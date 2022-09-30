Мониторинг СМИ: чаще всего пишут о партиях у власти, а пока Сейм в отпуске, наращивают популярность "малые" партии

За четыре месяца до выборов в 14-й Сейм наибольшая публичность в медиа была у партий, которые входят в правительственную коалицию. Из партий оппозиции чаще всего упоминались "Союз зеленых и крестьян" и "Согласие", а из партий, не представленных в правительстве — "Объединенный список", свидетельствует анализ медиа-мониторинга, который провело агентство LETA.

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Чаще всего в медиа публикациях упоминается "Новое единство" в лице премьер-министра Кришьяниса Кариньша — 6 994 раза. "Развитие/За!" упоминалось 5768 раз, а "Национальное Объединение" — 5637 раз. Среди коалиционных партий наименьшую огласку в предвыборные месяцы получила партия "Консервативные" — ее упоминали 4749 раз.

Из оппозиционных партий Сейма с июня чаще всего упоминался "Союз зеленых и крестьян" — в 3214 публикациях в СМИ. Далее следует "Согласие" с 3003 упоминаниями.

Среди политических партий, которые сейчас не представлены в парламенте, чаще всего упоминается "Объединенный список" — 2202 раза. За ним следует "Русский союз Латвии" — 1900 раз, и "Прогрессивные" — 1703 раз. "Латвия на первом месте" упоминается в 1516 публикациях, а "Каждому и каждой" — 1008 раз. Другие партии за четыре месяцев до выборов упоминались менее, чем в 1000 публикациях.

Всего с июня 2022 года партии, участвующие в выборах в 14-й Сейм, упоминались примерно в 20 тысячах материалах печатных и интернет СМИ. Почти 70% публикаций пришлись на онлайн медиа, 21% — на новостные агентства, 4,5% были в региональных газетах, почти 4% — в национальных газетах и 1% — в журналах.

79% таких материалов были на латышском языке, 17% — на русском и 4% — на английском.

Реже всего политические партии упоминаются в публикациях медиа в июне и в июле. Видно, что летом, в связи с тем, что Сейм находится в отпуске, а правительство работает менее активно, количество упоминаний партий коалиции в публикациях СМИ сократилось. Тем временем ряд других партий, таких как "Прогрессивные", "Русский союз Латвии" и "Объединенный список" смогли продолжить повышать свою публичность и летом.

Уже с августа по мере приближения парламентских выборов СМИ стали активнее анализировать предложения партий, и их упоминание в публикациях также начало стремительно расти, в сентябре достигнув наивысшего уровня — более 12 тысяч публикаций.

В анализ включены публикации в СМИ с 1 июня по 29 сентября.