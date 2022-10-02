KNAB: больше всего за один мандат заплатили AP!, меньше всего – “Прогрессивные”

Дороже всего один депутатский мандат обошелся партии “Развитие! За”, а меньше всего заплатили “Прогрессивные”, сообщает агентство LETA, основываясь на данных Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB).

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Сейчас партия AP! балансирует у 5% барьера. Если ей удастся попасть в новый Сейм, партия получит шесть депутатских мандатов и каждый из них может "стоить" партии примерно 60 тысяч евро.

За AP! По размерам трат на предвыборную агитацию следует "Объединенный список" примерно 35 800 евро за мандат (и всего 13 мандатов), далее — "Латвия на первом месте" — 34 500 евро (всего 9 мандатов), затем "Национальное объединение" — 31 600 евро за мандат (также 13 мандатов.)

"Союз зеленых и крестьян" в новом Сейме может получить 16 депутатских мест, каждый, исходя из трат на предвыборную агитацию, обошелся партии примерно в 20 200 евро. "Новое Единство" получит 23 места, каждый обошелся примерно в 10 700 евро, а партия Stabilitātei получит десять мандатов, "стоимость" каждого — 2700 евро.

"Прогрессивные" могут получить десять мандатов, и стоимость одного, исходя из затрат на рекламу, составит всего одну тысячу евро.

В прошлые выборы на предвыборную агитацию больше всего потратили партии "Союз зеленых и крестьян" — около 44 тысяч евро за мандат, и "Новое Единство" — около 43 тысяч евро за мандат.

KNAB ранее сообщал, что до 27 сентября партии подписали контракты на расходы на предвыборную кампанию на общую сумму 2 970 189 евро. Каждый из 19 списков кандидатов в депутаты, зарегистрированных для участия в выборах, может использовать не более 708 053 ​​евро на предвыборные расходы.