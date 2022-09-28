Левитс напомнил, что участие в выборах – моральная обязанность, а не только право

Участие в выборах – не только гражданское право гражданина, но и моральная обязанностью, заявил президент Эгилс Левитс. Он отметил, что его нужно воспринимать как что-то хорошее и прятное. Предидент выступил на мероприятии #Satversmei100: vērtības nākotnei в Салдусе.

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"Во Время Атмоды люди боролись за оо, чтобы участвовать в свободных выборах, так как в течение 50 лет это было запрещено. Сейчас украинцы борются за то, чтобы у них было собственное демократическое государство, в котором они смогут принимать участие в выборах и создавать свою страну. У человека есть естественная потребность в создании среды, в которой мы живем, и выборы — возможность это делать", — пояснил президент.

Студенты, участвовавшие в мероприятиях, отметили, что те, кто не идет голосовать, не имеет права жаловаться, что все плохо.

По мнению президента, у каждого гражданина Латвии свое "идеальное государство", а "демократия означает поиск компромиссов".

Молодые люди также обсудили с президентом, как сломать стереотип о том, политикой занимаются только недобросовестные люди. Президент указал, что риторика "в политике все жулики" отдаляет граждан от государства.