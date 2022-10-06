Кандидаты от “Согласия” и “Силы народной власти” оспорят результаты выборов

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили три заявления кандидатов от партии "Согласие" и три заявления кандидатов от партии "Силы народной власти", чтобы оспорить результаты выборов. Об этом сообщила начальница отдела информации ЦИК Лаура Крастиня.

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Кандидаты от партии "Согласие" хотят аннулировать протоколы подсчета голосов на всех избирательных участках и организовать пересчет голосов по 7-му списку.

Также один кандидат от партии "Сила народной власти" хочет, чтобы результаты выборов были аннулированы, а на нескольких десятках избирательных участков была организована проверка голосов. В качестве обоснования такой просьбы он приводит технические проблемы, наблюдаемые на избирательных участках, и тот факт, что наблюдатели не имели возможности ознакомиться с IT-системами, используемыми на выборах.

Другой кандидат в депутаты от партии "Сила народной власти" оспаривает все результаты выборов в Сейм на том основании, что хотя и был судим, не был исключен из списка кандидатов, а также потому, что "был нарушен Закон о выборах, принятый на заседании Сатверсме 9 июня 1922 года".

На выборах в 14-й Сейм ни "Согласие", ни "Сила народной власти" не прошли 5% барьер и не будут представлены в парламенте.

