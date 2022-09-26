Кариньш: в новом Сейме "Новому Единству" проще всего сотрудничать с партнерами по нынешней коалиции

Если объединение "Новое Единство" войдет в 14-й Сейм, проще всего ему будет сотрудничать в формировании коалиции с нынешними партнерами — Национальным объединением, "Развитие/За!" и "Консервативными", а сотрудничество с прокремлевскими силами невозможно, сказал в интервью агентству LETA премьер-министр Кришьянис Кариньш, который является кандидатом "Нового Единства" в премьеры и на предстоящих выборах.

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На вопрос о том, считает ли его партия "Согласие" прокремлевской партией и после того, как она заявила о том, что выступает против войны в Украине, Кариньш ответил, что не уверен, что "Согласие" как политическая сила изменилось в этом отношении.

Говоря о возможном сотрудничестве с партией "Прогрессивные", которая, согласно социологическим опросам, может пройти в 14-й Сейм, Кариньш признал, что недостаточно знаком с ее программой, но не может сказать ничего плохого о политиках "Прогрессивных", которых он знает, и о сотрудничестве в коалиции Рижской думы.

В то же время Кариньш отметил, что "Прогрессивные" позиционируют себя как социал-демократы, и вопрос в том, насколько "левой будет их фактическая политика, когда они попадут в Сейм". "Я подозреваю, что по некоторым пунктам у нас могут быть большие дискуссии, прежде чем мы придем к общему знаменателю", — сказал премьер.

Кариньш уклончиво высказался и о возможном сотрудничестве с новообразованным "Объединенным списком", подчеркнув, что в случае избрания этой политической силы многое зависит от того, кто ее будет представлять в Сейме.

Возможность сотрудничества с Союзом зеленых и крестьян, с которым "Новое Единство" ранее работало в нескольких правительствах, Кариньш категорически отверг.

"Они выбрали кандидатом в премьер-министры Айвара Лембергса, который отличился тем, что назвал войска НАТО в Латвии оккупантами, который находится под санкциями нашего стратегического партнера США за коррупцию и был осужден за коррупцию судом. Я не могу припомнить ни одной европейской страны, где бы всерьез предлагалась такая кандидатура. Это такая наша особенность, когда у нас есть политическая сила, которая, кажется, даже гордится тем, что выдвинула подобного кандидата. Я не представляю, как мы можем сотрудничать с ними в таких обстоятельствах", — сказал Кариньш.