Гобземс покинул партию "Каждому и каждой", которая не прошла в Сейм – станет "частным лицом"

После того, как партия "Каждому и каждой" не смогла пройти в Сейм, Алдис Гобземс заявил об отставке с должности ее председателя и выходе из партии.

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Как говорится в видеообращении Гобземса, он решил "действовать ответственно и мужественно", поскольку возглавляемая им партия не достигла цели — избрания в Сейм 14-го созыва, в связи с чем он решил покинуть ее ряды.

По словам Гобземса, теперь он станет "частным лицом" и будет заниматься тем, чем "должен заниматься мужчина" — зарабатывать деньги и содержать семью. Гобземс остается депутатом до конца полномочий 13-го Сейма, хотя ему запрещено посещать ряд заседаний.

Политик добавил, что теперь будет жить иначе, чем в предыдущие годы, "путешествуя, радуясь, играя в теннис", а "всех нормальных" людей он призывает эмигрировать из Латвии.

Согласно предварительным результатам выборов, обнародованным Центральной избирательной комиссией, за партию "Каждому и каждой" проголосовали 3,66% избирателей. Этот результат не позволит ей пройти в Сейм, но она сможет получать около 145 000 евро ежегодного финансирования от государства в течение следующих четырех лет.