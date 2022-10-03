Лидеры выборов в микрорайонах Риги - "Новое Единство" и "За стабильность!", за границей голосовали за "Новое Единство" и "Прогрессивных"

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на прошедших выборах в Сейм в микрорайонах Риги было два явных лидера — "Новое Единство" и "За стабильность!".

На выборах в 14-й Сейм за границей проголосовало меньше граждан Латвии, чем на выборах в 13-й Сейм, самые популрные партии у граждан за рубежом – "Новое Единство" и "Прогрессивные."

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На выборах "Новое Единство" набрало большинство голосов в 30 микрорайонах, а "За стабильность!" — в шести.

"За стабильность!" набрала большинство голосов в Даугавгриве, Румбуле, Кенгарагсе, Болдерае, Вецмилгрависе и Плявниеки. При этом даже в тех микрорайонах, где победила "За стабильность!", "Новое Единство" набрало более 5% голосов.

С другой стороны, "За стабильность!" не получила существенной поддержки во многих микрорайонах Риги, не набрав и 5% голосов. Например, в Атгазене, Межапарке и Биерини "За стабильность!" не набрала и 2% голосов, в Мангальсале, Букулты, Торнякалнсе и Брасе эту партию поддержали менее 3% избирателей. Меньше 5% голосов "За стабильность!" набрала в 14 микрорайонах.

Наибольшую поддержку "Новое Единство" получило в Биерини — 34,1% голосов, а "За стабильность!" — в Даугавгриве, где его поддержали 22,2% избирателей.

Также в выборах 14-го Сейма из 916 594 избирателей в выборах участвовало 26 189 граждан, находящихся за границей, а в выборах 13-го Сейма - 31 515 граждан.

С другой стороны, в выборах в 12-й Сейм за границей участвовало 22 699 человек.

По количеству голосов из-за границы лидируют партии "Новое Единство" – 26,11% и "Прогрессивные" – 14,34% избирателей за рубежом.