из списков, поскольку на них распространяется установленное в законе "О выборах в Сейм" ограничение на кандидатуру, предусматривающее, что в парламент не могут баллотироваться или избираться лица, которые были осуждены за намеренное преступление. Исключение представляют лица, которые реабилитировались или имеющих погашенную или снятую судимость.

Решение ЦИК можно обжаловать в Административном окружном суде в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

На выборы в Сейм 14-го созыва зарегистрировано 19 кандидатских списках, в которых на 100 парламентских мест сначала претендовали 1832 кандидата. В связи с сегодняшним решением на вступление в Сейм претендует на три кандидата меньше — 1829.

Граждане Латвии, возраст которых в день выборов составляет 21 год, могут баллотироваться на выборах в Сейм, если на них не распространяются какие-либо ограничения закона "О выборах в Сейм".

После регистрации кандидатские списки больше нельзя отозвать, а поправки в них может вносить только ЦИК, путем вычеркивания кандидатов, в отношении которых получены заключения или решения суда о том, что кандидаты не соответствуют требованиям Сейма. Закон о выборах или путем внесения поправок технического характера.

Для того, чтобы убедиться, что все заявленные кандидаты соответствуют требованиям закона "О выборах в Сейм" и на них не распространяются установленные в законодательстве ограничения, после регистрации списки были переданы на проверки Управлению по делам гражданства и миграции, Информационному центру Министерства внутренних дел и Центру документирования последствий тоталитаризма.

Выборы в Сейм 14-го созыва состоятся в субботу, 1 октября.