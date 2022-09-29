Партии потратили на агитацию менее пятой части из возможных 13,45 млн евро

До 27 сентября партии заключили договоры о расходах на предвыборную агитацию на общую сумму 2,97 млн евро, свидетельствуют данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

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Каждый из 19 кандидатских списков может потратить на агитацию до 708 053 евро. У 16 партий есть связанные с выборами расходы, а три маленькие партии не потратили ни одного евро. Общий остаток до максимального лимита на агитацию у 16 партий составляет 10,8 млн евро, при этом в пятницу и субботу будет так называемый тихий период, когда агитация не разрешена.

Больше всего на предвыборную агитацию потратили "Объединенный список" (Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия) — 465 986 евро, Национальное объединение — 411 515 евро и "Для развития/За!" — 360 524 евро.

Расходы "Согласия" на агитацию составили 292 323 евро, Союза зеленых и крестьян — 323 741 евро, "Латвии на первом месте" — 310 916 евро, "Нового Единства" — 245 394 евро, партии "Каждому и каждой" — 195 963 евро, "Консервативных" — 195 660 евро, "Суверенной власти" — 46 835 евро, партии "Сила народной власти" — 32 105 евро, Русского союза Латвии — 33 321 евро, партии "За стабильность!" — 27 111 евро, "Слуг народа для Латвии" — 16 766 евро, "Прогрессивных" — 10 422 евро, "Республики" — 1600 евро.

Структура расходов свидетельствует о том, что партии в основном заключали договоры о наружной рекламе и рекламе в прессе.