Опрос: самым подходящим кандидатом на должность в премьеры латвийцы считают Лембергса

Среди двенадцати кандидатов на пост премьер-министра, выдвинутых наиболее популярными политическими силами, жители считают самыми подходящими премьерами выдвинутого Союзом зеленых и крестьян члена Вентспилсской думы Айвара Лембергса, бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое единство") и бывшего министра обороны Артиса Пабрикса, который представлял партию "Attīstībai" /About!", не набравшую достаточное количество голосов. Об этом свидетельствует опрос, который по заказу программы Kas notiek Latvijā? выполнила компания по исследованию рынка и общественного мнения SKDS.

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В рамках опроса в период с 23 по 26 сентября было опрошено 1005 жителей Латвии, в том числе 929 граждан Латвии.

Результаты показывают, что из 14 кандидатов на пост премьер-министра, выдвинутых политическими партиями или их объединениями, прошедшими в Сейм, население считает Лембергса, выдвинутого СЗК, наиболее подходящим. Несмотря на то, что суд первой инстанции признал Лембергса виновным в должностных финансовых преступлениях, 22,4% опрошенных считают его полностью пригодным для исполнения обязанностей премьер-министра. Правда, среди граждан Латвии лиц, признающих Лембергса полностью или скорее годным для исполнения обязанностей премьер-министра, чуть меньше, чем среди всех респондентов.

13,7% респондентов считают исполняющего обязанности главы правительства действующего Сейма Кришьяниса Кариньша полностью подходящим кандидатом на должность премьер-министра, а еще 19,6% — скорее подходящим. 6,4% опрошенных считают подходящим кандидатом в премьеры бизнесмена Улдиса Пиленса, представляющего от "Объединенный список", а еще 16,9% считают его скорее подходящим для исполнения обязанностей премьер-министра.

Среди кандидатов на пост премьер-министра, преодолевших 5-процентный барьер, респонденты считают наименее подходящим для исполнения обязанностей на этой должности лидера партии Latvija pirmajā vietā Айнарса Шлесерса. Его признают полностью подходящим для высокой должности 4,9% опрошенных, а 60% считают совершенно неподходящим. Тем временем полностью подходящим на роль премьера лидера партии партия "Стабильность!" Алексея Росликова признают 5,7% респондентов, а совсем неподходящим — 53%.

1,8% опрошенных считают полностью подходящим для исполнения обязанностей главы правительства председателя Сигулдской городской думы Угиса Митревича, выдвинутого "Национальным объединением", а 32,6% — совершенно неподходящим. Между тем, кандидата от "Прогрессивных" Каспарса Бришкенса полностью подходящим признают 2,8% респондентов, а полностью неподходящим — 30,6%.

На состоявшихся 1 октября выборах в 14-й Сейм 5-процентный барьер для прохождения в Сейм преодолели семь партий.