Кандидат в премьеры от "Объединенного списка": процесс создания нового правительства нельзя затягивать

Процесс формирования нового правительства не должен затягиваться, заявил в понедельник в программе ЛТВ "Утренняя панорама" кандидат в премьер-министры от "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс.

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Он не видит причин, по которым новое правительство не может быть сформировано в течение месяца. "Мы не должны затягивать с этим, как было в прошлый раз. Все говорит о том, что мы можем это сделать", — сказал Пиленс, добавив, что на этот раз требуется достаточно быстрое принятие госбюджета.

Также Пиленс отметил, что Сейм, состоящий из семи партий, лучше, чем если бы он состоял из 12 или более партий.

По словам Пиленса, ОС в будущем правительстве хочет участвовать в решении экономических и социальных вопросов.

В то же время, говоря о результатах выборов в Латгале, Пиленс отметил, что они заставляют задуматься о необходимости по-иному обращаться к населению. "Настроение в Латгальском регионе заставляет нас всех думать (…), что в Латгале нам нужна другая форма обращения, другая форма участия, потому что результаты значительно отличаются от других регионов", — сказал он.

В то же время Пиленс считает, что можно изменить настроение жителей Латгале.

"Настроение, на мой взгляд, можно изменить с помощью нормальной политической работы", — сказал Пиленс, добавив, что его прежний опыт в бизнесе показывает, что жители Латгале "в государственном смысле правильно ориентированы".